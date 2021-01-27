Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Преступления XX века больше никогда не должны повториться

Президент Украины Владимир Зеленский в День память жертв Холокоста призвал хранить и распространять правду об этой трагедии, особенно в нынешнее время, когда распространяется гибридная информация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на странице в сети Facebook.

"Мы живем в особенно ответственное время - когда можем непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил тогда мир от нацизма. Они постепенно отходят в мир иной. А это означает потерю возможности услышать из первых уст о том ужасе, который устроили нацисты, и о спасении, которое произошло тогда", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что человечество постепенно переходит в новые обстоятельства - когда вокруг очень много так называемой гибридной информации.

"Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознания, что преступления XX века больше никогда не должны повториться", - добавил президент.

С каждым годом эта задача будет все более важной и сложной для каждого общества.

"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова. Наш долг - обеспечивать и дальше, навечно непреодолимость силы этих слов. Никогда снова!" - подытожил Зеленский.

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