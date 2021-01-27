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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ"

Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине:

В Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

Об этом во время онлайн-дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация будет проводиться в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи. Также параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы - школы, предприятия.

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"На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку.

Также Ляшко отметил, что во второй половине 2021 года на рынке будет большее количество вакцин от COVID и они будут дешевле. Это позволит сделать прививку большему числу людей.

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вакцина (3814) карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ" - Цензор.НЕТ 3720
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27.01.2021 13:34
+1
Але доступ буде платним.
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27.01.2021 13:34
+1
Ага,як казав один:чистіть сніг скоріше,бо розстане.
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27.01.2021 13:36
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Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ" - Цензор.НЕТ 3720
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27.01.2021 13:34 Ответить
Але доступ буде платним.
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27.01.2021 13:34 Ответить
А какой вакциной - тема старательно обходится, ведь третьесортный китайский Sinovac по цене Pfizer лучше не упоминать/
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27.01.2021 13:35 Ответить
Бразилія почала масове щеплення китайською вакциною Sinovac
Бразилія була однією з країн, які проводили випробування вакцини Sinovac
https://zaxid.net/svit_tag50962/ Світ - https://zaxid.net/blogger/yuriy_bratyuk_u53168/ Юрій Братюк, 19 січня4330

https://zaxid.net/*********************************************************************************** Замовлена Україною вакцина показала лише 50% ефективності ZAXID.NET

Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від Covid-19, в рамках якої введено у використання вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech. Про це https://www.reuters.com/article/idUSKBN29N11D повідомляє агенція Reuters.
Міністерство охорони здоров'я дало штатам Бразилії дозвіл розпочати щеплення ввечері у понеділок, 18 січня.
Хоча деякі штати почали робити щеплення й раніше, більшість із 26 штатів Бразилії ще не отримали вакцин, що затримало початок вакцинації людей похилого віку та медичних працівників.
Бразильський президент Жаїр Болсонару, який скептично ставиться до Covid-19, відмовився від вакцинації.
Раніше вакцинацію препаратом від Sinovac розпочали Індонезія та Туреччина
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27.01.2021 20:12 Ответить
Ага,як казав один:чистіть сніг скоріше,бо розстане.
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27.01.2021 13:36 Ответить
ну да...все строго наоборот,не так как цивилизованно...
в нормальніх странах составляют график,сообщают пациенту о времени и адресе прививания.
а у нас как с синими курями в совке-выбросили в продажу,кто успел-тот и сьел.зато свободный доступ с очередями,матами и мордобоем
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27.01.2021 13:41 Ответить
Доступ будут иметь все... Сделать смогут не только лишь все... Мало, кто может это сделать...
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27.01.2021 13:41 Ответить
Все будут иметь доступ, как и к бесплатным тестам.
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27.01.2021 13:42 Ответить
если заплатят
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27.01.2021 13:44 Ответить
Ляшко о вакцинации от коронавируса в Украине: "Все будут иметь доступ"

==========
К китайскомц говну и российской вакцине для КРС
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27.01.2021 13:53 Ответить
Доступ к отдыху на Канарах тоже типа есть у всех, а вот шанса им воспользоваться....
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27.01.2021 14:02 Ответить
Зустрічав десь новину, що кабмін розглядає можливість виплати грошової допомоги в разі згоди особи на добровільну вакцинацію. Сума доплати буде залежати від виробника вакцини і сягати від 1000грн до 2000грн.
Схоже, що навіть безкоштовно немає бажаючих вакцинуватися цим лайном..
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27.01.2021 14:02 Ответить
Ты дебил, Шмыгалятина!
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27.01.2021 15:37 Ответить
Лікар назвав одну з головних причин смертей від коронавірусу в Україні

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2541.htm Ляшко про вакцинацію проти коронавірусу в Україні: "Всі матимуть доступ" - Цензор.НЕТ 6069


Причиною летальних випадків від https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірусу в Україні часто є самі інфіковані, які не поспішають звертатися за медичною допомогою, а коли вирішують піти в лікарню, то вже стає занадто пізно.
Про це в бліцінтерв'ю https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL розповів військовий епідеміолог https://www.obozrevatel.com/ukr/person/sergej-kravchenko.htm Сергій Кравченко . "Кількість звернень по госпітальну допомогу зменшилась, але одночасно збільшилась кількість госпіталізацій тяжких і критичних форм. Коли пацієнт знаходиться в тяжкій або критичній формі, це дорога майже в один кінець. Тобто люди звертаються по медичну допомогу вже із запущеною формою хвороби", - пояснив медик.
На його думку, великою мірою в цьому винна держава, що не змогла забезпечити широкий доступ людей до тестування на COVID-19 та безкоштовне лікування. "Пацієнти змушені все робити за власний кошт - ліки, діагностика тощо", - констатував Кравченко.
Він додав, що "стандарт надання медичної допомоги, протокол, маршрут пацієнта є неадекватним".
Зокрема, лікар звернув увагу на те, що коронавірус є особливо небезпечною інфекцією. Проте, держава недооцінює його небезпеку і часто-густо порівнює з грипом чи ГРВІ.
"Ця хвороба недооцінена владою, бо з самого початку усіх пацієнтів з легкими формами відправляли амбулаторно лікуватися додому за власний кошт", - зауважив він.
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27.01.2021 20:09 Ответить
 
 