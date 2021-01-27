Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы

Введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. А мировые игроки в переломные моменты должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе выступления Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.

Он также уточнил, что имеет в виду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.

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Напомним, сегодня Кабинет Министров Украины согласовал новые санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Под санкции попадет, в том числе, лоукостер "Победа". Ожидается, что после решения СНБО украинская сторона обратится к международным партнерам с предложением запретить полеты этих авиакомпаний.