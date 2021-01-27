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Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Преступления XX века больше никогда не должны повториться

Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Преступления XX века больше никогда не должны повториться

Президент Украины Владимир Зеленский в День память жертв Холокоста призвал хранить и распространять правду об этой трагедии, особенно в нынешнее время, когда распространяется гибридная информация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на странице в сети Facebook.

"Мы живем в особенно ответственное время - когда можем непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил тогда мир от нацизма. Они постепенно отходят в мир иной. А это означает потерю возможности услышать из первых уст о том ужасе, который устроили нацисты, и о спасении, которое произошло тогда", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что человечество постепенно переходит в новые обстоятельства - когда вокруг очень много так называемой гибридной информации.

"Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознания, что преступления XX века больше никогда не должны повториться", - добавил президент.

С каждым годом эта задача будет все более важной и сложной для каждого общества.

"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова. Наш долг - обеспечивать и дальше, навечно непреодолимость силы этих слов. Никогда снова!" - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соцсеть Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Автор: 

Зеленский (20196) память (1491) Холокост (189)


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Топ комментарии
+22
Під час роковин Голодомору він так не розпинався.
Режим не засуджував.
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27.01.2021 12:50
+11
Мистер Холокост?
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27.01.2021 12:56
+10
жертвы Голодомора преза не волнуют -не тот уровень не та нация
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27.01.2021 12:59
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27.01.2021 12:41 Ответить
а коли буде в нас день пам'яті жертв лінгвоциду? тобто - крєолів совкових...

Про про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д. Але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
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27.01.2021 12:46 Ответить
а шо ж ты творишь казел , пенсионерам геноцид устроил
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27.01.2021 12:49 Ответить
слуги урода повторяют геноцид народа
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27.01.2021 12:50 Ответить
Під час роковин Голодомору він так не розпинався.
Режим не засуджував.
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27.01.2021 12:50 Ответить
признание Голодомора равносильно отрицанию эксклюзивности Холокоста....
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27.01.2021 12:59 Ответить
мало того, в Ізраїлі заперечують голодомор від якого загинуло більше 10 млн. українців!
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27.01.2021 14:13 Ответить
Помню Ющенко полетел в Израиль с оф. визитом (или 2007, или 2008 год) и высказал речь (не дословно, но суть такая) мол, -"украинцы и евреи похожи, пережили одинаковую трагедию, и нас, и вас пытались истребить, но мы выжили и.т.д. Прошу Израиль признать Голодомор геноцидом украинской нации". Ответ был крайне хамским, опять же не дословно,но суть такая)) Ющенко сразу заткнули, мол, не лезьте своими рожами к нам, ничего мы не признаем, ЕДИНСТВЕННЫЙ нарот страдалец - это МЫ,а вы симулянты убогие. Вот мы, (евреи) пострадали, так пострадали! А вы-то что? Тьфу, семечки!
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27.01.2021 15:55 Ответить
Сеньйор Холокост.
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27.01.2021 15:35 Ответить
опять за него какой-то раб (возможно и мендельша))))... текст втюхал...
даже видосик уже облом для лохторату снять...
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27.01.2021 12:51 Ответить
Мистер Холокост?
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27.01.2021 12:56 Ответить
жертвы Голодомора преза не волнуют -не тот уровень не та нация
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27.01.2021 12:59 Ответить
про голокост цікаве тут------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''.------ Еще в 2002 году бывший израильский министр коммуникаций науки и культуры Шуламит Алони признала, что Холокост и обвинения в антисемитизме используются для манипулирования теми, кто критикует сионистов и государство Израиль.-----це тут----''Холокост: бизнес на пепле. Часть 1'' та ''Холокост: бизнес на пепле. Часть 2''----Наиболее известна каноническая цифра "6 миллионов жертв Холокоста", цитируемая в документах ООН и Нюрнбергского трибунала.
Ряд ученых считают ее округленной в сторону увеличения. Данные появились в первые послевоенные годы путем сравнения еврейского населения европейских стран до установления гитлеровского господства и после освобождения, без учета того, что части людей удалось бежать.
Полного поименного списка жертв не существует.--------По имеющимся данным, 2825000 евреев, или более половины всех жертв Холокоста, погибли на территории СССР.-----------дивлюся перепис за 1926----1939 та 1959 рік по срср--------https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 евреї 2 672 499 3 028 538 2 266 334-----щось дивне --знищили майже всіх,а в 1959 їх вже більше двух мільйонів.Де брешуть.
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27.01.2021 14:45 Ответить
И преступления зелёного против своего народа тоже не должны повторить
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27.01.2021 13:00 Ответить
Лисий з кварталу буде шуткувати на цю тему, як колись Членограй про Голодомор?
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27.01.2021 13:04 Ответить
пане вироку, зєлєньській, накажіть своєму корєшку ссинаристу баканову відкрити архіви СБУ, пов'язані з голодомором та репресіями українців... коли років 20 тому наливайченко відкрив архів та показав розстрільні трійки, які підписували списки, то виявилось, що зі 100 підписантів лише в одного десь було щось українське і раввінат попросив не поспішати з відкритям архівів з цього питання... а також ви вже якось визначтесь - в Ізріїлі - ви не українец, а хто ви в Україні?
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27.01.2021 13:05 Ответить
И заодно отделить Холокост от хитрожопого пиара...
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27.01.2021 13:17 Ответить
"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау.Источник: https://censor.net/ru/n3244341

и продолжение

https://bessmertnybarak.ru/article/osventsim_sovetskaya_versiya/

Мало кто знает, что нацистские концлагеря использовались в этом качестве еще пять лет. Из самых известных - Бухенвальд и Заксенхаузен (спецлагерь № 2 и спецлагерь № 7, в советской терминологии). С 1948 года спецлаги были переподчинены ГУЛАГу, в 1950-м ликвидированы. Но их оборудование не пропало: новые рачительные хозяева вывезли и использовали по назначению в отечественных лагерях. Как следует из этого документа, в СССР были вывезены разборные деревянные бараки, оборудование кухонь и прачечной, медицинское имущество. А также некие «производственные механизмы» - что скрывается под этим зловещим определением, в документе не расшифровано.
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27.01.2021 13:08 Ответить
барыга и мародер наживается на войне и пандемии тарифный геноцид !
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27.01.2021 13:10 Ответить
Тю!!! А че было не сплясать шото веселенькое, как в Квартале-95?

Ющенко ж был в исполнении ЗЕ сеньор-Голодомор. И это было охренительно весело.
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27.01.2021 13:12 Ответить
ти ба, як за власну дупу паскуда переживає?
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27.01.2021 13:13 Ответить
А про Голодомор это хитросделанное поговорить не хочет? И про роль своих сородичей?
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27.01.2021 13:16 Ответить
Мені одному цікаво - чому існує саме в такій редакції ось таке дійство...
http://tnpu.edu.ua/news/871/ Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
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27.01.2021 13:23 Ответить
Патамуша хитрожопые везде.
Благодаря нашей глупости...
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27.01.2021 13:30 Ответить
Це говорить НЄлох, котрий бачив мир в очах покровителя всіх терористів світу.
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27.01.2021 13:45 Ответить
ДЛЯ ЭТОГО ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОДНИ НАРОДЫ МАССОВО НЕ ЛЕЗЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ ДРУГИХ НАРОДОВ !!!
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27.01.2021 13:46 Ответить
И ПОРА ПОДНИМАТЬ ВОПРОС УКРАИНОФОБИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ !!!
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27.01.2021 13:48 Ответить
А ти , що ******* робиш?
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27.01.2021 13:52 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский в День память жертв Холокоста призвал хранить и распространять правду об этой трагедии, особенно в нынешнее время, когда распространяется гибридная информация." - да, хотелось бы узнать правду, почему эта трагедия случилась.
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27.01.2021 13:57 Ответить
а девятнацтава?
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27.01.2021 13:58 Ответить
Зеленський взяв участь у відкритті інсталяції "Погляд у минуле" у Києві з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

Коли держава Iзраiль визнае Голодомор в Украiнi геноцидом украiнцiв i вiдкрийе хоча б один пам'ятник?!
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27.01.2021 14:01 Ответить
100000% згоден!
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27.01.2021 14:19 Ответить
Если посадят в тюрьму Коломойского, Фирташа, Пинчука и других таких же, с конфискацией наворованного, это будет считаться антисемитизмом?
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27.01.2021 14:06 Ответить
Не буде.Фірташ етнічний українець.
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27.01.2021 14:50 Ответить
никакого халакоста не было, доказ - повна рада халакостников разом з президентом нелохом
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27.01.2021 14:16 Ответить
Похоже, не-лох уже перепутал преЗедентом какого государства он является.
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27.01.2021 14:21 Ответить
холокост это заслуженая кара холокостников за организацию голдомора 33 года
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27.01.2021 14:29 Ответить
при Зели за два года людей погибло больше чем при голодоморе.
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27.01.2021 14:37 Ответить
Нахрєна тоді ти намагаєшся Україну повернути під фєдєрастових фашистів???
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27.01.2021 15:35 Ответить
МИ ЖЕ УКГАЇНЦІ !!!
Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Злочини XX століття більше ніколи не мають повторитися - Цензор.НЕТ 7610
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27.01.2021 18:33 Ответить
 
 