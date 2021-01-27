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Кабмин уволил главу агентства по управлению Зоной отчуждения Калашника и назначил врио Пляцка

Кабмин уволил главу агентства по управлению Зоной отчуждения Калашника и назначил врио Пляцка

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. ... Увольнение Калашника Сергея Васильевича с должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения", - говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения возложили на Пляцка Андрея Валерьевича (первый заместитель председателя Госагентства).

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Автор: 

Кабмин (14024) увольнение (2672) Мокан Василий (44) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23) Калашник Сергей (2)


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не освоил бюджет 2020 в правильном направлении?)
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27.01.2021 14:28 Ответить
ВРИО, это шестерка
с одной стороны полностью подконтрольная премьеру,
а с другой стороны ни за что по закону не отвечающая.
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27.01.2021 14:33 Ответить
Управление Зоной отчуждения заключается в разруливании денежных потоков. Чем там ещё кабмину управлять?
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27.01.2021 14:38 Ответить
Ну фамільйо каже саме за себе. Пляшка це те що виходить з корови і бьется о землю😂😂😂
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27.01.2021 14:55 Ответить
Пляцка
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27.01.2021 14:56 Ответить
 
 