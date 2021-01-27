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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин продлил на 2021 год решение о страховых выплатах медикам, утратившим трудоспособность из-за COVID-19, - Минсоцполитики

Кабмин продлил на 2021 год решение о страховых выплатах медикам, утратившим трудоспособность из-за COVID-19, - Минсоцполитики

Фонд социального страхования Украины в 2021 году будет продолжать страховые выплаты медикам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей в случае заболевания COVID-19.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 27 января, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства соцполитики.

"Принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок использования финансовой помощи Фондом социального страхования Украины для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Решением обеспечено право медицинских работников на одноразовую страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, во время выполнения профессиональных обязанностей в размере не меньшем 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью, на разовую страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд борьбы с COVID-19 в 2020 году не использовал 231 млн грн на доплаты медикам, - Счетная палата

Автор: 

Кабмин (14024) карантин (16729) постановление (123) страхование (196) врачи (1513) Министерство социальной политики (882) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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