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Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации, - ОП

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО "О проекте Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте: Работа НАПК разблокирована: закон об ответственности за ложь в декларациях вступил в силу

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Также законопроект предлагает внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Автор: 

декларация (1353) Зеленский (20196) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+3
Мало того, что само решение не имеет никаких юридических последствий и силы, так и по содержанию оно тоже ни про что "О проекте Закона Украины ....."
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27.01.2021 14:07
+2
зверь!
так шо там с "лигой смеха" ?...зверь...
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27.01.2021 14:06
+2
зєля-дурко і пустобрьох.
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27.01.2021 14:16
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Правила форума Совет форумчан
Наша пісня гарна й нова... 😜
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27.01.2021 14:04 Ответить
один скасовує відповідальність за злочинне збагачення , інший - відновлює . Шкода втраченого часу і загублених справ за незаконне збагачення .
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27.01.2021 14:10 Ответить
зверь!
так шо там с "лигой смеха" ?...зверь...
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27.01.2021 14:06 Ответить
Мало того, что само решение не имеет никаких юридических последствий и силы, так и по содержанию оно тоже ни про что "О проекте Закона Украины ....."
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27.01.2021 14:07 Ответить
Это считай курорт для акул черного нала
Ржунимагу
а кто будет проверять, снова гнабу чи "оновлена" якась служба з 95-го?
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27.01.2021 14:10 Ответить
НАЗК
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27.01.2021 14:14 Ответить
зєля-дурко і пустобрьох.
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27.01.2021 14:16 Ответить
Смешно. При такой вилке и наших судах самое страшное наказание будет десять суток исправительных работ. Как грозно, как грозно, Владимир Александрович.
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27.01.2021 14:21 Ответить
Тут тойво.Доки пан редактор переповідав тези Подоляка про те,що Нескоромний в рф(бо там в нього родичі,майно й зв'язки),не володіє українською,та й взагалі-бяка....
Це,здається, цікавіше,ніж збіговиська за свободу Наваляному ?
https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларації, - ОП - Цензор.НЕТ 3877
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27.01.2021 14:26 Ответить
Так буває.Коли "джерела з СБУ" Мостової й Бродського кажуть одне,а реальність виявляється іншою
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27.01.2021 14:29 Ответить
https://zn.ua/macrolevel/khana-bratva.html вей вей Таки трызда Баушке не лоха
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27.01.2021 14:29 Ответить
крыхитка Зеля такая смешная
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27.01.2021 14:30 Ответить
а чому на 3 роки всього заборона красти?конфіскація награбованного,потім на зону нах.. років так на 10,а потім поразка в правах пожиттєво і двірником не брати працювати,хай дохнуть гниди...
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04.03.2021 19:03 Ответить
 
 