С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров
В Украине уже этой осенью госорганам моугт запретить требовать у граждан разного рода бумажные справки.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы / справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - отметил он.
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+4 Привет
показать весь комментарий27.01.2021 14:36
+4 Дмитрий Ч
показать весь комментарий27.01.2021 14:52
+2 vismavista
показать весь комментарий27.01.2021 22:17
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например, для подтверждения стажа или что-то в этом роде... многие споткнулись на этих бюрократических справках и не смогли доказать что-то без бумажки...(особенно если предприятие умерло лет 20 назад или обанкротилось...или не платило налоги...)
А инет на него положил...😃
Таня: А как это?
Так и застынет немое выражение лица у нее на всю жизнь.
Либо госорганы перестанут быть гос.