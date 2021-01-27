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Новости Языковой вопрос Закон "Об образовании"
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Украина и Венгрия договорились о переговорах по языку и образованию. Если все пройдет успешно, мы продвинемся вперед, - Сийярто

Украина и Венгрия договорились о переговорах по языку и образованию. Если все пройдет успешно, мы продвинемся вперед, - Сийярто

Украина и Венгрия во время визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Киев договорились о переговорах для разрешения спора относительно языка и образования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", о договоренности рассказал на пресс-конференции в Киеве Петер Сийярто.

"Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", - сказал Сийярто.

Дмитрий Кулеба подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросам образования.

"Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн бизнес-форум", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба перед визитом Сийярто в Украину: Никто не должен думать, что в Киеве можно диктовать условия

По словам Сийярто, если эти консультации будут успешными, "мы сможем исключить многие факторы неопределенности".

"Если мы найдем решение по этому вопросу, наши отношения продвинутся вперед", - сказал Сийярто.

Венгрия (1928) МИД (6933) язык (3776) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+21
Никто не запрещает в Украине учить венгерский язык, как иностранный, в школах.
Венгрия даже может с финансированием помочь - могут курсы для всех желающих организовать.
Но не вместо украинского языка.
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27.01.2021 13:04
+15
Мадяры нам будут рассказывать как наши законы внедрять, дожились
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27.01.2021 13:04
+14
хотят учить венгерский - добро пожаловать на ПМЖ в Венгрию.
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27.01.2021 13:02
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хотят учить венгерский - добро пожаловать на ПМЖ в Венгрию.
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27.01.2021 13:02 Ответить
сиярте верить...шо цыганке дать кошелек подержать )))
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27.01.2021 13:03 Ответить
Еще один недоимперец, давит мелким шантажом, все по кальке х.йла
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27.01.2021 13:03 Ответить
Мадяры нам будут рассказывать как наши законы внедрять, дожились
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27.01.2021 13:04 Ответить
Никто не запрещает в Украине учить венгерский язык, как иностранный, в школах.
Венгрия даже может с финансированием помочь - могут курсы для всех желающих организовать.
Но не вместо украинского языка.
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27.01.2021 13:04 Ответить
Язык- только повод. Очевидно же что путинской гниде нужна автономная республика. А потом ***** заявит мол смотрите, Украина венгрии пошла на встречу, значит ничего страшного не произойдет если Украина еще и *днр* и *лнр* даст автономию. Как говорится, если жопа хоть раз пропустила чей то х*** в себя то дальше как по накатанной дороге пойдет и поедет как через проходной двор....
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27.01.2021 13:17 Ответить
Зрада чи перемога?
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27.01.2021 13:07 Ответить
Мадярський кордон просунеться вперед?
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27.01.2021 13:09 Ответить
венгрия это делегат кремля в ес и нато- их дано нужно гнать из этих обьединений-пусть дальше целуются в засос с путлером-
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27.01.2021 13:12 Ответить
Типо готовят нам еще сделать *закарпатскую народную республику*? А там и румуния с молдаванами и поляками тоже захотят. И начнется дележ страны. Вы настолько тупые что верите на етом путинский холуй Сиярто успокоится на законе про мову? Когда же в етой стране появися гордость и достоинство бл....
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27.01.2021 13:14 Ответить
Чую йоьбик обует Бабочку в лапти.
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27.01.2021 13:15 Ответить
Ты наверное хотел сказать натянут вторую пару лаптей.
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27.01.2021 13:19 Ответить
зашибись, тут тоже сдали интересы? Я в шоке
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27.01.2021 13:16 Ответить
не забуваймо, що угри для Закарпаття/Підкарпаття є якраз такою ексколоніальною адміністрацією

Про про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д. Але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8
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27.01.2021 13:17 Ответить
А "данину" у Будапешт возити ще не домовились,а "наложниць" постачати Орбану?! Угорці будуть правити Закони України,впливати на мовну й освітню політику-якої ще ганьби шукає цей догниваючий "нарід" котрий,чомусь,вважається українським?!
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27.01.2021 13:18 Ответить
мадяры хотят "совместно доработать" наш закон, дожили, Климкин, Порох - вернитесь, мы все прое..
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27.01.2021 13:18 Ответить
и тут сдали интересы? 5 лет с ними бодились, гнули свою линию а тут раз и всё.....
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27.01.2021 13:19 Ответить
***** хочет чтобы в Украине было два гос. языка русский и венгерский
Зебил пока против, он выступает за единственный государственный русский язык
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27.01.2021 13:20 Ответить
Если Украина хоть раз поведется и разожмет булки то дальше нас будут иметь все кому не лень. А **** через свою прокремлевскую гниду Сиярто пытается нам целку сбить
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27.01.2021 13:21 Ответить
оконечно... открыть в Украине пару школ и центров с венгерским языком и то же самое сделать в Венгрии с украинскими школами...
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27.01.2021 13:22 Ответить
Сійярто заявив, що Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо мови та освіти: Якщо все мине успішно, ми просунемося вперед - Цензор.НЕТ 4843
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27.01.2021 13:29 Ответить
Після ослаблення для Венгрії прийдуть мертвечуки з постійним питанням про освіту російською.
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27.01.2021 13:55 Ответить
""Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", - сказал Сийярто."Источник: https://censor.net/ru/n3244345
Если я правильно понимаю, то речь идет о двух законах.Не слишком ли большие хотелки у мадьяров? Давайте посмотрим на проблему под другим углом.Венгрия блокирует комиссию Украина-НАТО. Ни от бубочки, ни от слуг уродца ( в их программе только расширенное сотрудничество) мы никогда не слышали, что они выступают за членство Украины в НАТО. Желание Украина разблокировать работу комиссии в обмен на значительные уступки в этих двух законах кроме маленькой победы( комиссия ) существенного ничего не дадут, зато зацементируют анклав и откроют путь для дальнейшего идеологического наступления россии.Может есть смысл немного подождать, вполне возможно, что с приходом Байдена взаимоотношения членов НАТО будут другими и ни факт, что при следующих выборах в Венгрии выберут орбана и сиятро будет в МИДе.
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27.01.2021 14:26 Ответить
https://censor.net/ru/news/3244361/siyiyarto_obyasnil_pochemu_vengriya_pokupaet_rossiyiskuyu_vaktsinu_ot_covid19_nujno_privit_kak_mojno
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27.01.2021 14:27 Ответить
Начинаем торговать независимостью!
В Закарпатье уже все магазины перешли на украинский?
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27.01.2021 14:47 Ответить
Мядяри втянули Україну в дискусію про мову... а чого досягла Україна?
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27.01.2021 15:20 Ответить
Досягла дна завдяки зебілью при владі...
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27.01.2021 15:56 Ответить
Замітили, як змінилася риторика цієї Кулеби лише за останні дні? Від пафосних заяв - "не допустимо танців з бубнами", "дамо копняка" ... до повного безсилля перед нахабним втручанням мадярів у внутрішні справи України (в законодавство мовне і освітнянське).
Сіярто приїхав з Москви уже при повному "озброєнні" від обговорених "внутріукраїнських проблем" і вичерпно проінструктованим на переговори. Так низько Україну не опускав жоден політичний режим з часів Незалежності.
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27.01.2021 17:04 Ответить
мадяри змінюють закони України
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27.01.2021 17:28 Ответить
Сколько украинцев в венгрии и сколько там государственных школ с украинским языком обучения?
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27.01.2021 19:25 Ответить
 
 