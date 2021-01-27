Никто не будет в школах закрывать старшие классы, этот тезис продвигают пророссийские медиа, - "слуга народа" Грищук

Информацию о том, что из-за закона "О среднем образовании" якобы закроют старшие классы продвигают пророссийские СМИ.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп "Слуги народа" Роман Грищук.

"Никто не будет закрывать старшие классы, это пророссийские медиа хотят этот тезис, чтобы сбить реформу образования, которая закладывалась еще двумя парламентами до нас", - сказал Грищук.

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"У нас есть закон "О среднем образовании", который принимался в первом чтении прошлым парламентом и во втором чтении нами. Он предусматривает создание старшей школы - то есть 10, 11, 12 классы. Есть профильная школа, а есть старшая школа, и поэтому будет перепрофилироваться сеть, и с 9 класса ребенок должен определиться куда она идет, и в какую школу. Никто не будет закрывать школы", - сказал нардеп.

По его словам, новую сеть должны создать до 2024 года.

"Есть норма закона, все это должно быть с 2024... Это возможность выбирать себе направление и индивидуальную образовательную траекторию, то есть часть предметов. Когда в старшие школе есть только один 11 или 12-й класс, то этого сделать невозможно. Все это сделано для того, чтобы человек лучше определился со своим будущим", - отметил Грищук.