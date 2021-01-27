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Новости Борьба с коронавирусом
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Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей

Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Киев объяснил, почему его страна решила закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 27 января Сийярто сказал, что национальный интерес Венгрии - ускорить процесс вакцинации.

Он пояснил, что ежедневно в Венгрии 100-150 человек умирают из-за эпидемии, а экономике ежедневно наносится ущерб примерно на 10-15 млрд форинтов.

"Чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки вакцины проходят в ЕС централизованно и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России", - сказал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19, - ГЭЦ

Он напомнил, что российская вакцина уже получила одобрение венгерского регулятора, в то время как ни одна вакцина из Китая пока не утверждена в Венгрии. По его словам, если такое разрешение будет предоставлено, Венгрия будет использовать и вакцины из Китая.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса.

Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины.

вакцина (3814) Венгрия (1928) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
это личное дело Венгрии... хоть воздух им там колите...
нам главное чтоб наши околомедицинские лохдаунские не стали потом покупать тот же раша фуфловакцин, но уже через Венгрию...типа классная...не русо...а из Евросоюза...ага?
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27.01.2021 13:56
+8
мадяров нежалко - они всю дорогу по совку плачут
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27.01.2021 14:00
+6
Нужно приБить как можно больше людей.
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27.01.2021 13:54
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та на здоровье... на остатки...
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27.01.2021 13:50 Ответить
мадяров нежалко - они всю дорогу по совку плачут
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27.01.2021 14:00 Ответить
Та в Угорщині циганви валом !!)))
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27.01.2021 14:48 Ответить
Нужно приБить как можно больше людей.
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27.01.2021 13:54 Ответить
А , вот зачем он на самом деле приезжал !!!
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27.01.2021 13:54 Ответить
правильно! Людей прививают вакциной для людей, животным - вакцина для животных.
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27.01.2021 13:54 Ответить
Сійярто пояснив, чому Угорщина купує російську вакцину проти COVID-19: Потрібно прищепити якнайбільше людей - Цензор.НЕТ 9629
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27.01.2021 14:03 Ответить
это личное дело Венгрии... хоть воздух им там колите...
нам главное чтоб наши околомедицинские лохдаунские не стали потом покупать тот же раша фуфловакцин, но уже через Венгрию...типа классная...не русо...а из Евросоюза...ага?
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27.01.2021 13:56 Ответить
Я ж і кажу: насправді світу байдуже - чим, аби ширнули і звітували. Як і байдуже, шо десь 3% летальність, а десь - 2 померлих з хронню на 1,5 тисячи за весь час.
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27.01.2021 13:58 Ответить
Та потому что венгры рашистские холуи, потому и будут ширяться их бодягой от тараканов
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27.01.2021 14:01 Ответить
Привить от КОВИД или уколоть?
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27.01.2021 14:05 Ответить
привить абы чем? так можно с коровы лепёшек набрать, в шприц загнать, да и "привить". какая разница?
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27.01.2021 14:10 Ответить
Схоронится мне надо (с)
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27.01.2021 14:10 Ответить
в чем отличие между нашими бездарями нищебродами ворами и кацапами,наши стоят с протянутой рукой и молят Польшу и ЕС дать им остатки вакцини которые в них останутся,а кацапы создали свою какую никакую вакцину и будут продавать ее в Белорусию,Аргентину,ОАЭ,Боливию,Сербию,Алжир,Венгрию,Парагвай,Туркмению,Индию,Палестину,Пакистан и заработают еще на этом бешенные бабки,а наши будут вымаливать еще лишние миллионы в МВФ,вот оно "еффективное" зебильное руководство
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27.01.2021 14:20 Ответить
и взяли ани мальчика 3 лет в трусиках и как насыплють яму в трусики 400 кг. кокаина.......
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27.01.2021 14:25 Ответить
а шо мадяры уже не люди, а тупо лишнехромасомно-скрепный биоматериал под утилизацию?
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27.01.2021 14:22 Ответить
с чего ты взял что мадяры дураки и будут покупать какое то говно? а ОАЭ? Там тоже дураки живут?
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27.01.2021 14:24 Ответить
то есть биоматериал лишнехромасомно-скрепный под утилизацию, какой маладец Валодья Криваногих, нам территории чистит.
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27.01.2021 14:27 Ответить
ОАЭ это монархия, следственно своих правителей они не избирают и поэтому судить о их умственных способностях опираясь на поступки монархов по меньшей мере не логично
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27.01.2021 15:01 Ответить
Так ******* ж, сер!
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27.01.2021 16:01 Ответить
Наверняка еще в Северной Кореи что то сврганили , можете еще там прикупить !
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27.01.2021 14:25 Ответить
Кому нужно привить чем-попало?
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27.01.2021 14:29 Ответить
Москало-рашистська орда досягла успіхів лише у розробці і бойовому застосуванні засобів масового знищення людей. Купляти кассабську суспензію курячих кізяків у розчині формальну "СпутнікЪ вЪ" можуть або розумово відсталі дегенерати, або холуї кремлівського фюрера.
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27.01.2021 14:41 Ответить
скажи это ОАЭ одной из самых богатых и развитых стран мира
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27.01.2021 14:43 Ответить
Багатства ніколи не буває забагато. Отже, у випадку з ОАЕ має місце другий з варіантів, згаданих мною вище
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27.01.2021 14:46 Ответить
как они могут быть кремлевскими холуями если именно из за них год назад нефть опустилась ниже 30 баксов за баррель в связи с противоречиями между странами ОПЕК где Россия была против уменьшения квоты на добычу нефти а другие за, и именно ОАЭ настояла чтобы этии квоты были введены в результате чего стоимость нефти стремительно упала и кацапский рубль с 60 подскочил до 80 рублей за доллар?
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27.01.2021 14:50 Ответить
говорить о богатстве и развитости страны, богатой исключительно благодаря запасам углеводородов, это всё одно что восхищаться финансовым гением наркодиллера
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27.01.2021 15:19 Ответить
Нет. Вообще за уши притянуто.
Это всё равно, что похвалить нефтяника, который хорошо зарабатывает.
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27.01.2021 19:09 Ответить
так это же хорошо.....особенно сам бы первый привился.....А там глядишь и ******* хоронить придется
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27.01.2021 15:06 Ответить
А чем привить-это не важно. Хоть водой из под крана. Главное-побольше.Железная логика.
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27.01.2021 15:29 Ответить
так прививай глюкозой! какого беса ты мадьяров той бодягой ширяешь?
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27.01.2021 15:43 Ответить
он наверное курит вместе с зеленым.
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27.01.2021 16:06 Ответить
Нехай щастить!
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27.01.2021 16:28 Ответить
Он себя и своих родителей будет этой вакциной прививать? Или подождет от Пфайзер?
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27.01.2021 17:27 Ответить
 
 