Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ"

В Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

Об этом во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация будет проводиться в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи. Также параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы - школы, предприятия.

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"На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку.

Также Ляшко отметил, что во второй половине 2021 года на рынке будет большее количество вакцин от COVID и они будут дешевле. Это позволит сделать прививку большему числу людей.