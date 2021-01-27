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Новости Коронавирус и карантин
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Записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19 будут после поступления вакцины, - Ляшко

Записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19 будут после поступления вакцины, - Ляшко

В Украине после поступления вакцины от коронавируса начнется активная информационная кампания по вакцинации. Вероятно, ее запустит президент Украины с главой правительства и министрами. Также с этой целью уже создан коммуникационный центр на базе Центра общественного здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что сейчас проводится немало социологических исследований и украинцам могут звонить с вопросами о вакцинации. Но он подчеркнул, что это не запись на вакцинации.

"У нас будет четко коммуникационная кампания, когда будем говорить: "Завершилась первая фаза, переходим ко второй" и тд. Будут звонить семейные или доверенные врачи, в случае, если у вас есть дедушка, бабушка, можете зайти и ввести их год рождения и другие вещи, их будут перекидывать в электронную очередь и там будет показана дата и место, где они смогут сделать это", - объяснил главный санитарный врач.

Также, по его словам, сейчас начинать информационную кампания нет смысла, ведь надо четко понимать, какой именно препарат придет первым, поскольку именно от этого зависит, что и как будут объяснять гражданам.

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В то же время главный санитарный врач рассказал, что во время предыдущего заседания оперативного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям было принято решение создать коммуникационный центр на базе Центра общественного здоровья.

"К новосозданному центру будут привлекать все центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации. Коммуникационный центр - это платформа, которая объединит и ЮНИСЕФ, и ВОЗ, и других партнеров", - сказал Ляшко.

Кроме того, он анонсировал возможный запуск информационной кампании по проведению общенационального форума с привлечением первых лиц страны: президента, премьера, министров в разных направлениях. Впрочем, точных дат главный санитарный врач не назвал.

"Это даст старт именно коммуникационной кампании. У нас есть только предварительные даты, как только они будут одобрены, я думаю, что это уже будет анонсировано, и полетим", - подытожил Ляшко.

Читайте: Гражданам Украины после COVID-вакцинации будут выдавать международное свидетельство, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Правильно правильно, создаём ажиотаж для того, чтобы каждый захотел вакцинироваться непонятно чем, непонятно от чего и непонятно для чего. Но ажиотаж очень нужен.
Давайте рассказывайте какой я москаль и ватник ))))
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27.01.2021 15:28
+3
За мной будете, но за мной еще женщина занимала... А не знаете чем колят?!
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27.01.2021 15:42
+3
30% украинцев уже переболело , как утверждает один наш инфекционист и к моменту вакцинации будет уже 50%... Смысл вакцинации теряется и даже может иметь обратный , отрицательный эффект....
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27.01.2021 15:49
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А можно заранее? Кто крайний?
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27.01.2021 15:18 Ответить
За мной будете, но за мной еще женщина занимала... А не знаете чем колят?!
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27.01.2021 15:42 Ответить
Та женщина уже дуба дала - машиной переехало, но хоронили как жертву Ковида.
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27.01.2021 17:28 Ответить
С января 2023 года?
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27.01.2021 15:20 Ответить

Мюнхгаузен: Но я же сказал правду!
Бургомистр: Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать. Понимаете, соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!(с)
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27.01.2021 16:32 Ответить
сколько у нас реально есть региональных центров, способных обеспечить ее хранение и логистику до собственно укола?...
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27.01.2021 15:21 Ответить
Вот думаю: до сих пор нет однозначного ответа на вопрос нужно ли и не опасно ли вакцинировать переболевших? Если опасно, то нужно перед вакцинацией делать тест на иммуноглобулины. Это удорожает в разы общий процесс, т.к многие переболели бессимптомно. А если можно, то в какие сроки после болезни это целесообразно.
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27.01.2021 15:23 Ответить
30% украинцев уже переболело , как утверждает один наш инфекционист и к моменту вакцинации будет уже 50%... Смысл вакцинации теряется и даже может иметь обратный , отрицательный эффект....
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27.01.2021 15:49 Ответить
Записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19 будут после поступления вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7266
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27.01.2021 15:25 Ответить
почему он лапотная скАтина?
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27.01.2021 15:29 Ответить
Правильно правильно, создаём ажиотаж для того, чтобы каждый захотел вакцинироваться непонятно чем, непонятно от чего и непонятно для чего. Но ажиотаж очень нужен.
Давайте рассказывайте какой я москаль и ватник ))))
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27.01.2021 15:28 Ответить
Вакцинирование нужно чтобы приглушить гойское стадо - расходились, понимаешь.
И не просто за их же деньги, а с хорошим наваром.
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27.01.2021 17:31 Ответить
Ляшко, а де степанов?
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27.01.2021 15:30 Ответить
Кожній бабці - міжнародний паспорт щепленого!
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27.01.2021 15:33 Ответить
И полетим-- будем всех бомбить? Или в рай на кончике иглы ?
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27.01.2021 15:36 Ответить
Какая забота о здоровье граждан! Аж слеза умиления навернулась....Шо ж они задумали?
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27.01.2021 15:46 Ответить
Если бы их интересовало здоровье - они бы наводнили рынок органическими продуктами
не ГМО и подняли бы зарплаты, уменьшив тарифы.
Но они создают ажиотаж вокру вакцины...
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27.01.2021 17:34 Ответить
как всегда папил бабосов рулит
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27.01.2021 18:49 Ответить
Вакцина Орёл Решка 50/50
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27.01.2021 16:18 Ответить
Это в нормальных стрнах.
А под руководством шмыгалей с обеих сторон решка для лоха.
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27.01.2021 17:36 Ответить
 
 