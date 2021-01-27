В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова
В Украине сейчас проживает около 38 миллионов человек. При этом спустя несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек.
Об этом в интервью LIGA.net заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, до 2014 года эксперты оценивали, что на 2050 год население Украины будет 36 млн человек.
"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма. Есть оценки, что через несколько десятилетий останется 25-30 млн украинцев", - заявила Либанова.
Топ комментарии
+17 Михаил Грушевский
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+12 Гоша Фантомас #478094
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+11 Valery Greff
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Украина - цеж Эуропа....
все о нариде думает
"
министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести https://www.unn.com.ua/uk/news/1838287-dubilet-rozpoviv-yak-uryad-planuye-zekonomiti-na-perepisi-naselennya-ponad-2-mlrd-grn?fbclid=IwAR1hju5ta8ZtZbyjjMOxBrPveO37F91bQqZnv_WOnsFhWauz9k9OukwRAwU электронную перепись населения , который позволит сэкономить 2-3 млрд грн. "
35-38 мiльйонiв це зовсiм непогано, головне, щоб це не були переважно лише придуркуватi овочi-ЗеБiли та немiчнi пенсiонери.
покращиться добробут, почнуть народжувати бiльше, а народжувати, коли не можеш прогодувати, вивчити та виховати, можуть лише папуаси та цигани...
а ще головнiше - не просрати чудову українську землю, щоб вона не була зосереджена в руках декiлькох зовсiм не українцiв...200 гектарiв в однi руки, не бiльше!
решту тiльки в оренду.
Эта Либанова неисправимая оптимистка. По состоянию на 1991 год было около 52 млн. человек. Через тридцать лет осталось 38 млн. человек. Итого минус 14млн. Если динамика сокращения численности населения не уменьшится (в чем я лично сильно сомневаюсь - она с каждым годом только растет и покуда не видно причин к тому чтобы она замедлилась), то через тридцать лет в Украине останется не более 24 млн. человек. Лично я думаю, что еще меньше. Дай Бог, чтобы хотя бы 20 осталось.
Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %.
- Ура! Козлёнку! Ура-а-а! - закричали тут все ....
Пессимисты хреновы.
Ще рік тому, звертаючись за допомогою до Ілона Маска, інша видатна укрсучдіячка називала цифру 37 мільйонів (та 3400 апарів ШВЛ). А славна ЦВК і досі з гідністю друкує виборчі бюлетені на 43 мільйони населення - і нічьо...
До самого краю.
кто виноват ?
зато количество чурок увеличивается , и им дают гражданство , кто виноват ?
скоро от нашей страны ниче не останется
Нехай в країні проживає і 10млн, це ніяка не біда. Головне щоб ці 10 млн були розумними, відповідальними, чесними громадянами своєї країни.
Бо в що з того що в Нігерії живе під 200 млн, якщо більша половина з цих млн. підтирається лопухами і живе в багні.