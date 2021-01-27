Принятие закона о промышленных выбросах навредит экономике и приведет к падению промышленного производства, - эксперт

Принятие предложенного правительством законопроекта №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде.



Об этом заявил директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Станислав Зинченко.



"Законопроект 4167 имеет существенные недостатки, требует доработки ... Никто не против самой идеи внедрения интегрированного разрешения и НДТМ, то есть наилучших доступных технологий. Но то, как это пытаются сделать, навредит целым отраслям украинской экономики ", - сказал Зинченко.

Он подчеркнул: Украина должна выполнить свои обязательства и европейские требования по выбросам, для чего и разработан этот законопроект. Но предложенный путь не должен навредить украинской экономике, поэтому бизнес-ассоциации уже выступили против принятия законопроекта и призвали к проведению тщательной доработки.



"Те, кто говорят, что этот законопроект нужно принять, говорят, что это европейские требования, и это нужно сделать. Никто не против, что это нужно сделать. Но это можно сделать так, что украинский бизнес выполнит международные обязательства и нормально адаптируется. А можно сделать так, что мы только нанесем вред украинскому бизнесу и украинской экономике ", - отметил Зинченко.



Серьезная угроза, которую создает этот законопроект - в том, что Украина может просто потерять часть предприятий, ведь инвесторы и владельцы могут или закрыть, или перенести производство в страны, где бизнесу предлагают нормальные условия развития. Европейские компании имели достаточно времени для адаптации от 15 до 20 лет, нашим предприятиям предлагают в 2-3 раза меньшие сроки, притом что в Украине есть проблемы с доступом к инвестиционным средствам.



"Давайте рассмотрим условный пример - модернизация предприятия по новому закону и стандартам будет стоить 100 млн евро. Если ее не провести, штрафы составят, например, 10 млн евро. При этом операционная прибыль предприятия - 500 тыс. долл. в год, то есть не хватит даже на штраф. Они видят, что им невыгодно продолжать функционировать, и могут перенести производство - в Молдову, Турцию, в Китай, куда угодно ", - пояснил эксперт.

По его словам, еще один существенный недостаток законопроекта - то, что он искажает условия конкуренции. "Проект заставляет предприятия чрезмерно открывать коммерческую информацию, публичный реестр интегрированных разрешений о тех, кто владеет этими интегрированными разрешениями. Это не соответствует условиям открытости информации, искажает конкуренцию и может вызвать риски для предприятий ", - пояснил эксперт.

По его словам, Комитету по защите окружающей среды следует вернуться к альтернативному проекту №4167-1, который ранее отправили на доработку. "Он более сбалансированный, регулирует порядок выдачи, отказа, остановки и аннулирования разрешений", - резюмировал эксперт.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.