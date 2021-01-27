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Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян

Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян

На турецко-сирийской границе задержали 12 предполагаемых боевиков "Исламского государства", в том числе пятерых граждан России.

Об этом сообщает министерство обороны Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Еще четверо задержанных - граждане Узбекистана, трое - граждане Киргизии, сказано в сообщении турецкого военного ведомства.

Одного из задержанных разыскивает Интерпол, добавили в министерстве, не уточнив, о гражданине какой страны идет речь.

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Предполагаемые боевики пытались попасть в Турцию с территории Сирии, уточнило министерство. Их задержали 31 декабря 2020 года, но ранее об этом не сообщалось.

задержание (6673) россия (95326) терроризм (18688) Турция (3369)


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Топ комментарии
+13
ані заблуділісь.
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27.01.2021 14:48
+5
Сруская "весна" пробує прорватись до Туреччини.
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27.01.2021 14:50
+5
Без кацапов и террор не террор. Со царских времен цею х.етою занимались, остальные уже от них козлин научились.
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27.01.2021 14:50
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ані заблуділісь.
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27.01.2021 14:48 Ответить
та бросила родина,сказала домой добираться самотужки .они и поперлись через турцию,вместо ирана.
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27.01.2021 14:50 Ответить
Устроят им турки "сыктым".
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27.01.2021 19:24 Ответить
"А вова, вова 3.14дує до Ростова" (с)
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27.01.2021 19:41 Ответить
Россияне шли «отжимать» сирийский завод. Не дошли. https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI
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27.01.2021 14:51 Ответить
Точно, граждане Узбекистана и Киргизстана попросили им солсберийский шпиль показать а где то под Тамбовом они с курса сбились...
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27.01.2021 14:52 Ответить
чтото мало русни взяли. я думаю вся терровата из коми или чувашии.
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27.01.2021 14:49 Ответить
Сруская "весна" пробує прорватись до Туреччини.
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27.01.2021 14:50 Ответить
«Все включено» для них духовнее любой весны будет.
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27.01.2021 14:54 Ответить
Без кацапов и террор не террор. Со царских времен цею х.етою занимались, остальные уже от них козлин научились.
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27.01.2021 14:50 Ответить
терорист В.Ульянов мстився за терориста О.Ульянова , і треба визнати , успішно .
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27.01.2021 15:15 Ответить
у них там и до этих двух симбирских йо.нутых братьев этого дерьма хватало
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27.01.2021 15:30 Ответить
причём "граждане узбехистана и кирхизии" тоже оказались руцькими ))
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27.01.2021 14:51 Ответить
не треба перекручувати назви цих країн . Хоча вони й підкацапники .
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27.01.2021 15:13 Ответить
турки свершили вопиющий акт русофобии
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27.01.2021 14:55 Ответить
це після крбх ніщо)))
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27.01.2021 15:00 Ответить
Ані проста заблуділісь... Компас не той сістєми бил...
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27.01.2021 15:14 Ответить
И никакие они не боевики! Это простые туристы - шли посмотреть чудо-дворец в Геленджикуе....
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27.01.2021 15:18 Ответить
Де терор, смерть, кров - там обов'язково є кацапська морда.
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27.01.2021 15:54 Ответить
Шавке показали ее МЕСТО! Бункерный, тебя ипут по всем фронтам. Военном, экономическом, политическом. "Дядя вова - прощай!". Нашему *********** это тоже относится. "янелох" - прощай!
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27.01.2021 19:37 Ответить
 
 