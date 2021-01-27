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Акции в поддержку Навального пройдут 31 января более чем в 50 городах России

Акции в поддержку Навального пройдут 31 января более чем в 50 городах России

Сторонники политика Алексея Навального 31 января намерены провести митинги в 53 городах России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, акции анонсированы в телеграм-канале "Команда Навального".

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.

Массовые акции в поддержку Навального в десятках регионов России уже проходили 23 января. В большинстве городов они завершились жесткими задержаниями участников - в общей сложности по всей стране были задержаны более трех с половиной тысяч человек.

Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина" - суд задержал его на 30 дней по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушал правила поведения условно осужденного. На 28 января намечено рассмотрение апелляции на решение о задержании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На колени еще станьте! Как "беркутовцев" ставили! Извинений никаких не должно быть! " - пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, ударившего ногой пожилую женщину. ВИДЕО

акция (2423) протест (5854) россия (95326) Навальный (855)


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Топ комментарии
+12
Не забудьте наколенники взять на акцию!
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27.01.2021 14:02
+6
и цветы для мусоров!!!)
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27.01.2021 14:06
+3
Насральный...ты поп Гапон 1905 года...
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27.01.2021 14:03
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Не забудьте наколенники взять на акцию!
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27.01.2021 14:02 Ответить
Опередил)))
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27.01.2021 14:05 Ответить
и цветы для мусоров!!!)
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27.01.2021 14:06 Ответить
Пан Рома Маэстро! «мусора не люди», - сказал министр внутренних дел Украины пан Арсен Аваков.
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27.01.2021 14:11 Ответить
и чеченца, что-бы махаться было кому
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27.01.2021 14:11 Ответить
Руские свнособаки опять будут зерячить руских свиноскотов. По больше покалеченых, а лучше дохлых кацапсин. Как это мило, мммм😄😁
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27.01.2021 14:10 Ответить
За 20 лет царствования мстительного вепса «обнулёныша», ROKKOKU (в переводе с японского Московия - «ДУРАЦКАЯ СТРАНА») превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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27.01.2021 14:10 Ответить
брусчатку не трогать! нам с нее еще свинарники строить!
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27.01.2021 14:15 Ответить
Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії - Цензор.НЕТ 5075
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27.01.2021 14:25 Ответить
и бутьілки с узким горльішком иметь с собой.
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27.01.2021 14:45 Ответить
хоть 500 кацов явятся??
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27.01.2021 14:03 Ответить
Насральный...ты поп Гапон 1905 года...
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27.01.2021 14:03 Ответить
якщо стількі же кацапів постріляють як в 1905 теж непогано
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27.01.2021 14:06 Ответить
Пан Сенатор! Згоден з Вашой думкой! Респект!
После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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27.01.2021 14:13 Ответить
леха оральный бутерброд испытывает анальные мучения?
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27.01.2021 14:29 Ответить
Любят русские люди бунтовать...
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27.01.2021 14:06 Ответить
портки ширинкой назад, и на колени
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27.01.2021 14:21 Ответить
А чё? В прошлый раз (23.01) мне даже понравилось. Злые кацапы стали. Даже снежками и пластиковыми стаканчиками осмелились кидаться. Запасаемся попкорном.
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27.01.2021 14:07 Ответить
их за неделю обработали пропагандой, ничего уже не будет
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27.01.2021 15:15 Ответить
Будет. Пропаганда какая-то слабенькая получилась. Не убедительная. Да и у Бутерброда есть ещё видосики "про запас". Его команда об этом говорила.
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27.01.2021 15:45 Ответить
какие видосики? Даже если Пуйла снимут, как он убивает и ест младенцев, и Пуйло лично подтвердит подлинность видео, русня погудит возмущенно и затихнет.
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27.01.2021 18:06 Ответить
Степан Разин,Эмельян Пугачев,Афанасий Никитин,Петр Болотников и прочая рюсскае быдло нападали на Путлера задолго до того,когда появилось на Свет это КГБшное быдло...
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27.01.2021 14:07 Ответить
Мусоров закидают снежками до смерти
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27.01.2021 14:13 Ответить
Более чем уверен что с каждой неделей народу будет все меньше, бесполезность таких хождений по выходным четко доказала Белорусь.
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27.01.2021 14:15 Ответить
Займутся тем, чем и наши протестующие. Лепкой снеговиков и других поделок из макарон и картона.
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27.01.2021 14:20 Ответить
Вбийте *****, а потім і навального. Один йух.
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27.01.2021 14:16 Ответить
Леху Насрального хотят сделать Гитлером РАБссии
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27.01.2021 14:16 Ответить
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27.01.2021 14:22 Ответить
Шош ты фуфел под ногами лазишь?Чмо тобюосранное
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27.01.2021 14:25 Ответить
Шлямбур, тебе бы ума побольше и всё было бы совсем неплохо. А так.....тормоз ты и балбес.
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27.01.2021 14:27 Ответить
Фуфел Мавзолейный,тебне крысоиду ума не надо..тю рюсская ПАДАЛЬ...вали..нх..Чмо сандальное
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27.01.2021 14:30 Ответить
Тебе чего, поплавок обосраный стрекозами? Красной краски подать, задницу покрасить хочешь?
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27.01.2021 14:34 Ответить
сколька там той нароисии? вот вяликая мордовская удмуртия это гигант.
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27.01.2021 14:30 Ответить
Лапти это надо было делать до обнуление бункерного,недопуск какой никакой опозиции пролонгация на годы вперед пыни,но митингов вообще не было против обнуления,какой смысл,допустим )(уйло выпускпет Лёшу,а дальше что вам легче что Навальный языком на свободе критиковать но править будет пуйло?перевыборы? Так выборы уже были сам ботоксный не уйдёт,нет у бунтующих даже требований,только выпускай,и путин-вор,и что из этого?нет лозунга в отставку бессрочная а не только по воскресеньям забастовка и не тысячи доллжны выйти а сотни тысяч
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27.01.2021 14:18 Ответить
Марк Солонин о войне братьев Молотова и Риббентропа...1941-45 гг..
кто победитель ???догадайтесь сами...,СССР потерял 83 000 танков....братская Германия потеряла 24 000 танков...
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27.01.2021 14:22 Ответить
Шатают опг бункерного дедушку младые имперцы , как бы хуже соседям не стало после того как его скинут .
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27.01.2021 14:24 Ответить
..пох
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27.01.2021 14:25 Ответить
руснявые холопы пойдут сами в нквд - вчк сдаваться.
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27.01.2021 14:27 Ответить
щас комментаторы-екцперты начнут расказывать какие мы украинцы свободолюбивые по сравнению с рабами русскими и что мы если что сразу выходим на майдан и сметаем любую власть ) Но уже второй год подряд зебил нагнул раком всю страну и играет своими причандалами по головах у людей а те сидят и еще хлопают в ладошы,все всех устраивает,Украина опустилась официально на самое последнее место в Европе по благосостоянию и признана самой нищей,и что то никто у нас никуда не выходит,всем все нравится )
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27.01.2021 14:28 Ответить
Чуваки,ПОТОЦКИЙ это падаль Мавзолейная
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27.01.2021 14:32 Ответить
31 го ще сніжки можна буде зліпити...
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27.01.2021 14:57 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26197690.html Верните им ГУЛАГ

Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії - Цензор.НЕТ 105
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27.01.2021 14:58 Ответить
Молодцы, что выходят. А Навальный - отважный мужик.
А "бутербродные" боты - полезные кремлю недоумки.
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27.01.2021 20:23 Ответить
 
 