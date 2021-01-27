Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Преступления XX века больше никогда не должны повториться
Президент Украины Владимир Зеленский в День память жертв Холокоста призвал хранить и распространять правду об этой трагедии, особенно в нынешнее время, когда распространяется гибридная информация.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на странице в сети Facebook.
"Мы живем в особенно ответственное время - когда можем непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил тогда мир от нацизма. Они постепенно отходят в мир иной. А это означает потерю возможности услышать из первых уст о том ужасе, который устроили нацисты, и о спасении, которое произошло тогда", - подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что человечество постепенно переходит в новые обстоятельства - когда вокруг очень много так называемой гибридной информации.
"Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознания, что преступления XX века больше никогда не должны повториться", - добавил президент.
С каждым годом эта задача будет все более важной и сложной для каждого общества.
"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова. Наш долг - обеспечивать и дальше, навечно непреодолимость силы этих слов. Никогда снова!" - подытожил Зеленский.
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https://censor.net/ru/news/3244329/jitelnitsa_rivnenschiny_s_covid19_rodila_syna_i_umerla_ot_oslojneniyi_rebenka_takje_ne_udalos_spasti
Про про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д. Але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
Режим не засуджував.
даже видосик уже облом для лохторату снять...
Ряд ученых считают ее округленной в сторону увеличения. Данные появились в первые послевоенные годы путем сравнения еврейского населения европейских стран до установления гитлеровского господства и после освобождения, без учета того, что части людей удалось бежать.
Полного поименного списка жертв не существует.--------По имеющимся данным, 2825000 евреев, или более половины всех жертв Холокоста, погибли на территории СССР.-----------дивлюся перепис за 1926----1939 та 1959 рік по срср--------https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 евреї 2 672 499 3 028 538 2 266 334-----щось дивне --знищили майже всіх,а в 1959 їх вже більше двух мільйонів.Де брешуть.
и продолжение
https://bessmertnybarak.ru/article/osventsim_sovetskaya_versiya/
Мало кто знает, что нацистские концлагеря использовались в этом качестве еще пять лет. Из самых известных - Бухенвальд и Заксенхаузен (спецлагерь № 2 и спецлагерь № 7, в советской терминологии). С 1948 года спецлаги были переподчинены ГУЛАГу, в 1950-м ликвидированы. Но их оборудование не пропало: новые рачительные хозяева вывезли и использовали по назначению в отечественных лагерях. Как следует из этого документа, в СССР были вывезены разборные деревянные бараки, оборудование кухонь и прачечной, медицинское имущество. А также некие «производственные механизмы» - что скрывается под этим зловещим определением, в документе не расшифровано.
Ющенко ж был в исполнении ЗЕ сеньор-Голодомор. И это было охренительно весело.
http://tnpu.edu.ua/news/871/ Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
Благодаря нашей глупости...
Коли держава Iзраiль визнае Голодомор в Украiнi геноцидом украiнцiв i вiдкрийе хоча б один пам'ятник?!