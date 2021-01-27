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Окружной админсуд Киева не обязывал Минобразования исправить учебники, а лишь повторно дать ответ на письмо Портнова, - Нефьодов

Окружной админсуд Киева не обязывал Минобразования исправить учебники, а лишь повторно дать ответ на письмо Портнова, - Нефьодов

Экс-замглавы ОП времен Януковича Андрей Портнов выиграл суд о том, что МОН недостаточно качественно дал ответ на его запрос согласно Закону "Об обращениях граждан".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Портнов хвастается в телеграмчике, что выиграл дело в пресловутом ОАСК - "суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 гг." Зоя Ярош посмотрела текст решения - вы будете удивлены (на самом деле, нет), но Портнов пи... лукавит. Он выиграл суд о том, что МОН недостаточно качественно дал ответ на его запрос согласно Закону "Об обращениях граждан", - пояснил Нефьодов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

"Кстати, в этот же день, когда было принято решение ОАСК, были приняты 5 решений ЕСПЧ по делам Майдана (Шморгунов и другие против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Воронцов и другие против Украины и Дубовцев и другие против Украины). Настоящий суд, а не "волчье правосудие", установил, что органы власти во времена Януковича умышленно применяли жестокое обращение и что государство ответственно за убийство одного из протестующих. Суд также отметил, что многие из решений о содержании под стражей были произвольными. В общем, ЕСПЧ обнаружил признаки того, что установленные нарушения "были частью определенной стратегии властных органов". И это установленные факты! Короче говоря, ОАСК не обязывает МОН отменить нормативные документы или исправить учебники, а лишь повторно дать Портнову ответ на его письмо. Надеюсь, МОН напишет ему, что Ростов за ним плачет. А в историю он вляпается где-то, как вот на картинке", - резюмировал Нефьодов.

Окружной админсуд Киева не обязывал Минобразования исправить учебники, а лишь повторно дать ответ на письмо Портнова, - Нефьодов 01
Окружной админсуд Киева не обязывал Минобразования исправить учебники, а лишь повторно дать ответ на письмо Портнова, - Нефьодов 02

Автор: 

история (2017) Портнов (637) учебники (241) Минобразования (1734) евромайдан (7835) Нефьодов (236)


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Топ комментарии
+8
Можете в том письме портняшку нах послать. Пусть ещё топает в суд с кучей исков,мразь.
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27.01.2021 14:11
+3
Это какая то новая фишка в журналистике делать новостью то что кто то написал у себя на странице в интернете???? Интересно, перед тем как придумать название статье, автор удосужился проверить насколько написанное соответсвует действительности?
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27.01.2021 14:14
+3
А чмо портянка каким боком к учебникам?
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27.01.2021 14:39
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Можете в том письме портняшку нах послать. Пусть ещё топает в суд с кучей исков,мразь.
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27.01.2021 14:11 Ответить
хорошо Нефедов сказал...
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27.01.2021 14:13 Ответить
Это какая то новая фишка в журналистике делать новостью то что кто то написал у себя на странице в интернете???? Интересно, перед тем как придумать название статье, автор удосужился проверить насколько написанное соответсвует действительности?
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27.01.2021 14:14 Ответить
ааа
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27.01.2021 14:17 Ответить
СМИ поленились прочитать оригинал, и выдали желаемое за действительное!
Сразу стало видно, кто есть кто.
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27.01.2021 14:18 Ответить
ЗМІ, касабєня не полінувались. Просто, фраза "переглянути підручники" означає па-твоєму : "пєрєсматрєть учєбнікі", не пєрєдєлать, а пєрєсматрєть. Вкурив , кацапе? Срав, ні?
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27.01.2021 15:54 Ответить
Вообще-то в решении суда прямо написано ПЕРЕГЛЯНУТИ.
Нефедов несет какую-то херь (как и его Прозорро)
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27.01.2021 14:18 Ответить
Ви знаєте різницю між "переглянути" та "виправити"?
Чи вам українська дається важко? )))
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30.01.2021 00:51 Ответить
Ну вот. Стоило Тимошенко поговорить 5 минут с Ермаком и есть результат!
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27.01.2021 14:23 Ответить
Вы там смотрите,а то ,судя по скринам,вона вот вот с колей катлетой за кафедру в раде завалится...разогналась не на шутку
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27.01.2021 14:27 Ответить
Коля ей с Ермаком разве-что приборы на столе перед их разговором раскладывать будет.
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27.01.2021 15:04 Ответить
Шо у рыгалок снова облом?та нехай
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27.01.2021 14:24 Ответить
Если использовать Фейсбук как источник информации, то мы давно уже впереди планеты всей. И сиськи у всех натуральные.
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27.01.2021 14:31 Ответить
а это бородатое чмо каким боком к учебникам?
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27.01.2021 14:32 Ответить
А чмо портянка каким боком к учебникам?
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27.01.2021 14:39 Ответить
он на зп у суркова
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27.01.2021 14:41 Ответить
а сурков и прочие запоребриковские чмыри каким боком к украинским учебникам?
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27.01.2021 14:51 Ответить
і дійсно, яке відношення має рашапоїдна смердюча срань до підручників українських шкіл?
який суд готовий вступити в те лайно? український не вступить, бо так аукнеться що і очі повилазять.
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27.01.2021 15:57 Ответить
Завдяки тим, хто зробив це РАЗОМ!!!
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27.01.2021 16:39 Ответить
Пошлите этого поддонка Портнова в жопу к пуйлу!!
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27.01.2021 14:40 Ответить
Портянка збрехало??? Да не може такого быть...
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27.01.2021 14:47 Ответить
Сколько времени мы будем терпеть этого ********* ЖИДА????
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27.01.2021 14:51 Ответить
Я напомню, что именно при зеленом гомодриле портянка вернулась в Украину. При порохе эта мразь сидела заграницей и не рыпалась!
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27.01.2021 14:53 Ответить
Гнать сраной метлой промосковскую свололочь, не панькаться в судах!
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27.01.2021 14:55 Ответить
Окружний адмінсуд Києва не зобов'язував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6630
Правильной верной предначертанной кремлём дорогой идёшь андрюха.
А ежели шо то не так, то паРаша тебя как и меня с любовью приютит!
Легитимный ЗЭК Иуда в бегах !
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27.01.2021 15:36 Ответить
Він знайшов гриба, який зветься отсосиновик.
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27.01.2021 15:54 Ответить
Когда уже этого рашистского ****** и открытого гея приподнимут краном на Майдане или все таки придется мариупольского мстителя просить?
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27.01.2021 19:21 Ответить
Чому заяву цього портянки не провірили ті, хто її розповсюдив???
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27.01.2021 20:34 Ответить
Бо журнашлюхам важливо якщайшвидше сенсацію забабахати.
Краще потім написати, що Портянку хтось спіймав на брехні - одразу 2 статті буде....
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28.01.2021 00:35 Ответить
да портянкін, нема на тебе сашка білого
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27.01.2021 21:33 Ответить
"Пропадает страна !!!! Со стороны полиции произвола !! Вот и все!", "Это капец какой-то ...", "Нормально, как для африканской страны", - комментируют событие украинцы.
напомнив, https://kyiv.znaj.ua/ru/314371-zhiteli-brovariv-rozpovili-pro-viynu-marshrutnikiv-yaku-promorgali-kopi-koshmarili-ciliy-tizhden жители Броваров рассказали о войне маршрутчиков, которую "проморгали" копы - "кошмарили всю неделю".
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30.01.2021 20:58 Ответить
 
 