Трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку до 150 тыс. грн на собственное дело, - Шмыгаль

Такую законодательную инициативу поддержал Кабмин и предлагает ее на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, мог взять на эту потребность до 150 тыс. гривен.

"Одно из главных условий - человек должен инвестировать и собственные средства в сумму не меньше той, которую выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и в новые рабочие места для украинцев. Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну", - подчеркнул глава правительства.

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