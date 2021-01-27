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Новости
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Голосование за исключение Дубинского из фракции "СН" может состояться в ближайшие дни, - Богуцкая

Голосование за исключение Дубинского из фракции

В ближайшие дни состоится голосование за исключение нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Голосование за его (Дубинского. - Ред.) исключение, надеюсь, все-таки состоится в ближайшие дни. В понедельник на фракции Президент совершенно конкретно высказался по поводу пребывания депутата Дубинского во фракции. Помню, как однажды Саша сказал, что мы все прошли в Раду благодаря Зеленскому и должны полностью поддерживать Президента. Прислушаюсь к Дубинскому и поддержу Президента. Проголосую ЗА исключение Александра Дубинского из фракции", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: "Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко

Автор: 

Богуцкая Лиза (67) Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+4
Поток сознания лизочки-авоськи.
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27.01.2021 13:55
+4
Як дістав цей квартал розбитих фонарів.
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27.01.2021 13:57
+4
І знаєш, що саме прикольно, що дубінеску піде до опзж , ну не в партію ЄС. Ось таких Васько ублюдків ВИ вибрали.
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27.01.2021 14:05
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І що толку то, коли він так і залишиться біла корита у Верховній Раді?
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27.01.2021 13:54 Ответить
Зрадазрадницька?
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27.01.2021 13:59 Ответить
Та ні, Сашок, ця схема прекрасно працювала та працює в ВР весь час її існування.
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27.01.2021 14:00 Ответить
І знаєш, що саме прикольно, що дубінеску піде до опзж , ну не в партію ЄС. Ось таких Васько ублюдків ВИ вибрали.
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27.01.2021 14:05 Ответить
Тобто те, що при святому Петрі всі бігали з БПП в ОП та в зворотньому напрямку тебе не турбувало?
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27.01.2021 14:06 Ответить
Портнов?
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27.01.2021 14:07 Ответить
Ківа?
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27.01.2021 14:56 Ответить
Поток сознания лизочки-авоськи.
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27.01.2021 13:55 Ответить
Як дістав цей квартал розбитих фонарів.
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27.01.2021 13:57 Ответить
эта шлюха должна быть выброшена на помойку
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27.01.2021 13:59 Ответить
соросятка мартышка возбудилась...плесень.
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27.01.2021 14:00 Ответить
а за повешение??...Хотя да об єтом даже голосовать ненужно...
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27.01.2021 14:08 Ответить
исключение Дубинского из фракции "СН".-"Избранного" Коломойским? Да никогда.
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27.01.2021 14:10 Ответить
Голосование за исключение Дубинского из фракции "СН" может состояться в ближайшие дни, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 3259
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27.01.2021 14:13 Ответить
Пока нет голосов?
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27.01.2021 14:19 Ответить
Невже отара овець зменшилася?
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27.01.2021 16:07 Ответить
навіть серед гівна покидьок виглядає виключно як покидьок.
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27.01.2021 16:03 Ответить
Невже буде "путч"? Треба бігти по пиво.
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27.01.2021 16:05 Ответить
Не розумію, що за проблема - в Раді повно позафракційних, більшисть якмих голосує за ті закони, за які їм платять. Буде Беня платити Дубінському позафракційному і далі. Чи за пприсутність Дубіни в Слугах голові фракції , чи приЗеденту доплачують? В чому проблема, що так довго слуги торгуються з цього приводу?
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27.01.2021 20:06 Ответить
 
 