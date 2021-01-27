"Слугам народа", которые не голосовали за назначение Витренко в декабре, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос
Бывший член фракции "Слуга народа", нардеп Гео Лерос говорит, что "слугам народа", которые в декабре не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть зарплаты в конверте.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Депутатов, которые не проголосовали за назначение Витренко, им в прошлом месяце не доплатили половину зарплаты в конвертах. И это для многих стало мотивацией сейчас проголосовать. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть, кто не голосовал, и кто сейчас проголосует... Для многих депутатов это аргумент проголосовать за", - сказал Лерос.
По словам нардепа, в "Слуге народа" есть "критическая цифра" по поддержке кандидатуры Витренко - на грани 230-232 народных депутатов.
Как сообщалось ранее, 17 декабря Юрию Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины.
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Навибирали, зебилы?
КОРРУПЦИЯ?
ВЗЯТКИ?
УКЛОНЕНИЕ от НАЛОГОВ?
И они об этом так открыто говорят.
Это как ЗЕ в карантин без маски в кафе сидит... и такие же последствия.
Які там питання до депутатів можуть бути . . .
Спешила на работу открывать УД за зарплаты в конвертах для "слуг"
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Нет, это как раз аргумент для Прокуратуры! Чистая коррупция и уклонение от уплаты налогов!
Алло, Венедиктова!
Источник: https://censor.net/ru/n3244371
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
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Пєцю і Зєлю на нари. Негайно. Ці два пройдисвіта свідомо провокують суспільне протистояння.
По бесзпределу, это не к нему а к "новым лицам".
Капець.
Чи треба садити всіх депутатів за ухилення від податків?