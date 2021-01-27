С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров

В Украине уже этой осенью госорганам моугт запретить требовать у граждан разного рода бумажные справки.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы / справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - отметил он.

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