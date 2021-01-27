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В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова

В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова

В Украине сейчас проживает около 38 миллионов человек. При этом спустя несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек.

Об этом в интервью LIGA.net заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, до 2014 года эксперты оценивали, что на 2050 год население Украины будет 36 млн человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова

"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма. Есть оценки, что через несколько десятилетий останется 25-30 млн украинцев", - заявила Либанова.

Автор: 

демография (296) Либанова (40) население (155)


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Топ комментарии
+17
Когда уже человеческую перепись населения сделают? Все эти заявы не более чем гадание на кофейной гуще.
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27.01.2021 14:25
+12
цифры от фонаря. перепись была 20! лет назад... всем правительствам все эти годы выгодна такая ситуация для манипуляций на выборах, воровстве пенсионного фонда и субсидий.
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27.01.2021 14:26
+11
Это с учетом вакцинации спутником-V, или без?
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27.01.2021 14:21
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Это с учетом вакцинации спутником-V, или без?
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27.01.2021 14:21 Ответить
Ти ригал прі Савєцкам Саюзє?
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27.01.2021 14:52 Ответить
А почему ты вспомнил именно 1941-1945, а не 1932-1933? А еще можно вспомнить 1946-1947...
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27.01.2021 15:18 Ответить
через несколько десятилетий сюда наедут и будет Бантустан и никто уже ничего считать нее будет.
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27.01.2021 14:25 Ответить
кто сюда наедет? цигане?
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27.01.2021 14:52 Ответить
Эуропейцы....
Украина - цеж Эуропа....
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27.01.2021 15:04 Ответить
Петя,ты пидорок?
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27.01.2021 20:09 Ответить
все кому охота...
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27.01.2021 15:16 Ответить
Когда уже человеческую перепись населения сделают? Все эти заявы не более чем гадание на кофейной гуще.
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27.01.2021 14:25 Ответить
Для чого? Є геніальний коефіцієнт дубілета. Дві цифри перемножаються, і отримуєте населення країни )))
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27.01.2021 14:31 Ответить
"человеческую"?...без врахування російськомовних?
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27.01.2021 14:53 Ответить
Не груби федорович.
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27.01.2021 15:54 Ответить
Если делать именно человеческую, то погрешность будет около 73%...
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27.01.2021 17:58 Ответить
Мечта и цель транснационалов и внешнего управления. Власти Украины успешно выполняют посталенную задачу. Население только крепуие, естественно здоровые, больные и старики вымерли, необразованные рабы. Ещё Бжезинский говорил что в Украине для них достаточно 20-ти миллионов...Вот как то так.
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27.01.2021 14:25 Ответить
у них договорнячок сцучий.
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27.01.2021 14:32 Ответить
Бжезинский такої хріні не казав, за нього це вигадали радянські пропагандисти, нада ш нарот в стойлє діржать какта
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27.01.2021 15:10 Ответить
быдлылита старается
все о нариде думает
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27.01.2021 14:25 Ответить
цифры от фонаря. перепись была 20! лет назад... всем правительствам все эти годы выгодна такая ситуация для манипуляций на выборах, воровстве пенсионного фонда и субсидий.
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27.01.2021 14:26 Ответить
а кого ж тогда ЗЕбилы недавно переписывали и кучу денег Дубилет сэкономил ???
"

министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести https://www.unn.com.ua/uk/news/1838287-dubilet-rozpoviv-yak-uryad-planuye-zekonomiti-na-perepisi-naselennya-ponad-2-mlrd-grn?fbclid=IwAR1hju5ta8ZtZbyjjMOxBrPveO37F91bQqZnv_WOnsFhWauz9k9OukwRAwU электронную перепись населения , который позволит сэкономить 2-3 млрд грн. "
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27.01.2021 14:31 Ответить
под этот софт он надеялся получить те самые 2-3 лярда *съэкономленных*...
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27.01.2021 14:34 Ответить
Блин, а за грибами всеравно, так что-бы толп не было, уже поехать практически некуда!
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27.01.2021 14:27 Ответить
- издание The Economist со ссылкой на свои источники сообщило, что Украина, как и многие страны третьего мира, не получит большие объемы вакцины от коронавируса в 2021 году. При этом издание отмечает, что, скорее всего, массовая вакцинация пройдет только в 2023 году, так как очереди за качественной вакциной будут достаточно длинными.
В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 7588
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27.01.2021 14:27 Ответить
Тьху, не вставляйте цю огидну маланську пику у коменти на форумі.
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27.01.2021 14:34 Ответить
Раніше ж написали,що друга дитина в сім'ї - бідність.
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27.01.2021 14:27 Ответить
а третя (по ************ третьяковій) - другого сорту
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27.01.2021 14:38 Ответить
Если не закончится ПОКРАЩЕННЯ, то украинцы войдут в историю, типа как исчезнувшее племя Мая.
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27.01.2021 14:28 Ответить
Ну і скільки в тебе дітей Петька? Бо в мене, наприклад, троє незважаючи на жодні покращення/погіршення/позеленіння.
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27.01.2021 18:01 Ответить
Ничего, скоро евреи из Израиля, как хлынут волной....нет, как цунами. Затопят все сёла и города сапожными мастерскими.
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27.01.2021 14:29 Ответить
если бы мастерскими - ломбардами
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27.01.2021 14:33 Ответить
и парикмахерскими
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27.01.2021 14:35 Ответить
Ничего, как рабы сгодятся и такие.
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27.01.2021 14:36 Ответить
да уж, ты им точно сгодишься...
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27.01.2021 16:20 Ответить
Всех корона заберет, окаянная
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27.01.2021 14:30 Ответить
Ворожіння на кавові гущі не цікавить. Ви навіть достеменно не знаєте., яке зараз населення України, а беретеся щось там прогнозувати.
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27.01.2021 14:30 Ответить
Влада Зеленського і попередників все робить щоб українців залишилося нуль.
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27.01.2021 14:33 Ответить
Иудоглобализация это уничтожение коренного населения половой дегенерацией, завоз мигрантов и назначение еврейских управителей охлократией.
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27.01.2021 14:35 Ответить
В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 1991
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27.01.2021 14:52 Ответить
Де вас таких короткозорих вирощують?
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27.01.2021 15:11 Ответить
Там, где нет тупиц, не способных внятно сформулировать свои рефлексы.
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27.01.2021 15:17 Ответить
9,5 лямов украинцев(приблизительно как в швейцарии или израиле) и 29,5 малороских *******.
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27.01.2021 14:38 Ответить
А что вы хотели: последние тридцать лет рожать по одному ребенку на семью - вот и вся математика уменьшения.
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27.01.2021 14:38 Ответить
В большинстве семей все же 2 ребенка. Но да, что бы народ не вымирал в среднем на семью должно рождаться трое детей.
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27.01.2021 16:06 Ответить
Менше народу - більше кіслороду!
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27.01.2021 14:41 Ответить
В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 6251
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27.01.2021 14:41 Ответить
Занадто оптимістичний прогноз.
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27.01.2021 14:47 Ответить
Беспокоиться не стоит.Главное-чтобы наша жизнь поступательно улучшалась.А это невозможно без присутствия у нас гастарбайтеров.К наплыву гаст арбайтеров надо готовиться заранее.Подходить избирательно к приезду иностранцев в Украину,как это делает Польша .Эстония,Латвия.Избирательно по ментальности.Я лично не против вьетнамцев,корейцев,даже китайцев.Они будут жить по нашим правилам.Если вы всё чаще будете видеть этих людей,значит Украина на подъёме!Они приносят прибыль и достаток каждому из нас. В 2004 году у меня в подмастерьях было немало ордынцев из Белгорода,Курска.
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27.01.2021 14:49 Ответить
какие гастарбайтеры? их в Украине с огнем не сыщешь. Возможно в Одессе есть еще парочка вьетнамцев которые нелегально штопают в подвалах одежду и все. В стране нищета,Украина признана самым нищим государством Европы,кто сюда ехать на заработки будет,украинцы сами уже массово покидают родину с концами
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27.01.2021 14:54 Ответить
Гастарбайтеру нужно платить. Иначе он не приедет. У нас средняя зарплата чуть более 300 баксов. Гастарбайтерам и того меньше платят. Кто к Вам приедет сюда на такую зарплату?
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27.01.2021 14:59 Ответить
Гастарбайтер - индикатор благополучия любой страны.Я это имел ввиду!И к этому надо стремиться.А пока от нас все потикалы..Это пародоксально,но это факт!
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27.01.2021 15:04 Ответить
В чем парадокс? Как по мне закономерный и вполне прогнозируемый результат внутренней политики государства за 30 лет. Кстати, после того как заработает в этом году рынок земли, уменьшение численности населения ускорится в разы. И это тоже вполне ожидаемо. Никакого парадокса.
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27.01.2021 15:14 Ответить
важливо не скiльки населення, а яке це населення. он скiльки було в агломерацii бамбасу i що?
35-38 мiльйонiв це зовсiм непогано, головне, щоб це не були переважно лише придуркуватi овочi-ЗеБiли та немiчнi пенсiонери.

покращиться добробут, почнуть народжувати бiльше, а народжувати, коли не можеш прогодувати, вивчити та виховати, можуть лише папуаси та цигани...

а ще головнiше - не просрати чудову українську землю, щоб вона не була зосереджена в руках декiлькох зовсiм не українцiв...200 гектарiв в однi руки, не бiльше!
решту тiльки в оренду.
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27.01.2021 14:51 Ответить
Землю вже просрали. Амінь. Можете потрошку за неї забувати. Для покращення добробуту теж не бачу причин. Залишаться тільки пенси, та ті хто не може знайти роботи за кордоном. Народжувати більше теж не почнуть - нема кому. Молодь виїжджає. Такий ось расклад.
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27.01.2021 14:57 Ответить
А коли вже в Германії підвищиться добробут а з ним народжуваність?
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27.01.2021 18:42 Ответить
Германія це що? Я знаю тільки що таке Німеччина.
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27.01.2021 19:58 Ответить
"В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова"

Эта Либанова неисправимая оптимистка. По состоянию на 1991 год было около 52 млн. человек. Через тридцать лет осталось 38 млн. человек. Итого минус 14млн. Если динамика сокращения численности населения не уменьшится (в чем я лично сильно сомневаюсь - она с каждым годом только растет и покуда не видно причин к тому чтобы она замедлилась), то через тридцать лет в Украине останется не более 24 млн. человек. Лично я думаю, что еще меньше. Дай Бог, чтобы хотя бы 20 осталось.
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27.01.2021 14:54 Ответить
Результати останнього перепису населення 2001 року - У національному складі населення України переважна більшість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців , чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %.
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27.01.2021 14:56 Ответить
- Один - это я, два - это Телёнок, три - это Корова, четыре - это Бык, пять - это Конь, шесть - это Свинья, семь - это Кот, восемь - это Пёс, девять - это Баран и десять - это Петух.
- Ура! Козлёнку! Ура-а-а! - закричали тут все ....
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27.01.2021 14:59 Ответить
Так это понятно - нормальный человек будет стараться подальше убраться от вонючего и коррумпированного болота. Деградация общества - факт неоспоримый. Это четко прослеживается по выборам президентов - что ни выборы, то кадр более быдловатый, чем предыдущий. Никакого экономического развития быть не может - для него нужен рост населения, то есть квалифицированной и образованной (со способностью обучаться дальше) рабочей силой.
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27.01.2021 14:59 Ответить
Даст бог, мои дети будут среди тех кто успешно сыбался от этого мудрого нарота к людям.
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27.01.2021 15:01 Ответить
давай детям образование,пусть учат язык и уезжают и живут в нормальных странах а не в этом болоте с мудрым наридом и вороватым государством
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27.01.2021 15:03 Ответить
Если не дадут сюда завозить китайцев и прочих мигрантов, то это хорошо. Будет конкуренция за рабочую силу, что приведет к росту зарплаты.
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27.01.2021 15:04 Ответить
какая конкуренция? зачем мне жить например в Киеве или во Львове если цены на квартиры там по сравнению с польской недвижимостью практически идентичная,а зарплаты там в 3-4 раза выше,продукты одинаково стоят и так далее,зачем мне Украина если есть Польша с такими же ценами на все, адекватным правительсвтом,економикой,инфраструктурой,медициной,образованием,зарплатами,пенсией и так далее? никакой конкуренции не будет,все больше и больше людей будет иммигрировать с концами с страны
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27.01.2021 15:11 Ответить
Через несколько десятилетий?
Пессимисты хреновы.
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27.01.2021 15:05 Ответить
Питання знищення української нації і слов"янства вцілому стоїть давно на повістці дня в тих, хто "допомагає" робити нам реформи. Про це писала газета "Персонал плюс! ще в 2004 році, про це говорила Українська Консервативна Партія. Завдання стоїть довести населення України до 15-20 млн. рабів для обслуговування "тих самих"(.ви догадаєтесь). Це результат , так званих, реформ, це і продаж землі і,в майбутньому, здійснення 4-го голодомору і переселенню азіатів та африканців на територію України, це і добровільне рабство так званий "безвіз". Для цієї теми потрібно читати цілий курс лекцій. Зробіть перепис населення без фальсифікації і побачите реальну картину.
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27.01.2021 15:09 Ответить
Звідки вона знає?
Ще рік тому, звертаючись за допомогою до Ілона Маска, інша видатна укрсучдіячка називала цифру 37 мільйонів (та 3400 апарів ШВЛ). А славна ЦВК і досі з гідністю друкує виборчі бюлетені на 43 мільйони населення - і нічьо...
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27.01.2021 15:09 Ответить
Питання знищення української нації і слов"янства вцілому стоїть давно на повістці дня в тих, хто "допомагає" робити нам реформи. Про це писала газета "Персонал плюс! ще в 2004 році, про це говорила Українська Консервативна Партія. Завдання стоїть довести населення України до 15-20 млн. рабів для обслуговування "тих самих"(.ви догадаєтесь). Це результат , так званих, реформ, це і продаж землі і,в майбутньому, здійснення 4-го голодомору і переселенню азіатів та африканців на територію України, це і добровільне рабство так званий "безвіз". Для цієї теми потрібно читати цілий курс лекцій. Зробіть перепис населення без фальсифікації і побачите реальну картину.
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27.01.2021 15:10 Ответить
В Украине .. останется 25-30 млн/ В недалёком будущем мир ожидает дефицит продовольствия . Цель гражданина Израиля Коломойского продажа украинского чернозёма еврейскому капиталу, прежде всего Израилю и России. Украинцы правящей Украиной еврейской мафии Коломойского люди не нужные, лишние, опасные.
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27.01.2021 15:22 Ответить
УКРАИНОЯЗЫЧНЫЕ правящей Украиной РУССКОЯЗЫЧНОЙ еврейской мафии...
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27.01.2021 15:27 Ответить
Доборолась Україна
До самого краю.
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27.01.2021 15:36 Ответить
38 лямов это еще оптимистично, серьезные люди говорят о 30...
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27.01.2021 16:22 Ответить
климат меняется, в Африке и странах Азии уже серьезная нехватка питьевой воды, а население там растет...а тут малозаселенные земли рядом с Европой, достаточно плодородные и воды хватает...вобщем будущий тренд понятен...
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27.01.2021 16:27 Ответить
за время независимости население уменшается неплохим темпами , при всех президентах ,
кто виноват ?
зато количество чурок увеличивается , и им дают гражданство , кто виноват ?
скоро от нашей страны ниче не останется
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27.01.2021 17:29 Ответить
до чого тут "за время независимости" якщо коефіцієнт фертильності опустився нижче двійки ще за часів Союзу? Тоді, щоправда, рятував широкий пласт дітородного населення і той факт, що 2СВ добряче прорідила пласт старого (старого для 80-90х) населення Тобто, існуй СРСР до сьогодні ми б нікуди не ділися від скорочення населення РФСФР, БРСР, УРСР. Скорочення населення звязане не з "незалежностями", а з урбанізацією (в бетонних мішках багато не народиш), зміною ціннісних парадигм (нинішні молоді покоління спішать пожити "для себе", а не народжувати) та іншими факторами. Тому, наприклад, Африка росте, а вся Європа стагнує в демографічному плані. І ті і ті "нєзавісімьіє". Причому перші в основному бідні як циуцики, а другі з жиру бісяться. Висновки?
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27.01.2021 17:56 Ответить
Населення скорочується у всій Східній Європі і майже скрізь у Західній. От тільки Польща давно вже розробила програму стимулювання народжуваности (хоч з абортами перегнули палицю), а в нас усім байдуже. Одна з небагатьох добрих речей, що зробив ющенко - збільшення доплат за кожну наступну дитину. Цю практику треба відновити, інакше через 200 років українців просто не залишиться.
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27.01.2021 17:31 Ответить
Важливо не те, скільки буде проживати в Україні через кілька десятків років, а те, який відсоток наявного населення вмітиме думати.
Нехай в країні проживає і 10млн, це ніяка не біда. Головне щоб ці 10 млн були розумними, відповідальними, чесними громадянами своєї країни.
Бо в що з того що в Нігерії живе під 200 млн, якщо більша половина з цих млн. підтирається лопухами і живе в багні.
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27.01.2021 17:48 Ответить
 
 