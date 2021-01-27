Голосование за исключение Дубинского из фракции "СН" может состояться в ближайшие дни, - Богуцкая
В ближайшие дни состоится голосование за исключение нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".
Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Голосование за его (Дубинского. - Ред.) исключение, надеюсь, все-таки состоится в ближайшие дни. В понедельник на фракции Президент совершенно конкретно высказался по поводу пребывания депутата Дубинского во фракции. Помню, как однажды Саша сказал, что мы все прошли в Раду благодаря Зеленскому и должны полностью поддерживать Президента. Прислушаюсь к Дубинскому и поддержу Президента. Проголосую ЗА исключение Александра Дубинского из фракции", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль