Кабмин уволил главу агентства по управлению Зоной отчуждения Калашника и назначил врио Пляцка

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. ... Увольнение Калашника Сергея Васильевича с должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения", - говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения возложили на Пляцка Андрея Валерьевича (первый заместитель председателя Госагентства).

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