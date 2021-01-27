Венгрия продолжит реабилитацию украинских воинов и будет принимать детей с Востока Украины на отдых, - Сийярто

Венгрия и в дальнейшем будет принимать украинских воинов и детей с Востока Украины на отдых и лечение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Чтобы еще раз подчеркнуть наши добрые намерения, я хочу сказать, что мы будем продолжать предоставлять гуманитарную поддержку Украине. До этого времени 2 300 украинских детей с восточных территорий Украины отдыхали в Венгрии. Если ситуация с эпидемией нам позволит, то этим летом мы будем продолжать эту программу", - подчеркнул министр Сийярто.

Также глава МИД Венгрии указал, что его страна предоставила лечение 42 военным, пострадавшим в результате войны на Востоке Украины.

"И, конечно, мы готовы продолжать эту программу. Мы надеемся, что наши медицинские возможности (но это зависит от ситуации с эпидемией) будут такими, что мы сможем продолжать и эту программу", - добавил он.

Также читайте: Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей