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С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров

С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров

В Украине уже этой осенью госорганам моугт запретить требовать у граждан разного рода бумажные справки.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы / справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - отметил он.

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С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров 01

электронные документы (120) Федоров Михаил (503) Минцифры (314)


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Топ комментарии
+4
А ксерокопии паспорта и ИНН в Ощадбанк каждый раз таскать когда запретите?? Они их там жрут что ли..?? Как не обратишься...так давай им ксерокопию...
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27.01.2021 14:36
+4
Да, теперь будет законный повод требовать бумажную выписку из электронного реестра (справки ведь будут запрещены).
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27.01.2021 14:52
+2
Не только справку о регитстрации. А еще и бумажный идентификационный код. Но это все цветочки. Дело в том, что почти все эти элетронные реестры работают через пень колоду, и еще требуют оплаты за обращение к ним. А оплата, это ж не просто набрать номер карты, это целое действо, на несколько часов работы. Но самое плохое заключается в том, что сотни тысяч людей вообще оказываются за бортом. Если раньше пенсионер мог хоть с головной болью, но взять бумажную справку, то теперь-пенсионеру-кранты! Как он самостоятельно получит выписку из электонного реестра? Никак. У него ни электрической подписи,ни навыков работы с вечно глючащим ПО с недружественными к пользователю интерфейсами. Но поскольку Федоров- просто ботан,не имеющий представления об реальной жизни- дело пахнет керосином.
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27.01.2021 22:17
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Для цього ще й закон потрібен?
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27.01.2021 14:29 Ответить
Да, теперь будет законный повод требовать бумажную выписку из электронного реестра (справки ведь будут запрещены).
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27.01.2021 14:52 Ответить
если б еще все архивы оцифровали...
например, для подтверждения стажа или что-то в этом роде... многие споткнулись на этих бюрократических справках и не смогли доказать что-то без бумажки...(особенно если предприятие умерло лет 20 назад или обанкротилось...или не платило налоги...)
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27.01.2021 14:35 Ответить
А ксерокопии паспорта и ИНН в Ощадбанк каждый раз таскать когда запретите?? Они их там жрут что ли..?? Как не обратишься...так давай им ксерокопию...
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27.01.2021 14:36 Ответить
Ксерокопии? У меня в банке требовали оригинал ИНН с синенькой печатью... Так и не смогли объяснить зачем - такая у них политика.
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27.01.2021 15:11 Ответить
будут требовать и брать только бумажные деньги )))
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27.01.2021 14:38 Ответить
сначала в села интернет проведите
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27.01.2021 14:39 Ответить
Вимагай цього у вибраної тобої влади громади.
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27.01.2021 14:42 Ответить
А осел оманский полтора года назад указ издал на тему мобильного инета...приказал инету летать...
А инет на него положил...😃
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27.01.2021 15:05 Ответить
І на тебе.
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27.01.2021 15:13 Ответить
Осел оманский к мобильному инету не имеет никакого отношения. Весь мобильный инет в Украине строился при Порохе. 3G 4G запускал Гройсман. Перед своим уходом Порох подписал указ о подготовке перехода Украины к мобильному инету 5G. Если бы у власти оставался Порох то подготовка сейчас бы шла полным ходом. Но осел оманский все похерил и Украина откотилась в развитии назад. Увы!!!!
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27.01.2021 16:21 Ответить
Нарешті.
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27.01.2021 14:41 Ответить
Сидит сейчас какая-нибудь Таня из госоргана и читает "запретят требовать бумажные справки"

Таня: А как это?

Так и застынет немое выражение лица у нее на всю жизнь.
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27.01.2021 15:07 Ответить
Может хоть за месяц отойдет от шока, на всю жизнь это травма на производстве, и пожизненная пенсия по инвалидности.
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27.01.2021 16:03 Ответить
У буквоедов из госорганов перфокарта сгорит от такой новости.

Либо госорганы перестанут быть гос.
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27.01.2021 15:05 Ответить
Перфокарти зникли у минулому столітті.
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27.01.2021 15:14 Ответить
Вот именно!
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27.01.2021 15:20 Ответить
Шо, опять? Та ж діджіталізатори вже ж відмінили були, і що, знову будуть відміняти? От цікаво, а скільки на то цього разу з бюджету роздеребанять?
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27.01.2021 15:23 Ответить
Обменял паспорт на ID. К нему выдали бумажную справку о месте регистрации. И эту бумажку нужно пред'являть вместе с паспортом если где-то нужно показать паспорт. Бред сивой кобылы!!!
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27.01.2021 15:50 Ответить
Не только справку о регитстрации. А еще и бумажный идентификационный код. Но это все цветочки. Дело в том, что почти все эти элетронные реестры работают через пень колоду, и еще требуют оплаты за обращение к ним. А оплата, это ж не просто набрать номер карты, это целое действо, на несколько часов работы. Но самое плохое заключается в том, что сотни тысяч людей вообще оказываются за бортом. Если раньше пенсионер мог хоть с головной болью, но взять бумажную справку, то теперь-пенсионеру-кранты! Как он самостоятельно получит выписку из электонного реестра? Никак. У него ни электрической подписи,ни навыков работы с вечно глючащим ПО с недружественными к пользователю интерфейсами. Но поскольку Федоров- просто ботан,не имеющий представления об реальной жизни- дело пахнет керосином.
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27.01.2021 22:17 Ответить
А що в цій країні ще залишились "госорганы"? Прсвітіть "ні разу не грамотного", - це ж які?
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28.01.2021 09:53 Ответить
 
 