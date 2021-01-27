Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян

На турецко-сирийской границе задержали 12 предполагаемых боевиков "Исламского государства", в том числе пятерых граждан России.

Об этом сообщает министерство обороны Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Еще четверо задержанных - граждане Узбекистана, трое - граждане Киргизии, сказано в сообщении турецкого военного ведомства.

Одного из задержанных разыскивает Интерпол, добавили в министерстве, не уточнив, о гражданине какой страны идет речь.

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Предполагаемые боевики пытались попасть в Турцию с территории Сирии, уточнило министерство. Их задержали 31 декабря 2020 года, но ранее об этом не сообщалось.