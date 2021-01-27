Экс-начальник отдела детективов НАБУ завладел 30 тыс. грн, оформив липовый лист нетрудоспособности, - ГБР (обновлено)
Госбюро расследований сообщило бывшему начальнику отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о подозрении в завладении средствами на сумму более 30 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По информации ГБР, сотрудник бюро подозревается в: мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК Украины); подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины); использовании заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Следствием установлено, что работник НАБУ подтолкнул врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листа нетрудоспособности. После чего указанный документ был использован для получения страховых выплат за период временной нетрудоспособности путем введения в заблуждение руководства и комиссии по социальному страхованию Нацбюро.
Следователями ГБР также установлено, что чиновник бюро в период якобы травмирования в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продолжил "больничный", на самом деле находился в Киеве.
При проведении выемки документов в указанном учреждении здравоохранения была получена информация об отсутствии медицинской документации о прохождении лечения чиновника, а корешок листа нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ.
Таким образом, чиновник мошенническим путем завладел материальной помощью на общую сумму более 30 000 гривен.
Одновременно, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении вышеуказанному врачу в служебном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как сообщили позже в пресс-службе НАБУ, подозреваемый в мошенничестве сотрудник бюро уволен 31 декабря из-за негативной оценки его деятельности по итогам 2020 года.
"НАБУ сотрудничает с ГБР в рамках этого расследования", - уточнили в сообщении.
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Думаю, что просто решили заарканить неудобного НАБушника, склонив врача дать такие показания......
Доречі, що він вкрав? Усі ми платимо податки, щоб потім лікарняний оплатили. Він, з своїх же податків отримав лікарняний.
Он як майже усі судді ОАСК Вовка в одинь день усім складом захворіли, щоб не проходити кваліфікаційний тест, то нормально і ДБР нічого не бачить і не чує
Скільки там іще справ проти Пороха відкрили? За Томос ще є?
Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
Минуточку!
Он находился в Киеве в тот день, когда обратился в больницу в Полтавской области, или после этого поехал лечиться в Киев?
Чоловік Венедиктовой круче зробив