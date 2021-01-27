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Голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики должно состояться завтра, - "слуга народа" Кравчук

Голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики должно состояться завтра, -

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января

Об этом сообщила в комментарии заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", - отметила Кравчук.

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Как сообщалось, 17 декабря Юрию Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины.

Автор: 

ВР (29226) Кабмин (14024) Витренко Юрий (377) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+6
Да да. Он самый. Он же потужно реформировал Нафтогаз при Петре Алексеевиче
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27.01.2021 12:50
+3
Сори друзья, я может просто подзабыл... Это тот витренко чья мамаша припи...денная савкодрочерка?
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27.01.2021 12:48
+3
Зіллються в екстазі завтра песики та зелені..
🤣
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27.01.2021 12:57
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А мамку евойную вице-премьером по евроинтеграции
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27.01.2021 12:46 Ответить
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27.01.2021 12:57 Ответить
Сори друзья, я может просто подзабыл... Это тот витренко чья мамаша припи...денная савкодрочерка?
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27.01.2021 12:48 Ответить
Да да. Он самый. Он же потужно реформировал Нафтогаз при Петре Алексеевиче
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27.01.2021 12:50 Ответить
да-да, він один з тих, хто зняв Україну з газової касапської голки.
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27.01.2021 12:53 Ответить
Снял с коцапской и посадил на Петро-коза ностро иглу.
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27.01.2021 15:47 Ответить
мамаша - да; але після розводу батьків він був під впливом батька і виховувався ним. Юрій Вітренко-старший - зам.міністра економіки в уряді Тимошенко в 2008/09рр.
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27.01.2021 12:52 Ответить
яблоко от яблоньки...
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27.01.2021 13:04 Ответить
в слуг уродів тільки 200 голосів на його призначення. 50 - проти.
Хіба що... оппо-риги (штибу довіра) і рижемразівські голосами допоможуть.
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27.01.2021 12:50 Ответить
підженуть КАМАЗики з кешом..то й порішають
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27.01.2021 12:59 Ответить
Да что, Витренко не роздал конвертов?
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27.01.2021 16:17 Ответить
Зіллються в екстазі завтра песики та зелені..
🤣
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27.01.2021 12:57 Ответить
якщо в тебе мати - конотопська відьма, то ти - конотопський відьмак?
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27.01.2021 12:57 Ответить
Как здешняя ботота на Витренко отвязывается! Но когда то-же самое, только вменяемо и внятно, говорит Тимошенко, то отвязываются на нее.
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27.01.2021 12:59 Ответить
назвав когось "ботота" - і сам від цього ніби людиною став...
так просто, правда?
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27.01.2021 13:22 Ответить
- Давайте проголосуем за ********!
- Давайте!
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27.01.2021 13:12 Ответить
Слизький тіпок.
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27.01.2021 13:18 Ответить
Ю.Витренко в энергетику,маму Наташу уполномоченнои по евроинтеграции и НАТО. Яблоня груш не рождает.
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27.01.2021 13:39 Ответить
 
 