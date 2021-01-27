"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" обратится к председателю парламента Дмитрию Разумкову или профильному комитету с просьбой внести представление об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, если соберет для этого поддержку.

Об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время он отметил, что о лишении его обязанности куратора партии "Слуги народа" на Киевщине речь не идет.

"На Киевскую область не обсуждается, потому что это партия, а не фракция. По финансовому комитету - это один из тех вариантов, которые предлагал Арахамия к обсуждению к сигнальному голосованию. Уволить заместителя комитета можно по представлениям трех человек. Первое - по собственному желанию самого заместителя (но он отказался это делать), второе – по представлению председателя ВР, третье - по представлению самого комитета. Если фракция будет иметь необходимое количество голосов для этого, мы будем обращаться в Разумкову, или комитету с просьбой внести это представление", - сказал Корниенко.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.