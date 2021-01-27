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"Тарифы и дальше будут расти, если правительство коренным образом не изменит энергетическую политику", - народный депутат Бондарев

По мнению Константина Бондарева, стоимость коммунальных услуг будет расти, потому что правительство своими действиями вгоняет местные бюджеты в долги.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Апостроф".

 Путем установления ограничений цены на газ для украинцев коммунальные предприятия будут накапливать задолженность, которую потом должны будут покрыть из местного бюджета - уверен парламентарий.

"6.99 грн - это цена для конечного потребителя. Сколько у нас домохозяйств имеют собственный газовый котел, который дает отопление? Пусть 10%. А 90% получают из компаний, которые в коммунальной собственности. У нас в каждом городе, в каждом районе есть такие компании и финансируются они за счет местного бюджета, в котором также сегодня нет денег. Сегодня эти компании покупают газ по цене 10 гривен. Как они себе в убыток будут продавать и доставлять людям в квартиры эту услугу? Как получили в декабре цену, которая отличается от прошлого года в 2 раза, так сегодня и за январь, и за февраль люди получат те платежки вдвое больше, чем в прошлом году", - заявил народный депутат.

Константин Бондарев одновременно напомнил, что тарифы - это не только газ, но и электроэнергия, стоимость которой тоже повысили. Впрочем, в отличие от цены на голубое топливо, по стоимости электроэнергии власть даже не сделала ни одного заявления. Именно поэтому, по его мнению, тарифные протесты будут продолжаться.

"Что сделали с рынком электроэнергии? Год назад (в 2019 году) в октябре открыли рынок и начали покупать электроэнергию в Беларуси. Россияне построили новую атомную станцию, они снизили цену, потому что им надо было захватить соответствующий рынок. Мы не занимались защитой своего рынка и своего производителя. Наши атомные станции не получили деньги на ремонтные работы, а угольную отрасль добили полностью. Угля у нас нет, и мы зависимы от внешнего фактора. Поэтому растет цена на электроэнергию, а это также тарифы. И люди видят, что им не хватает денег, поскольку стоимость жизни растет каждый день", - заверил парламентарий.

Вместе с тем, народный избранник акцентировал на том, что в деятельности главного газового гиганта Украины "Нафтогаза" государственный аудит в последнее время проявляет финансовые нарушения, которые обходятся государственному бюджету в миллиарды гривен.

"Сегодня мы декларируем, что провели аудит" Нафтогаза "- оказалось, что 225 миллиардов было выведено за пределы Украины. Ранее аудит нашел нарушений на 75 млрд гривен в "НАК". В общем - это 300 млрд. За эти средства можно было поднять нашим пенсионерам пенсии вдвое на весь 2021", - подытожил Константин Бондарев.

Автор: 

тарифы (1840) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+4
"Тарифы и дальше будут расти, если правительство коренным образом не изменит энергетическую политику", - народный депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 6177
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27.01.2021 13:56
+2
привить и зажмурить !!!
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27.01.2021 13:53
+2
Вот! Совершенно правильно! Все махинации с тарифами это схема по переводу денег украинцев россии. И не что иное.
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27.01.2021 14:06
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привить и зажмурить !!!
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27.01.2021 13:53 Ответить
"Тарифы и дальше будут расти, если правительство коренным образом не изменит энергетическую политику", - народный депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 6177
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27.01.2021 13:56 Ответить
Надажи! Данеужеле? А я думал в два раза снизят ну шож такое!
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27.01.2021 14:02 Ответить
Вот! Совершенно правильно! Все махинации с тарифами это схема по переводу денег украинцев россии. И не что иное.
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27.01.2021 14:06 Ответить
"Угля у нас нет?" та ти шо!?
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27.01.2021 14:07 Ответить
Для чого тиражувати таку некомпетентність у розповіді привидів ЧОГОСЬ. Ось читаємо депутата:
Сколько у нас домохозяйств имеют собственный газовый котел, который дает отопление? Пусть 10%. А 90% получают из компаний, которые в коммунальной собственности. У нас в каждом городе, в каждом районе есть такие компании и финансируются они за счет местного бюджета, в котором также сегодня нет денег.Источник: https://censor.net/ru/n3244362
"Пусть 10 %" виливаються у 8 млн домогосподарств - це по-перше. І ще більше 4 млн користуються газом в плитах та водонагрівачах.
По-друге, із 17 млн квартир та житл. буд. централізоване теплопостачання мають тільки 8 млн.
І по-третє, як дупутату то треба ЗНАТИ, що комунальні підприємства не відносяться до БЮДЖЕТНИХ установ і з бюджетів не фінансуються, а будують свої фінанси на механізмах ГОСПРОЗРАХУНКУ.
І в підсумку - чи ціна буде 10 грн чи 20 грн, теплопостачальники за листопад ОТРИМАЛИ 27 % до нарахованих НИМИ ринкових сум за РИНКОВИМИ цінами.
За газ постачальники отримали 39 % від нарахувань. А тепер нехай Бондарєв допомагає РИНОЧНИКАМ податки оплатити із своїх заработкав.
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27.01.2021 14:11 Ответить
Правительство работает над увеличением прибылей Ахметова и Бени. Для этого правительство и сформировано этими двумя олигархами.
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27.01.2021 14:12 Ответить
Тарифи і надалі будуть зростати якщо лохторат це усе мовчки буде ковтати.
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27.01.2021 14:16 Ответить
В стране царит искусственно созданный окружением Зеленского энергетический кризис.
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27.01.2021 14:21 Ответить
Если повысить потери теплосетей при транспортировке теплоносителя с 60% до 80% - это изменение?
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27.01.2021 14:27 Ответить
73% Ваш выход, сделайте его вместе.
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27.01.2021 16:04 Ответить
 
 