"Тарифы и дальше будут расти, если правительство коренным образом не изменит энергетическую политику", - народный депутат Бондарев

По мнению Константина Бондарева, стоимость коммунальных услуг будет расти, потому что правительство своими действиями вгоняет местные бюджеты в долги.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Апостроф".

Путем установления ограничений цены на газ для украинцев коммунальные предприятия будут накапливать задолженность, которую потом должны будут покрыть из местного бюджета - уверен парламентарий.

"6.99 грн - это цена для конечного потребителя. Сколько у нас домохозяйств имеют собственный газовый котел, который дает отопление? Пусть 10%. А 90% получают из компаний, которые в коммунальной собственности. У нас в каждом городе, в каждом районе есть такие компании и финансируются они за счет местного бюджета, в котором также сегодня нет денег. Сегодня эти компании покупают газ по цене 10 гривен. Как они себе в убыток будут продавать и доставлять людям в квартиры эту услугу? Как получили в декабре цену, которая отличается от прошлого года в 2 раза, так сегодня и за январь, и за февраль люди получат те платежки вдвое больше, чем в прошлом году", - заявил народный депутат.

Константин Бондарев одновременно напомнил, что тарифы - это не только газ, но и электроэнергия, стоимость которой тоже повысили. Впрочем, в отличие от цены на голубое топливо, по стоимости электроэнергии власть даже не сделала ни одного заявления. Именно поэтому, по его мнению, тарифные протесты будут продолжаться.



"Что сделали с рынком электроэнергии? Год назад (в 2019 году) в октябре открыли рынок и начали покупать электроэнергию в Беларуси. Россияне построили новую атомную станцию, они снизили цену, потому что им надо было захватить соответствующий рынок. Мы не занимались защитой своего рынка и своего производителя. Наши атомные станции не получили деньги на ремонтные работы, а угольную отрасль добили полностью. Угля у нас нет, и мы зависимы от внешнего фактора. Поэтому растет цена на электроэнергию, а это также тарифы. И люди видят, что им не хватает денег, поскольку стоимость жизни растет каждый день", - заверил парламентарий.

Вместе с тем, народный избранник акцентировал на том, что в деятельности главного газового гиганта Украины "Нафтогаза" государственный аудит в последнее время проявляет финансовые нарушения, которые обходятся государственному бюджету в миллиарды гривен.

"Сегодня мы декларируем, что провели аудит" Нафтогаза "- оказалось, что 225 миллиардов было выведено за пределы Украины. Ранее аудит нашел нарушений на 75 млрд гривен в "НАК". В общем - это 300 млрд. За эти средства можно было поднять нашим пенсионерам пенсии вдвое на весь 2021", - подытожил Константин Бондарев.