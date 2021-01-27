Трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку до 150 тыс. грн на собственное дело, - Шмыгаль
Такую законодательную инициативу поддержал Кабмин и предлагает ее на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Документ предусматривает, что человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, мог взять на эту потребность до 150 тыс. гривен.
"Одно из главных условий - человек должен инвестировать и собственные средства в сумму не меньше той, которую выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и в новые рабочие места для украинцев. Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну", - подчеркнул глава правительства.
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"Это канал, навсегда свободный от "святого youtub-ного нищенства", плача и слёзных выпрашиваний подаяний медных грошиков от господ хороших, с обещаньем их возврата, как рубль золотой.Здесь никогда не будет общепринятого клянчания:
- на помощь в развитии; - на помощь каналу; - донатов; - лизнуть; - подписаться; - на любое снаряжение;
- о сотрудничестве; - .......... .
Здесь никогда не будет:
- слёзных стримов по поводу и без; - не прямого выжимания жалости; - прямого выжимания жалости; - ....... .
Здесь никогда не будет:
- Любой рекламы Чего бы то ни было и от Кого бы то ни было.
Здесь никогда ничего не будет! ))"
и больше ничего нет и понятно не будет ))))) прикол в том, шо есть один подписчик )))
Открыть маааленький магазин и через пол года его закрыть.
Толкать наркоту (ну тут конкуренция с паставщиком ОПы будет большая)и тп.
А по-сути: они дебилы. Я знаю только пару человек, которые поработав больше года в той же Польше, планируют возвращаться. В большинстве своем возвращаются те, кто изначально ехал подзаработать денег на конкретную цель: машина, квартира\дом, ремонт. На открытие своего дела собирали ДВА человека. Одна девушка открыла маникюрный салон (где не знаю, то жены знакомая) и одна пара собирала на трактор для работы в селе. ВСЕ.
ты вроде с Днепра ?
и быть уверенным, что завтра государство не киданет и не ****** на пустом месте, плюс фактор социальной защищенности и прозрачность условий ведения бизнеса, стабильность
валюты, цивилиованность отношений. что из всего этого может предложить Украина?
Приезжаешь, берёшь кредит 150 тыс, берёшь эти гос 150 тыс, меняешь их на евро, объявляешь себя банкротом и уезжаешь!