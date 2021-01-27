Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Киев объяснил, почему его страна решила закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
На пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 27 января Сийярто сказал, что национальный интерес Венгрии - ускорить процесс вакцинации.
Он пояснил, что ежедневно в Венгрии 100-150 человек умирают из-за эпидемии, а экономике ежедневно наносится ущерб примерно на 10-15 млрд форинтов.
"Чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки вакцины проходят в ЕС централизованно и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России", - сказал Сийярто.
Он напомнил, что российская вакцина уже получила одобрение венгерского регулятора, в то время как ни одна вакцина из Китая пока не утверждена в Венгрии. По его словам, если такое разрешение будет предоставлено, Венгрия будет использовать и вакцины из Китая.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса.
Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины.
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нам главное чтоб наши околомедицинские лохдаунские не стали потом покупать тот же раша фуфловакцин, но уже через Венгрию...типа классная...не русо...а из Евросоюза...ага?
Это всё равно, что похвалить нефтяника, который хорошо зарабатывает.