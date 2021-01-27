После пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове Кабмин создал Реестр поставщиков и получателей соцуслуг
Кабинет Министров Украины на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Постановление определяет правила формирования и ведения такого Реестра и доступа к нему.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов.
"Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг", - говорится в сообщении.
Кроме того, поручено областным, Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериям деятельности.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.
Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Напомним, что ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.
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За минувший год в харьковском доме престарелых, где 21 января в пожаре погибло 15 человек и еще https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/25/7281075/ один скончался в хосписе , умерли 50 человек.
Источник: адвокат одного из задержанных Игоря Мирончука, глава правления "Фундации адвокатов Украины" Сергей Веприцкий в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1580706312317530&id=100011345284737 Facebook
Прямая речь: "За 2020 год в этом пансионате-хосписе умерло более 50-ти стариков. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых? Как я понимаю, следственная группа туда выезжала более 50 раз".
Детали: По мнению адвоката, в связи с этим, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, как структурное подразделение Министерства внутренних дел, не могла не знать, что существует это заведение, что отсутствуют элементарные противопожарные мероприятия.
Также, по словам Веприцкого, социальные службы, местная власть, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло".