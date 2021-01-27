Голосование за исключение Дубинского из фракции "СН" может состояться в ближайшие дни, - Богуцкая

В ближайшие дни состоится голосование за исключение нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Голосование за его (Дубинского. - Ред.) исключение, надеюсь, все-таки состоится в ближайшие дни. В понедельник на фракции Президент совершенно конкретно высказался по поводу пребывания депутата Дубинского во фракции. Помню, как однажды Саша сказал, что мы все прошли в Раду благодаря Зеленскому и должны полностью поддерживать Президента. Прислушаюсь к Дубинскому и поддержу Президента. Проголосую ЗА исключение Александра Дубинского из фракции", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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