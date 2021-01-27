Кабмин продлил на 2021 год решение о страховых выплатах медикам, утратившим трудоспособность из-за COVID-19, - Минсоцполитики

Фонд социального страхования Украины в 2021 году будет продолжать страховые выплаты медикам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей в случае заболевания COVID-19.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 27 января, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства соцполитики.

"Принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок использования финансовой помощи Фондом социального страхования Украины для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Решением обеспечено право медицинских работников на одноразовую страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, во время выполнения профессиональных обязанностей в размере не меньшем 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью, на разовую страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - отмечается в сообщении.

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