Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны"
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "слуги" до сих пор обсуждают возможное исключение из фракции нардепа Александра Дубинского из-за санкций США.
Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Идет обсуждение во фракции, возможно будут какие сигнальные обсуждения. Сейчас Давид Арахамия все это модерирует, ищет форму, как это можно сделать", - сказал Корниенко.
Отвечая на вопрос, почему раньше из "Слуги народа" очень быстро исключали, а с Дубинским тянут, нардеп сказал: "Возможно, потому что основания для исключения предыдущих депутатов были более понятные и четкие, чем в данном случае".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- педофилы есть
- насильники есть
- др@черы есть
- х@робойцы заказывающие проституток есть
- ватники есть
- украинофобы есть
- жлобы под санкциями США есть
Спасибо 73%, раньше такого дна никогда не было с ВР, любая жлобопартия на фоне СН уже не кажется таким дном
Вот скажи мне представитель "Простого нарiду" хоть одну партию ВР,кроме СН, где бы еще был насильник педофил?
За что ж его из фрикции?