Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы
Введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. А мировые игроки в переломные моменты должны "объединять усилия на судьбоносных направлениях".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе выступления Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".
"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.
Он также уточнил, что имеет в виду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.
Напомним, сегодня Кабинет Министров Украины согласовал новые санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Под санкции попадет, в том числе, лоукостер "Победа". Ожидается, что после решения СНБО украинская сторона обратится к международным партнерам с предложением запретить полеты этих авиакомпаний.
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куйло відкрив якійсь новий закон продажу - примус до покупки ))))
и против кого же пуйло решило военную силу применить - санкциями его обложил в основном еврослюз и шататы
- Давос, Давос! На проводе бункер.....
зубы есть у этого дохлика
https://echo.msk.ru/news/2780762-echo.html В Архангельской области задержали женщину, поставившую у дома снеговиков с надписями «Мир хижинам, войну дворцам»
Значит все работает как надо
Вернее, уменьшается с одряхлением Козляндии.
Схоже...
А готовым нужно быть к всему давно уже.. , тем более с таким неадекватным соседом как Рашка.
Да и плутоний российский уже давно (ещё при Ельцине) вывезен в США.
А старьё ржавеет и несёт опасность самим московитам.