РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4413 посетителей онлайн
Новости
1 116 11

Венгрия продолжит реабилитацию украинских воинов и будет принимать детей с Востока Украины на отдых, - Сийярто

Венгрия продолжит реабилитацию украинских воинов и будет принимать детей с Востока Украины на отдых, - Сийярто

Венгрия и в дальнейшем будет принимать украинских воинов и детей с Востока Украины на отдых и лечение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Чтобы еще раз подчеркнуть наши добрые намерения, я хочу сказать, что мы будем продолжать предоставлять гуманитарную поддержку Украине. До этого времени 2 300 украинских детей с восточных территорий Украины отдыхали в Венгрии. Если ситуация с эпидемией нам позволит, то этим летом мы будем продолжать эту программу", - подчеркнул министр Сийярто.

Также глава МИД Венгрии указал, что его страна предоставила лечение 42 военным, пострадавшим в результате войны на Востоке Украины.

"И, конечно, мы готовы продолжать эту программу. Мы надеемся, что наши медицинские возможности (но это зависит от ситуации с эпидемией) будут такими, что мы сможем продолжать и эту программу", - добавил он.

Также читайте: Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей

Автор: 

Венгрия (1928) дети (6465) военнослужащие (6090) реабилитация (346) Сийярто (318)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Діти Донбасу і оздоровлення мають в Угорщині та інших країнах, і пільги, і безкоштовне навчання в закладах вищої освіти, і вступ до університетів без ЗНО бо вони діти російських найманців... А діти простих патріотів з іншої частини України мають дулю без маку. Де справедливість?
показать весь комментарий
27.01.2021 14:38
+3
В путинской комнате для грязи штабелями лежат Хусейн, Каддафи, Янукович, Лукашенко...Для орбана и земана тоже есть место.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:30
+3
а в замен потребуют мадярские школы- и петь их гимн на заседаниях советов разного уровня-
показать весь комментарий
27.01.2021 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В путинской комнате для грязи штабелями лежат Хусейн, Каддафи, Янукович, Лукашенко...Для орбана и земана тоже есть место.
показать весь комментарий
27.01.2021 14:30 Ответить
а в замен потребуют мадярские школы- и петь их гимн на заседаниях советов разного уровня-
показать весь комментарий
27.01.2021 14:37 Ответить
Діти Донбасу і оздоровлення мають в Угорщині та інших країнах, і пільги, і безкоштовне навчання в закладах вищої освіти, і вступ до університетів без ЗНО бо вони діти російських найманців... А діти простих патріотів з іншої частини України мають дулю без маку. Де справедливість?
показать весь комментарий
27.01.2021 14:38 Ответить
интересно, что этому пукинскому товарищу пообещали?
показать весь комментарий
27.01.2021 14:51 Ответить
"вчера мы заключили сделку с росией об убийственной вакцине, а завтра примем ваших воинов". Да пошел ты нах., росиянская прокладка.
показать весь комментарий
27.01.2021 15:14 Ответить
Мядяр "зробив" Кулєбу - навязав дискусію про мову. Тільки для чого це Україні?
показать весь комментарий
27.01.2021 15:24 Ответить
Не вірити мадярським обіцянкам, жодному слову! Мовчки кивати головою і тримати дулю в кишені. За цими обіцянками виторговуються преференції в мовній і освітянській сфері, котрі можуть коштувати Україні набагато дорожче - спочатку нац-культурна автономія мадярів Закарпаття а далі - референдум про "самовизначення". Вони такий же сепаратизм затівають і у Трансільванії... Мадяри - мерзопакосний народець.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:40 Ответить
А скільки на мадярщині українських шкіл?
показать весь комментарий
27.01.2021 17:34 Ответить
 
 