После пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове Кабмин создал Реестр поставщиков и получателей соцуслуг

Кабинет Министров Украины на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Постановление определяет правила формирования и ведения такого Реестра и доступа к нему.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов.

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"Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, поручено областным, Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериям деятельности.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, что ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.