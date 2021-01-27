"В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова"

В Украине сейчас проживает около 38 миллионов человек. При этом спустя несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек.

Об этом в интервью LIGA.net заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, до 2014 года эксперты оценивали, что на 2050 год население Украины будет 36 млн человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова

"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма. Есть оценки, что через несколько десятилетий останется 25-30 млн украинцев", - заявила Либанова.