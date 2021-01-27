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Новости
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Экс-начальник отдела детективов НАБУ завладел 30 тыс. грн, оформив липовый лист нетрудоспособности, - ГБР (обновлено)

Экс-начальник отдела детективов НАБУ завладел 30 тыс. грн, оформив липовый лист нетрудоспособности, - ГБР (обновлено)

Госбюро расследований сообщило бывшему начальнику отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о подозрении в завладении средствами на сумму более 30 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ГБР, сотрудник бюро подозревается в: мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК Украины); подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины); использовании заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Следствием установлено, что работник НАБУ подтолкнул врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листа нетрудоспособности. После чего указанный документ был использован для получения страховых выплат за период временной нетрудоспособности путем введения в заблуждение руководства и комиссии по социальному страхованию Нацбюро.

Следователями ГБР также установлено, что чиновник бюро в период якобы травмирования в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продолжил "больничный", на самом деле находился в Киеве.

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При проведении выемки документов в указанном учреждении здравоохранения была получена информация об отсутствии медицинской документации о прохождении лечения чиновника, а корешок листа нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ.

Таким образом, чиновник мошенническим путем завладел материальной помощью на общую сумму более 30 000 гривен.

Одновременно, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении вышеуказанному врачу в служебном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщили позже в пресс-службе НАБУ, подозреваемый в мошенничестве сотрудник бюро уволен 31 декабря из-за негативной оценки его деятельности по итогам 2020 года.

"НАБУ сотрудничает с ГБР в рамках этого расследования", - уточнили в сообщении.

Экс-начальник отдела детективов НАБУ завладел 30 тыс. грн, оформив липовый лист нетрудоспособности, - ГБР 01

НАБУ (4218) коррупция (8551) ГБР (2966)


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Топ комментарии
+9
По сравнению с миллионом, который "законно" украл муж венедиктовой, 30 тыс - сущие копейки.
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27.01.2021 15:10
+3
Тоже верно. Так...несколько походов в ресторан.
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27.01.2021 15:16
+2
Откуда ГБР об этом узнало ? Проверяет все больничные?
Думаю, что просто решили заарканить неудобного НАБушника, склонив врача дать такие показания......
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27.01.2021 15:25
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По сравнению с миллионом, который "законно" украл муж венедиктовой, 30 тыс - сущие копейки.
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27.01.2021 15:10 Ответить
Тоже верно. Так...несколько походов в ресторан.
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27.01.2021 15:16 Ответить
Ментальность наша такова.Обмануть -святое дело!
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27.01.2021 15:12 Ответить
https://newsua.one/news/kiivskii-ofis-dbr-zastelyat-dorogim-rosiiskim-linoleumom.html КИЇВСЬКИЙ ОФІС ДБР ЗАСТЕЛЯТЬ ДОРОГИМ РОСІЙСЬКИМ ЛІНОЛЕУМОМ

Экс-начальник отдела детективов НАБУ завладел 30 тыс. грн, оформив липовый лист нетрудоспособности, - ГБР - Цензор.НЕТ 4712
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27.01.2021 15:14 Ответить
А что хотели от саботажной структуры с огромным финансированием и коррупционером Сытником во главе?!
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27.01.2021 15:15 Ответить
Откуда ГБР об этом узнало ? Проверяет все больничные?
Думаю, что просто решили заарканить неудобного НАБушника, склонив врача дать такие показания......
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27.01.2021 15:25 Ответить
100%
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27.01.2021 15:30 Ответить
Це просте зведення рахунків з НАБУ. А явище з лікарняним рядове. Не має ДБРу чим зайнятися, тепер лікарняні усіх перевіряє. Він іще, можливо курив у лікарні. То за куріння іще.
Доречі, що він вкрав? Усі ми платимо податки, щоб потім лікарняний оплатили. Він, з своїх же податків отримав лікарняний.
Он як майже усі судді ОАСК Вовка в одинь день усім складом захворіли, щоб не проходити кваліфікаційний тест, то нормально і ДБР нічого не бачить і не чує
Скільки там іще справ проти Пороха відкрили? За Томос ще є?
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27.01.2021 15:30 Ответить
Это ни чем . Нашли больничный у бывшего, а где решение суда? Это пиар честности набу за столько лет такой сомнительный факт. По сравнению с 8 заболевшими прокурорами не явившимися на процесс в Харькове.
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27.01.2021 15:40 Ответить
бывший мусор, а ныне фраер отставной, вольтанул мусарню на тридцать килогрицыков, нафонарил ксиву липовую, с понтом болен смертельно
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27.01.2021 15:41 Ответить
Нарешті перестали з працівників НАБ робити ікону, а також покривати їхні злочинні та неправомірні дії. Якщо хтось по-справжньому почне розбиратися в роботі окремих псевдо "антикорупціонерів", то побачить, що 1/3 всіх працівників Бюро - це випадкові там особи, яких туди за вуха затягнули Ситник і Углава, за мовчазною згодою Віталіка Шабуніна та деяких інших "антикорупційних" активістів. Сподіваюся, що вже не далеко той час, коли все зміниться і всі побачать, що хто - є - хто.
Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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27.01.2021 15:51 Ответить
Хіба щось новеньке? Це, взагалі не новина. Перевірте кожного з керівників будь-якого державного органа і ви знайдете таких сотні.
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27.01.2021 16:13 Ответить
это набу такое ж гнилое как и всё остальное
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27.01.2021 16:33 Ответить
" что чиновник бюро в период якобы травмирования в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продолжил "больничный", на самом деле находился в Киеве"
Минуточку!
Он находился в Киеве в тот день, когда обратился в больницу в Полтавской области, или после этого поехал лечиться в Киев?
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27.01.2021 16:49 Ответить
Це фігня!
Чоловік Венедиктовой круче зробив
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27.01.2021 18:17 Ответить
 
 