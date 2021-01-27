РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4403 посетителя онлайн
Новости
813 15

Принятие закона о промышленных выбросах навредит экономике и приведет к падению промышленного производства, - эксперт

Принятие закона о промышленных выбросах навредит экономике и приведет к падению промышленного производства, - эксперт

Принятие предложенного правительством законопроекта №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде.


 Об этом заявил директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Станислав Зинченко.


"Законопроект 4167 имеет существенные недостатки, требует доработки ... Никто не против самой идеи внедрения интегрированного разрешения и НДТМ, то есть наилучших доступных технологий. Но то, как это пытаются сделать, навредит целым отраслям украинской экономики ", - сказал Зинченко.
Он подчеркнул: Украина должна выполнить свои обязательства и европейские требования по выбросам, для чего и разработан этот законопроект. Но предложенный путь не должен навредить украинской экономике, поэтому бизнес-ассоциации уже выступили против принятия законопроекта и призвали к проведению тщательной доработки.


"Те, кто говорят, что этот законопроект нужно принять, говорят, что это европейские требования, и это нужно сделать. Никто не против, что это нужно сделать. Но это можно сделать так, что украинский бизнес выполнит международные обязательства и нормально адаптируется. А можно сделать так, что мы только нанесем вред украинскому бизнесу и украинской экономике ", - отметил Зинченко.


Серьезная угроза, которую создает этот законопроект - в том, что Украина может просто потерять часть предприятий, ведь инвесторы и владельцы могут или закрыть, или перенести производство в страны, где бизнесу предлагают нормальные условия развития. Европейские компании имели достаточно времени для адаптации от 15 до 20 лет, нашим предприятиям предлагают в 2-3 раза меньшие сроки, притом что в Украине есть проблемы с доступом к инвестиционным средствам.


"Давайте рассмотрим условный пример - модернизация предприятия по новому закону и стандартам будет стоить 100 млн евро. Если ее не провести, штрафы составят, например, 10 млн евро. При этом операционная прибыль предприятия - 500 тыс. долл. в год, то есть не хватит даже на штраф. Они видят, что им невыгодно продолжать функционировать, и могут перенести производство - в Молдову, Турцию, в Китай, куда угодно ", - пояснил эксперт.

По его словам, еще один существенный недостаток законопроекта - то, что он искажает условия конкуренции. "Проект заставляет предприятия чрезмерно открывать коммерческую информацию, публичный реестр интегрированных разрешений о тех, кто владеет этими интегрированными разрешениями. Это не соответствует условиям открытости информации, искажает конкуренцию и может вызвать риски для предприятий ", - пояснил эксперт.
По его словам, Комитету по защите окружающей среды следует вернуться к альтернативному проекту №4167-1, который ранее отправили на доработку. "Он более сбалансированный, регулирует порядок выдачи, отказа, остановки и аннулирования разрешений", - резюмировал эксперт.
Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Автор: 

промышленность (297) экология (1607)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Отмена рабства навредит экономике и приведет к падению производства. Примерно так говорили рабовладельцы и купленные ими эксперты.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:08
+4
опять повалили косяки "экспертов", рьяно защищающих(не бескорыстно) карманы украинских нуворишей. я бы конкретно ЭТОМУ "эксперту" предложил обзавестись жилой недвижимостью к примеру, на "Червоной" или "первом участке" в Кривом Роге! что бы он "запел" здесь через год?!!
показать весь комментарий
27.01.2021 13:54
+3
А непринятие навредит здоровью украинцев и снизит продолжительность жизни граждан.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где оно то промышленное производство?А вот экспертов куча.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:37 Ответить
Так добивают остатки, которые чудом уцелели после всех гениальных реформ и стратегий.
показать весь комментарий
27.01.2021 19:25 Ответить
А ми хіба шось проізводимо.
показать весь комментарий
27.01.2021 13:40 Ответить
Якщо ми нічого не виробляємо, то ми нічого і не забруднюємо.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:13 Ответить
Вы забываете о том, что не производя ничего, вы потреблять не прекращаете, а следовательно и забруднювать.))) Кушаете и какаете, а когда Цензор коментите, наверное и попукиваете от удовольствия?))) Это все ваши "выбросы", а вы не один такой.
Я, кстати, тоже от удовольствия люблю подпукнуть.)))
показать весь комментарий
27.01.2021 19:51 Ответить
Производим. И в прошлом году у нас был положительный торговый баланс. Потому слуги засуетились и решили добить промышленность, и экспорт.
показать весь комментарий
27.01.2021 19:26 Ответить
опять повалили косяки "экспертов", рьяно защищающих(не бескорыстно) карманы украинских нуворишей. я бы конкретно ЭТОМУ "эксперту" предложил обзавестись жилой недвижимостью к примеру, на "Червоной" или "первом участке" в Кривом Роге! что бы он "запел" здесь через год?!!
показать весь комментарий
27.01.2021 13:54 Ответить
Отмена рабства навредит экономике и приведет к падению производства. Примерно так говорили рабовладельцы и купленные ими эксперты.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:08 Ответить
Так оно в итоге и получилось, а после сколько времени еще понадобилось чтоб поднять уровень производства на должный? Кстати огромную роль в повышении производства сыграла индустриализация, которая и заменила бесценный рабский труд.)))
показать весь комментарий
27.01.2021 19:47 Ответить
Что-то все на минуточку забыли, что коррупция для Украины является большей проблемой чем экология. А во главе коррупции стоят чиновники возгавляюшие экологические службы в стране. Именно они собирали самые большие взятки по стране последние 30 лет.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:11 Ответить
Коррупция понятие слишком завуалированное. ЕЕ еще доказать нужно, а заявки о ее присутствии в стране на западе расценивают только по громким заголовкам и трындежу политиков с экранов ТВ. Перестанте говорить о коррупции и ее тут-же не станет.)))
показать весь комментарий
27.01.2021 19:45 Ответить
А непринятие навредит здоровью украинцев и снизит продолжительность жизни граждан.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:33 Ответить
Вы искренне верите, что эти законы принимают ради здоровья украинцев? Это просто очередной инструмент давления, не более того.
показать весь комментарий
27.01.2021 19:18 Ответить
Европа, прежде чем реформировать своё экологическое законодательство, подняла экономику. И тогда на фоне растущих производств было так - кто выживет, тот выживет. А у нас? Просто добить остатки промышленности?
показать весь комментарий
27.01.2021 19:17 Ответить
Тут и экспертом быть не нужно, чтоб понять последствия принятого закона, любого, который может быть принят этой властью. Безденежье и безысходность порождают бездумность, что мы и наблюдаем в последнее время.
показать весь комментарий
27.01.2021 19:42 Ответить
 
 