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Новости
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"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" обратится к председателю парламента Дмитрию Разумкову или профильному комитету с просьбой внести представление об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, если соберет для этого поддержку.

Об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время он отметил, что о лишении его обязанности куратора партии "Слуги народа" на Киевщине речь не идет.

"На Киевскую область не обсуждается, потому что это партия, а не фракция. По финансовому комитету - это один из тех вариантов, которые предлагал Арахамия к обсуждению к сигнальному голосованию. Уволить заместителя комитета можно по представлениям трех человек. Первое - по собственному желанию самого заместителя (но он отказался это делать), второе – по представлению председателя ВР, третье - по представлению самого комитета. Если фракция будет иметь необходимое количество голосов для этого, мы будем обращаться в Разумкову, или комитету с просьбой внести это представление", - сказал Корниенко.

Читайте также: Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны"

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Слуга народа (2627) Корниенко (658) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+5
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5863
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27.01.2021 13:35
+4
Турборежим заглох - "будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса" - на коліна ще перед ним станьте з відкритими собачими ротами.
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27.01.2021 13:40
+3
У шапіто почала горіти земля під ногами. А це ж тільки початок.
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27.01.2021 13:36
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https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman



Ця морда з Києва. ****, скільки ж ще серед нас вибл@дків подібних?!



https://twitter.com/i/status/1354085771255410690 https://twitter.com/i/status/1354085771255410690
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27.01.2021 13:35 Ответить
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7869
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27.01.2021 13:41 Ответить
Все в "велюр" бухать. На опухшей йулькиной роже этот не отразится.
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27.01.2021 13:48 Ответить
главное когда смеешься то нужно рот держать трубочкой чтобы губы до ушей не порвались и швы на затылке не разошлись потому что брови на щеки упадут и перестанут удерживать грудь которая свиснет ниже колени потянет за собой анус который вылезет на затылок
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27.01.2021 13:53 Ответить
бабка ягодка опяць
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27.01.2021 13:50 Ответить
Вот как Вы могли так поступить с Ваней Сулимой? Это ж все равно что пристрелить его прямо в сердце из парабеллума! А, ну раз ник такой, то, что поделать, - пли!
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27.01.2021 13:58 Ответить
"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8948
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27.01.2021 17:00 Ответить
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5863
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27.01.2021 13:35 Ответить
"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7627
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27.01.2021 14:35 Ответить
У шапіто почала горіти земля під ногами. А це ж тільки початок.
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27.01.2021 13:36 Ответить
Турборежим заглох - "будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса" - на коліна ще перед ним станьте з відкритими собачими ротами.
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27.01.2021 13:40 Ответить
Під церкву би ще сходили, як по милостиню. Ну прямо як віковічного дуба викорчовують!
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27.01.2021 13:51 Ответить
Недолуга отара, в якій начебто є і колишні "видатні антикорупціонери" типу Галини Янченко, не спроможна навіть усунути Бєніного шакала із посади в комітеті.
Хтось вірить, що вони виженуть його з фракції та партії?

Під санкціями мають опинитись всі служки, як спільники тупого рота.
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27.01.2021 13:43 Ответить
Беня всех обзвонит и "слуга урода" обтекает с языком в жопе.
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27.01.2021 13:45 Ответить
Пора уже Дубинского ***** в его собачий рот
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27.01.2021 13:46 Ответить
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4372
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27.01.2021 13:47 Ответить
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27.01.2021 13:56 Ответить
Вот тебе, вот тебе! У меня "крыша"! Нет у вас медота против "Дуба"!
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27.01.2021 13:54 Ответить
что ты а что коробельные сосны, а что Дубинский-одного поля ягоды))))

Видать только Америка может вас призвать в стойло с которого вы вылезли
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27.01.2021 13:55 Ответить
Т е никогда 😏
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27.01.2021 13:57 Ответить
Нац.банк выпустил документ, в котором предупреждает банки о сотрудничестве с лицами, находящимися под санкциями США, (фио Дубинского там указано). При этом Дубинский - глава комитета Верховной Рады по банковской и финансовой деятельности. Мы в дурдоме?
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27.01.2021 14:16 Ответить
Щас Дубинеску нацбанк нагнет и заставит документ отменить.
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27.01.2021 14:29 Ответить
Обратите внимание Нигде у СН о народе ни слова Только о своих партийцах Так кому служит СН ? Вот....
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27.01.2021 14:26 Ответить
Когда штаты введут санкции против дЕрмака и янелоха, вы этот тупой собачий рот на руках вынесете из Рады.
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27.01.2021 14:28 Ответить
Ну и репа как ..такое нами правит..ну мы да идиоты
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27.01.2021 15:17 Ответить
 
 