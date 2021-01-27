Голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики должно состояться завтра, - "слуга народа" Кравчук

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января

Об этом сообщила в комментарии заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", - отметила Кравчук.

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Как сообщалось, 17 декабря Юрию Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины.