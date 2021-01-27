Записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19 будут после поступления вакцины, - Ляшко

В Украине после поступления вакцины от коронавируса начнется активная информационная кампания по вакцинации. Вероятно, ее запустит президент Украины с главой правительства и министрами. Также с этой целью уже создан коммуникационный центр на базе Центра общественного здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что сейчас проводится немало социологических исследований и украинцам могут звонить с вопросами о вакцинации. Но он подчеркнул, что это не запись на вакцинации.

"У нас будет четко коммуникационная кампания, когда будем говорить: "Завершилась первая фаза, переходим ко второй" и тд. Будут звонить семейные или доверенные врачи, в случае, если у вас есть дедушка, бабушка, можете зайти и ввести их год рождения и другие вещи, их будут перекидывать в электронную очередь и там будет показана дата и место, где они смогут сделать это", - объяснил главный санитарный врач.

Также, по его словам, сейчас начинать информационную кампания нет смысла, ведь надо четко понимать, какой именно препарат придет первым, поскольку именно от этого зависит, что и как будут объяснять гражданам.

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В то же время главный санитарный врач рассказал, что во время предыдущего заседания оперативного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям было принято решение создать коммуникационный центр на базе Центра общественного здоровья.

"К новосозданному центру будут привлекать все центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации. Коммуникационный центр - это платформа, которая объединит и ЮНИСЕФ, и ВОЗ, и других партнеров", - сказал Ляшко.

Кроме того, он анонсировал возможный запуск информационной кампании по проведению общенационального форума с привлечением первых лиц страны: президента, премьера, министров в разных направлениях. Впрочем, точных дат главный санитарный врач не назвал.

"Это даст старт именно коммуникационной кампании. У нас есть только предварительные даты, как только они будут одобрены, я думаю, что это уже будет анонсировано, и полетим", - подытожил Ляшко.

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