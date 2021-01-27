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Никто не будет в школах закрывать старшие классы, этот тезис продвигают пророссийские медиа, - "слуга народа" Грищук

Никто не будет в школах закрывать старшие классы, этот тезис продвигают пророссийские медиа, -

Информацию о том, что из-за закона "О среднем образовании" якобы закроют старшие классы продвигают пророссийские СМИ.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп "Слуги народа" Роман Грищук.

"Никто не будет закрывать старшие классы, это пророссийские медиа хотят этот тезис, чтобы сбить реформу образования, которая закладывалась еще двумя парламентами до нас", - сказал Грищук.

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"У нас есть закон "О среднем образовании", который принимался в первом чтении прошлым парламентом и во втором чтении нами. Он предусматривает создание старшей школы - то есть 10, 11, 12 классы. Есть профильная школа, а есть старшая школа, и поэтому будет перепрофилироваться сеть, и с 9 класса ребенок должен определиться куда она идет, и в какую школу. Никто не будет закрывать школы", - сказал нардеп.

По его словам, новую сеть должны создать до 2024 года.

"Есть норма закона, все это должно быть с 2024... Это возможность выбирать себе направление и индивидуальную образовательную траекторию, то есть часть предметов. Когда в старшие школе есть только один 11 или 12-й класс, то этого сделать невозможно. Все это сделано для того, чтобы человек лучше определился со своим будущим", - отметил Грищук.

школа (3010) Слуга народа (2627) Роман Грищук (7)


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Топ комментарии
+3
Мне одному показалось, что это не объяснение, а муть? В школах уже на ушах все стоят. Идет грызня в педагогических коллективах. Директора проводят "совещания", в том числе и с участием родителей, где просят определиться будет ли в школе старшие классы или ограничиться младшими плюс классами до 9-го включительно. А теперь выходит какой-то шлимазл Грищук и ,мягко говоря, втирает ,что это была "шутка" и ,что уже никто никуда не идет.
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27.01.2021 14:17
+3
Взагалі незрозуміло: діти залишаться в своїй школі або їздитимуть в інші райони, а то й - в інші нп?
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27.01.2021 14:22
+3
Если мы не хотим добавить работы розыскным отделам, дети должны ходить в школы под домом.
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27.01.2021 14:23
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А у нас разве есть не пророссийские СМИ ? Когда будут другие , будем слушать другие.
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27.01.2021 14:16 Ответить
Есть украинские. "Еспресо", "5", "Прямий".
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27.01.2021 14:29 Ответить
но они тоже "на полшишечки"
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27.01.2021 14:38 Ответить
Мне одному показалось, что это не объяснение, а муть? В школах уже на ушах все стоят. Идет грызня в педагогических коллективах. Директора проводят "совещания", в том числе и с участием родителей, где просят определиться будет ли в школе старшие классы или ограничиться младшими плюс классами до 9-го включительно. А теперь выходит какой-то шлимазл Грищук и ,мягко говоря, втирает ,что это была "шутка" и ,что уже никто никуда не идет.
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27.01.2021 14:17 Ответить
Взагалі незрозуміло: діти залишаться в своїй школі або їздитимуть в інші райони, а то й - в інші нп?
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27.01.2021 14:22 Ответить
А що тут незрозумілого ? Величезна кількість шкіл в Україні не можуть забезпечити нормальне функціонування так як у класах 1-2 або максимум 5 дітей кошти на утримання закладу виділяються на кількість учнів ; ця сума мізер - вона зарплати учителів не покриває , а комунальні послуги ? Так що зниження ступеню таких шкіл неминуче . Щодо шкіл у великих містах , то вони вже перейшли на спеціалізацію у старших класах і те що незабаром Ваша дитина ходитиме не до школи , а до гімназії чи коледжу ( якщо Вас влаштовуватиме напрямок освіти ) ніяк на Ваші почуття не вплине.
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27.01.2021 20:13 Ответить
Если мы не хотим добавить работы розыскным отделам, дети должны ходить в школы под домом.
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27.01.2021 14:23 Ответить
Дети младших классов - безусловно, да. Старшеклассники же сами в состоянии добавить работы правоохранительным органам.
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27.01.2021 16:50 Ответить
Я лично не хочу, чтобы мой ребенок проводил лучшие годы в общественном транспорте.
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27.01.2021 19:31 Ответить
То придбайте йому персональне авто або будинок поруч із школою Ви , мабуть , неуважно текст прочитали - суть нової старшої школи у тому , що так званий нині "здобувач знань" ( учень у минулому ) до 10 класу має визначитися із напрямком своє подальшої освіти ( одна і та ж школа не в змозі якісно одночасно готувати "технарів" і "гуманітаріїв" ) при цьому багатьом і 9 класів буде вище стелі ; поясніть мені "нерозуміючому" навіщо тим хто у 9 класі по складах читає іще три роки у школу ходити ; не краще буде іти здобувати профосвіту ? Так що Ваше "не хочу" дійсно є Вашим вибором , як звучить мовою оригіналу : " На нет и суда нет !"
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27.01.2021 20:01 Ответить
А навіщо тоді взагалі ті старші класи, незрозуміло.
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27.01.2021 20:25 Ответить
А для того щоб той у кого у голові усі клепки є мав можливість отримати якісну освіту без витрати батьківських грошей на репетиторів ! Пам"ятаєте радянську школу ? Вона , як не дивно , у світі мала рейтинг , якщо пам"ятаєте , то згадайте хоч один приклад репетитора у ті часи ( при цьому той у кого кебета була міг вступити згідно до своїх знань куди душа бажала без ніяких блатів ) , а тепер у класі троє дітей , а "педагог" заявляє що без додаткових занять дитина не освоїть шкільний курс ...... сраною мітлою таких "пєдагогіків " із їхніх "школ"
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27.01.2021 20:39 Ответить
Зрозуміло. А в новій старшій школі і педагоги будуть нові, чи ті самі "педагоги"?
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27.01.2021 22:16 Ответить
Було б чудово аби до реформованих шкіл попали вчителі замість "педагогів" , різницю або самі знаєте , або почитайте - слава великому гуглу і вікіпедії
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27.01.2021 23:34 Ответить
Короче, рабам Ахметова три класса самое то, я поняла. Дальше можете не доказывать, что черное - это белое.
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28.01.2021 20:03 Ответить
 
 