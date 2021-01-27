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Новости Санкции против России
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Кабмин ввел санкции против 13 российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым

Кабмин ввел санкции против 13 российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым

Кабинет Министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.

Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, Кабмин считает целесообразным применить к АО "Вологодское авиационное предприятие"(п.Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

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Санкции против этих юридических лиц будут введены на три года. Кроме того, Киев попросит международное сообщество также ввести санкции. Соответствующие ноты направят США, странам Евросоюза и так далее.

Кабмин также предлагает дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной в санкционные списки Украины (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

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авиация (2820) Крым (26360) россия (95326) санкции (11251) авиасообщение (793)


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Не понял,ведь никто не отменял закрытие воздушного пространства для кацапских самолетов принятыми еще при Порошенко.Это что Президент и СН нарушили Закон Украины в тайне от народа?
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27.01.2021 13:53 Ответить
Треба всі авіакомпанії Росії під санкції відправити, бо головний винуватець тут держава Росія. Якби так зробили, то окупація Криму тривала б максимум рік. Санкції від США, ЄС і України були б тоді просто катастрофою для росіян.
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27.01.2021 14:19 Ответить
А аэрофлота почему нет в этом списке?
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27.01.2021 14:46 Ответить
.. ни одной серьёзной авиакомпании в санкционном списке нет. Только Победа да Азимут летают за границу и их можно санкционировать реально . Остальные компании имеют по несколько самолётов и ничего серьёзного собой не представляют. Нет Аэрофлота.. Урала..Норд Винда..Ютейра,..России..Сибири и многих реально летающих массово в Симферополь. Сцыт Зенелохуже43 и его правительство реально придавить рашку.
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27.01.2021 20:35 Ответить
 
 