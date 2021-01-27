"Слугам народа", которые не голосовали за назначение Витренко в декабре, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос

Бывший член фракции "Слуга народа", нардеп Гео Лерос говорит, что "слугам народа", которые в декабре не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть зарплаты в конверте.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Депутатов, которые не проголосовали за назначение Витренко, им в прошлом месяце не доплатили половину зарплаты в конвертах. И это для многих стало мотивацией сейчас проголосовать. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть, кто не голосовал, и кто сейчас проголосует... Для многих депутатов это аргумент проголосовать за", - сказал Лерос.

По словам нардепа, в "Слуге народа" есть "критическая цифра" по поддержке кандидатуры Витренко - на грани 230-232 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, 17 декабря Юрию Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины.

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