Спецсвязь в Кремле и во дворце Путина налаживала одна фирма. ДОКУМЕНТ

Над строительством "дворца Путина", от которого тот открещивается, заявляя, что огромное здание под Геленджиком не принадлежит ни ему, ни его близким, работала, среди прочих, и фирма, которая "отметилась" на возведении персонального лыжного курорта для президента РФ, а также занимавшаяся наладкой спецсвязи в Кремле.

Журналисты обнаружили в открытом доступе документ, из которого почерпнули эти сведения, сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эта же компания принимала участие в создании системы ГАС "Выборы".

Фрагмент отчета ОАО "Сатурн" о деятельности компании в 2011 году

Речь идет о документах фирм-подрядчиков, которые поставляли во "дворец Путина" тепловые пункты, указывая в качестве заказчика администрацию президента РФ, а также оборудование для вертолетной площадки и даже каучуковые коврики — с пометкой, что речь идет о "резиденции президента".

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Хотя и сам Путин, и его пресс-секретарь отнекиваются от "дворца", издание "Проект" со ссылкой на источники среди российских чиновников утверждает, что именно в резиденции в Прасковеевке президент проводит "значимую часть своего неформального времени".

"Решение неотложных государственных вопросов требует наличия защищенной спецсвязи, а возможно, и специальной ситуационной комнаты, в которой глава государства мог бы обсудить со своими приближенными чувствительную информацию или сведения, составляющие государственную тайну. Именно спецсвязью, оборудованием подобных комнат и другими работами такого рода занимается АО "Сатурн" — бывшее советское ОКБ, приватизированное в начале 90-х годов и ныне входящее в состав АФК "Система", — утверждают журналисты.

Напомним, что в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России подтвердили существование бесполетной зоны в районе мыса Идокопас в Геленджике, где построен огромный дворец. В свою очередь Федеральная служба охраны заявила, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения.

19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.