РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4363 посетителя онлайн
Новости
3 535 30

Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны"

Корниенко об исключении Дубинского из фракции:

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "слуги" до сих пор обсуждают возможное исключение из фракции нардепа Александра Дубинского из-за санкций США.

 Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Идет обсуждение во фракции, возможно будут какие сигнальные обсуждения. Сейчас Давид Арахамия все это модерирует, ищет форму, как это можно сделать", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, почему раньше из "Слуги народа" очень быстро исключали, а с Дубинским тянут, нардеп сказал: "Возможно, потому что основания для исключения предыдущих депутатов были более понятные и четкие, чем в данном случае".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос Дубинского фракция будет обсуждать до конца недели, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинский обратился к Зеленскому: "Никакого добровольного выхода из фракции, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те". ВИДЕО

исключение из фракции (61) Слуга народа (2627) Корниенко (658) Дубинский Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Правильно...что он такого сделал?...подумаешь, подставил Украину и контактирует с агентом ФСБ Деркачем....для СН это вообще не причины...
показать весь комментарий
27.01.2021 13:14
+21
CH лучшая партия:
- педофилы есть
- насильники есть
- др@черы есть
- х@робойцы заказывающие проституток есть
- ватники есть
- украинофобы есть
- жлобы под санкциями США есть

Спасибо 73%, раньше такого дна никогда не было с ВР, любая жлобопартия на фоне СН уже не кажется таким дном
показать весь комментарий
27.01.2021 13:20
+15
Чтобы чуть легче с формулировками было слугам урода. Аргумент ЗА исключение Дубинского - животный страх депутатского ворья перед США. Аргумент ПРОТИВ - животный страх перед бандитом-кормильцем коломойским.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны" - Цензор.НЕТ 3673
показать весь комментарий
27.01.2021 13:13 Ответить
Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны" - Цензор.НЕТ 4505
показать весь комментарий
27.01.2021 13:14 Ответить
CH лучшая партия:
- педофилы есть
- насильники есть
- др@черы есть
- х@робойцы заказывающие проституток есть
- ватники есть
- украинофобы есть
- жлобы под санкциями США есть

Спасибо 73%, раньше такого дна никогда не было с ВР, любая жлобопартия на фоне СН уже не кажется таким дном
показать весь комментарий
27.01.2021 13:20 Ответить
А БАРИЖНА ЯКА ПРИВЕЛА СЛУГ,ДНО НА РІВНІ ІЗ СЛУГАМИ
показать весь комментарий
27.01.2021 13:40 Ответить
Слуг привели к власти жлобы именующие себя "Простий нарiд"

Вот скажи мне представитель "Простого нарiду" хоть одну партию ВР,кроме СН, где бы еще был насильник педофил?
показать весь комментарий
27.01.2021 14:05 Ответить
Слуги - партия мудаков, без вариантов. Но по части педофилии БЮТ их опередил, был скандал , который быстро замяли.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:17 Ответить
Правильно...что он такого сделал?...подумаешь, подставил Украину и контактирует с агентом ФСБ Деркачем....для СН это вообще не причины...
показать весь комментарий
27.01.2021 13:14 Ответить
ДОДУРКУЮТЬСЯ ЩО ПОПАДУТЬ ПІД САНЦІЇ, І ЦЕ ДОБРЕ МЕНШЕ КРАДЕНИХ ГРОШЕЙ ВИВЕЗУТЬ З УККРАЇНИ.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:45 Ответить
Чтобы чуть легче с формулировками было слугам урода. Аргумент ЗА исключение Дубинского - животный страх депутатского ворья перед США. Аргумент ПРОТИВ - животный страх перед бандитом-кормильцем коломойским.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:15 Ответить
Зачем творить над собой такое насилие? Это же ваше знамя, еврейцы-красноармейцы...
показать весь комментарий
27.01.2021 13:16 Ответить
Капец, то что эта тварь руцкий агент и сразь, которая распространяет брехню на Байдена - это уже не повод его выгнать из фракции? Может ему надо публично призвать страну стать раком перед рашкой? Так он это и так практически каждый день делает. Уродливые слуги бабломойского и ***** совсем берега потеряли, кремледрочеры.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:18 Ответить
Сотрудничество с врагом Украины - это не достаточная причина?
показать весь комментарий
27.01.2021 13:19 Ответить
Что ссыкотно? У Игоря Валерьича есть кое что на каждого из вас?
показать весь комментарий
27.01.2021 13:19 Ответить
Было бы у вас такое основание , как беня , вы бы основания Корниенко использовали бы, как тупой собачий рот
показать весь комментарий
27.01.2021 14:01 Ответить
С другой стороны, Медведчук сотрудничавет непосредственно с ******, открыто ведет антиукраинскую пропаганду и ЗЕ это вполне устраивает.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:20 Ответить
тайно посещает синагогу...
показать весь комментарий
27.01.2021 13:26 Ответить
и сауну вместе с Рабиновичем, еще они оба любят шуфрича....
показать весь комментарий
27.01.2021 13:38 Ответить
да как за такое вообще можно живого человека исключать из фракции??? вы бы еще попросили мандат депутата сдать, нелюди просто какие-то
показать весь комментарий
27.01.2021 13:28 Ответить
А были " бендеровцы " ещё бы и пристрели 🙂
показать весь комментарий
27.01.2021 14:02 Ответить
что тут непонятного тебе, Корниенко, думай те - получив санкции США Собачий Рот автоматически перешел в касту Токсичного дерьма
показать весь комментарий
27.01.2021 13:32 Ответить
Не виключать...Кожен "слуга" спроектує ситуацію на себе і подумає - ні,Зєлю пора ставити в стійло...З локомотива він перетворився в баласт,який все важче тягнути оцим непідкупним,чесним,справедливим слугам народу...
показать весь комментарий
27.01.2021 13:37 Ответить
Шо тут такого - для клоунов непонятно. Цырк у нас надолго.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:38 Ответить
Арахамию всё это модерирует,говорит. Идиота арахамию самого промодерируют.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:38 Ответить
скорее бы вы поперегрызли друг друга в этом фракционном кибуце...
показать весь комментарий
27.01.2021 13:39 Ответить
буратину не обзывал, лерьмака на корупции не ловил.
За что ж его из фрикции?
показать весь комментарий
27.01.2021 13:43 Ответить
Ой дурак 🤦🙄
показать весь комментарий
27.01.2021 13:47 Ответить
Действительно, не понятно за что такого своего в доску парня выгонять из клуба привилегированных воришек.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:12 Ответить
Когда США вводят санкции против рашки - это однозначно и бесспорно правильно. Почему-то когда такие же санкции против бородатой говорящей жопы коломойского - это "непнятно"!
показать весь комментарий
27.01.2021 14:19 Ответить
таких откровенно тупых и наглых политиков, как ылитные высерыши "слуги урода", Украина ещё не имела.. но слегка поредевшие ряды 73%ных дебилов-экспериментаторов об этом до сих пор не подозревают и с упоеннием втыкают в очко Г+Г дарящее идиотам-жлобам тепло, уют и пьянящую адмосфэру па-раши..
показать весь комментарий
27.01.2021 14:24 Ответить
 
 