Акции в поддержку Навального пройдут 31 января более чем в 50 городах России
Сторонники политика Алексея Навального 31 января намерены провести митинги в 53 городах России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, акции анонсированы в телеграм-канале "Команда Навального".
В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.
Массовые акции в поддержку Навального в десятках регионов России уже проходили 23 января. В большинстве городов они завершились жесткими задержаниями участников - в общей сложности по всей стране были задержаны более трех с половиной тысяч человек.
Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина" - суд задержал его на 30 дней по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушал правила поведения условно осужденного. На 28 января намечено рассмотрение апелляции на решение о задержании.
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P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
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кто победитель ???догадайтесь сами...,СССР потерял 83 000 танков....братская Германия потеряла 24 000 танков...
А "бутербродные" боты - полезные кремлю недоумки.