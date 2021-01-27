Окружной админсуд Киева не обязывал Минобразования исправить учебники, а лишь повторно дать ответ на письмо Портнова, - Нефьодов

Экс-замглавы ОП времен Януковича Андрей Портнов выиграл суд о том, что МОН недостаточно качественно дал ответ на его запрос согласно Закону "Об обращениях граждан".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Портнов хвастается в телеграмчике, что выиграл дело в пресловутом ОАСК - "суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 гг." Зоя Ярош посмотрела текст решения - вы будете удивлены (на самом деле, нет), но Портнов пи... лукавит. Он выиграл суд о том, что МОН недостаточно качественно дал ответ на его запрос согласно Закону "Об обращениях граждан", - пояснил Нефьодов.

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"Кстати, в этот же день, когда было принято решение ОАСК, были приняты 5 решений ЕСПЧ по делам Майдана (Шморгунов и другие против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Воронцов и другие против Украины и Дубовцев и другие против Украины). Настоящий суд, а не "волчье правосудие", установил, что органы власти во времена Януковича умышленно применяли жестокое обращение и что государство ответственно за убийство одного из протестующих. Суд также отметил, что многие из решений о содержании под стражей были произвольными. В общем, ЕСПЧ обнаружил признаки того, что установленные нарушения "были частью определенной стратегии властных органов". И это установленные факты! Короче говоря, ОАСК не обязывает МОН отменить нормативные документы или исправить учебники, а лишь повторно дать Портнову ответ на его письмо. Надеюсь, МОН напишет ему, что Ростов за ним плачет. А в историю он вляпается где-то, как вот на картинке", - резюмировал Нефьодов.



