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Новости Санкции против России
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Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы

Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы

Введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. А мировые игроки в переломные моменты должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе выступления Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.

Он также уточнил, что имеет в виду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков

Напомним, сегодня Кабинет Министров Украины согласовал новые санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Под санкции попадет, в том числе, лоукостер "Победа". Ожидается, что после решения СНБО украинская сторона обратится к международным партнерам с предложением запретить полеты этих авиакомпаний.

Давос (391) путин (31197) санкции (11251)


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Топ комментарии
+78
Крыса плешивая начинает угрожать. Мировое сообщество жует сопли дальше.
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27.01.2021 15:11
+49
Против быдла срочно надо вводить санкции по самые гланды, а потом пусть угрожают сколько влезет. ******* чуток торопится.
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27.01.2021 15:12
+45
Угрожает, гопничек...
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27.01.2021 15:13
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Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 8177
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27.01.2021 15:11 Ответить
тіки в кацапів таке можливо: "ми приїдо до вас на танках і примусимо купити нашу бояру" ))))
куйло відкрив якійсь новий закон продажу - примус до покупки ))))
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27.01.2021 16:55 Ответить
Гэбэшный шантаж "крутого" из подворотни
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27.01.2021 17:02 Ответить
Крыса плешивая начинает угрожать. Мировое сообщество жует сопли дальше.
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27.01.2021 15:11 Ответить
Кабаихе пусть своей угрожает, падаль бункерная
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27.01.2021 15:13 Ответить
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 1605
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27.01.2021 15:12 Ответить
какие заслуги у их предков? Орки всегда только убивли и грабили.
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27.01.2021 15:35 Ответить
Против быдла срочно надо вводить санкции по самые гланды, а потом пусть угрожают сколько влезет. ******* чуток торопится.
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27.01.2021 15:12 Ответить
Угрожает, гопничек...
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27.01.2021 15:13 Ответить
никак грозиться сучий потрох Воронеж? или ОМОН погонит кацапов метелить?
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27.01.2021 15:21 Ответить
шамана Сашка знову закрили...
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27.01.2021 15:40 Ответить
А лаптя кремлівське ***** знімало, по трибуні ним стукало? Без цього нізачьот!
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27.01.2021 15:15 Ответить
Да одних санкций явно мало , необходимо полная изоляция и эмбарго на все ресурсы !
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27.01.2021 15:15 Ответить
Вот как заговорил! Видно припекают санкции уже не на шутку! Снимите или будем воевать. Вот такой поворот.
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27.01.2021 15:16 Ответить
Кто остановит гопника? Век не забудем!Будет украинский праздник!.День Победы!
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27.01.2021 15:16 Ответить
Лякає, сволота така.
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27.01.2021 15:17 Ответить
Не - угрожает, паскуда.
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27.01.2021 15:30 Ответить
шмарклю, как обычно, не пригласили серьезные дяди на разговор)
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27.01.2021 15:17 Ответить
читайте українські ватники шо ваш кумір зригує
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27.01.2021 15:18 Ответить
А як же те що санкції на користь ?
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27.01.2021 15:19 Ответить
Виходить шо ******** враг росіі! Він виступає проти таких корисних санкцій!!
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27.01.2021 15:25 Ответить
Хто пустив на форум терориста!?
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27.01.2021 15:19 Ответить
***** полудурка Ына копипастит. Тот тоже любит бряцать своим ржавым металлоломом когда заканчивается еда...
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27.01.2021 15:20 Ответить
надеюсь, когда вся эта недоимперия рухнет в очередной раз, Штаты в этот раз не будут их подкармливать, спасая от голода. пусть повыздохнет большая часть.
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27.01.2021 15:21 Ответить
Они не могут так поступить, слишком много ядерных зарядов, бросить это все на самотек ,будет хуже всем !
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27.01.2021 15:31 Ответить
ядерные заряды жрать не просят. когда кацапня дойдет до нужной кондиции, тогда и выменять все на жратву, но не раньше.
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27.01.2021 15:34 Ответить
шо ты ху...ло лысое несешь? Ты выпустил войска еще до того, как были наложены даже эти не очень значимые санкции. До того, не после. И не мечтай использовать военную силу в одностороннем порядке. Спроси у вагнеровцев, когда присоединишься к ним. Они тебе расскажут.
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27.01.2021 15:22 Ответить
Обнаружена ольгинская псина - загоните её в будку!
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27.01.2021 15:31 Ответить
Сралин поднял на хоругви подонков Александра Невского,Ивана Грозного,Петра 1 ,а этот подонок добавил Николая Кровавого и манкирует не хуже Гитлера.
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27.01.2021 15:22 Ответить
Собрались те кто запустил на планету этот вирус.Однажды в таком же состава их будут судить.
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27.01.2021 15:24 Ответить
Угрожает, ****?
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27.01.2021 15:24 Ответить
С террористами нельзя расслабляться, либеральричать, они считают это слабостью и трусостью, кремлевского мясниаа надо давить, как комуно-фашиста, беспощадно.
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27.01.2021 15:25 Ответить
приступ психа перед посещением манипуляционной....
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27.01.2021 15:26 Ответить
а говорил, что санкции не действуют
и против кого же пуйло решило военную силу применить - санкциями его обложил в основном еврослюз и шататы
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27.01.2021 15:26 Ответить
Этого плешивого ботоксного п!дара еще и в Давос приглашают, пусть даже и в онлайн режиме ?! Его еще кто-то и слушает в Давосе
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27.01.2021 15:26 Ответить
Воронеж напрягся
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27.01.2021 15:27 Ответить
Представляю этот форум с участием РФ...
- Давос, Давос! На проводе бункер.....
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27.01.2021 15:27 Ответить
Нє, а де устрашаючий мультік?! А картінки? Забули з палацу привезти, всьо там в кінозалі?Думав горлом взять.. Скучно.
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27.01.2021 15:27 Ответить
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27.01.2021 15:46 Ответить
Крысюк, загнанный в угол, начинает показывать зубы уже открыто.
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27.01.2021 15:28 Ответить
а у

зубы есть у этого дохлика
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27.01.2021 15:48 Ответить
Введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы.- оккупация Грузии, украинского Крыма,части Донбасса ,Преднистровье , указывает на то , что он лживое ,подлое ,алчное всемирное трепло
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27.01.2021 15:28 Ответить
Байден только готовит санкции, а ботоксное чмо уже истерит.
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27.01.2021 15:29 Ответить
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 2296
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27.01.2021 15:30 Ответить
***** есть *****.
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27.01.2021 15:30 Ответить
скулит, походу накрылся северный поток 2
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27.01.2021 15:31 Ответить
Та,скоріш за все.Цей дибілоїдних монголоїд погрожує розбомбити українську газову трубу,якщо йому заборонять добудувати СП2.
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27.01.2021 15:37 Ответить
Скулеж заблаговременный по поводу грядущих санкций , жалкое чмо
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27.01.2021 15:31 Ответить
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 8315
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27.01.2021 15:33 Ответить
А кое кто видит мир в глазах этого чудовища.
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27.01.2021 15:34 Ответить
Зеля
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27.01.2021 15:39 Ответить
то був не той глаз..
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27.01.2021 15:59 Ответить
Это он психанул после разговора с Байденом? Это не трампушка-болонка. Трампофилы тут доказывали слюной брызгая, как трамп щимил рашку. То-то пуйло заметно "воспрял духом" при Байдене.🙂
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27.01.2021 15:36 Ответить
В гопнических угрозах путлера нет ничего нового. Поражает реакция "мировых лидеров" ... Никакой. Ну и как это должен воспринимать гопник? "Прокатило! Можно дальше продолжать в том же духе".
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27.01.2021 15:37 Ответить
Ну пусть применит силу к США,грязный ублюдок. Обосрётся в своем бункере. Или хочет на Украине отыграться? Подавится. Только и может шамкать своим ботоксным ртом угрозы,мразь.
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27.01.2021 15:38 Ответить
"-Ты кому грозил, подлец, кому, я спрашиваю?"(с)
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 2404
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27.01.2021 15:39 Ответить
***** пытается трясти своим дряблым вяличием, которые уже давно стоит на полшестого...
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27.01.2021 15:41 Ответить
Ніхто тебе старий ботокс не боїться. Все, що ти змогло, то вже зробило. Полізиш далі - получиш в рило. Бійся сам і думай, як задобрити китайців, що вже сьогодні не пішли на свої землі, які ви падли, окупували.
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27.01.2021 15:53 Ответить
Путінська Росія веде себе, як "дріб"язковий паскудник: "Ребята! Мы все в одной комнате... Насру - нюхать все будете!...".
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27.01.2021 15:55 Ответить
Торговые барьеры и санкции "ставят раком" кацапов(мокселей).
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27.01.2021 15:57 Ответить
********* треба ізолювати як країну, що загрожує цивілізації
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27.01.2021 16:00 Ответить
то в ***** істерика. 11 років воно на той Давос плювало.. зараз видно припекло -
https://echo.msk.ru/news/2780762-echo.html В Архангельской области задержали женщину, поставившую у дома снеговиков с надписями «Мир хижинам, войну дворцам»

Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 2820
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27.01.2021 16:05 Ответить
Значить гроші закінчуються у вована )))
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27.01.2021 16:09 Ответить
Це він про те що, якщо не знімуть санкції то, він на когось нападе. Тож, чистомо у кого що є.
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27.01.2021 16:10 Ответить
Угрозы признак безсилия, подтвердит любой психолог
Значит все работает как надо
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27.01.2021 16:10 Ответить
РФ Путина есть страна террорист и спонсор терроризма во всем мире. А как избежать санкций и эмбарго и вернуться к нормальным взаимоотношениям в мире.. Очень просто, не вмешиваться в дела других государств, вернуть оккупированные земли Украине ( Крым, Севастополь, ОРДЛО), убраться из базы Севастополя, Грузии ( Абхазию и Юж. Осетию), Молдове ( Приднестровье), Азербайджану ( Карабах по сути оккупирован) с компенсацией понесенных потерь. Установить в РФ демократическое управление, заменив по сути полицейское авторитарное реакционное, мракобесное государство. Вернуть аннексированные территории в 1939 году у Латвии, Эстонии, Финляндии и вернуть Японии незаконно отторгнутые Курильские острова ( все). Калининградская область - демилитаризованная зона. Вывести войска из других бывших республик СССР - Беларусь, Армения,Среднеазиатские республики.
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27.01.2021 16:11 Ответить
Та ну его на хў.
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27.01.2021 16:13 Ответить
Когда эти бздунявые "представители НАТО" увидят,что Россию можно и уже давно ПОРА бить? Уже украинские добровольцы,турецкие военные и даже подразделения США показали,что Путин просто аферист и напускает страха только на бздунов.Турки сбили российский истребитель всего за 17 секеундное нарушение границы,украинские добровольцы остановили российские спецназы и танки,азербайджанские военные разбили российских военных вдребезги,американские военные легко и безнаказанно разбили российские военные колонны и базы после предупреждений и путин во всех этих "ответках" прятался по бункерам по паре-тройке недель...
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27.01.2021 16:18 Ответить
СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК ))) ПРИКОНЧИТЕ ЕГО КТО НИБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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27.01.2021 16:20 Ответить
Странная увязка. Как могут торговые барьеры и санкции ( которые как известно принесли только" радость" и импортозамещение в РФерию) привести к ОДНОСТОРОННЕМУ ПРИМЕНЕНИЮ ВООРУЖЕННОЙ СИЛЫ.. Странно... Угрожает с-ка плешивая. А сам и его режим перекачивают деньги на запад , скупая недвижимость и активы "патриоты скрепоностные" етить колотить. Пора уж определиться, как говорится "или крестик сними или трусы надень".
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27.01.2021 16:36 Ответить
У ***** дела совсем туго пошли , раз перешел на открытые угрозы.
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27.01.2021 16:36 Ответить
а, вот это шантаж. шантаж цивилизации голодными эрэфийцами без ершиков
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27.01.2021 16:38 Ответить
лол, признался в собственных преступлениях
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27.01.2021 16:48 Ответить
Нема чим расіян годувати - піду воювати.
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27.01.2021 17:01 Ответить
Бла-бла-бла - угроза применения военной силы всегда одинакова.
Вернее, уменьшается с одряхлением Козляндии.
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27.01.2021 17:05 Ответить
***** подменяет причину следствием. После его агрессии против Украины были введены санкции, а не наоборот. Не было б агрессии, не было б санкций. Свалила б Россия с Крыма и Донбасса тогда б и санкций не было
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27.01.2021 17:38 Ответить
Применение военной силы увеличивает риски торговых барьеров и санкций
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27.01.2021 17:41 Ответить
Это как-то не особо успокаивает......
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27.01.2021 18:44 Ответить
Хмм... Я, собственно, и не ставил такой цели. Боюсь, что у меня вообще нет средств, чтобы кого-то в этом вопросе успокоить.
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28.01.2021 20:57 Ответить
Що очікувати нового загострення на фронті?
Схоже...
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27.01.2021 18:10 Ответить
Я не понял, а кто это в одностороннем порядке дал слово зеленому кремлевскому ублюдку??? .... И почему на форуме не присутствует шаман Габышев?...Вот в чем опасность!
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27.01.2021 18:15 Ответить
Ху..ло лякає війною, хоч сам одною ногою вже в могилі...
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27.01.2021 18:22 Ответить
Недобитая крыса угрожает. Засранец!
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27.01.2021 18:49 Ответить
Если Украина , и власть за 7 прошедших лет ни черта не усвоила урок и армия Украины кардинально не изменилась в лучшую сторону, ну тогда-да, бойтесь агрессора РФ и ***** путина! Нужно не бояться, а враг должен бояться.

А готовым нужно быть к всему давно уже.. , тем более с таким неадекватным соседом как Рашка.
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27.01.2021 18:51 Ответить
опять угрожает всему миру загнанная крыса
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27.01.2021 18:55 Ответить
Я буду делать все что мне вздумается, а вы бойтесь моей ядреной бомбы и сидите тихо. Тогда мировой войны может и не будет. Ну и логика у бункерной крысы. Додавливать нужно урода.
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27.01.2021 19:11 Ответить
Ху-ло дебільний мудак.
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27.01.2021 19:14 Ответить
Пуйло хуже гопника!! Уже двадцать лет всех пугает, своими жравыми вёдрами -кораблями и лодками, допотопными самолётами, танками глохнущими на красной площади и надутыми резиновыми макетами пусковых ракетных установок, по всей россии и многим другим металлоломом!!!! А американцы взяли и показали русским, кузькину мать, в пустыне СИРИИ,отправив за пару часов 500 россиян на тот свет!!.Вам мало??!! Америкосы Могут добавить ещё!!
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27.01.2021 19:41 Ответить
Звучит как угроза неядерным государствам.
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27.01.2021 21:32 Ответить
Путин доппи здится до того. что у России потребуют избавиться от ядерного оружия.
Да и плутоний российский уже давно (ещё при Ельцине) вывезен в США.
А старьё ржавеет и несёт опасность самим московитам.
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27.01.2021 22:31 Ответить
 
 