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Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский

Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, -

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский пожаловался на некий "конвейер аферистов", который якобы тиражирует фейки о нем.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Конвейер аферистов выпускает очередные фейки и манипуляции против меня. Обращаю внимание всех, будьте крайне осторожны!" - сообщил нардеп.

Он также предупредил читателей, чтобы они "не давали другим стать жертвами аферистов".

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - слуга народа Дубинский 01

Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+61
А когда ты скот пять лет фейками срал ты о чем думал??
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27.01.2021 16:26
+57
Да всем уже пох на Дубинского. Эпичный ДЛБ умудрившийся за 1.5 года похоронить себя политически и медийно, ещё и санкции выхватил. Это надо уметь
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27.01.2021 16:25
+51
Саша иди в ж...у!
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27.01.2021 16:23
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Саша иди в ж...у!
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27.01.2021 16:23 Ответить
#БайденЛюбитьСашу
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27.01.2021 16:37 Ответить
Мама Дубінського буде возити йому передачі в Гуантанамо.
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27.01.2021 17:56 Ответить
Де Дубінського будуть щодня топити в брудній калюжі американські морпіхи під час допитів про участь в міжнародній терористичній банді!
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27.01.2021 17:57 Ответить
Дубінському потрібно вчитись не тільки думати а й дихати жопой, бо дихати його ротом під водою буде складно.
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27.01.2021 17:59 Ответить
бородатая жопа коломойши !!!!!
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27.01.2021 18:13 Ответить
якось у "ваньючєго" собачього рта значно помітно знизився рівень агресивності в подачі інофрмації!
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27.01.2021 16:47 Ответить
Кто там что выдумывает про этот тупой собачий рот? Кому оно надо, люди дорогие??? Больше чем ты сам себя, саша ложь-******, тебя никто не зашкваривает. Американцы - это тебе не печерский суд, там доказательства железобетонные! Ссыт собачий рот от страха кипятком, все кругом виноваты, один он д Артаньян. Забыл, мразь, как клеветал все пять лет на Пороха, как придумывал всяческую брехню и чушь, как задницу лизал бабломойскому и *****. Расплата нашла "хероя" махровой лжи. Вы себе представляете, как эта волосатая жопа будет на допросах у следователей США сливать всех с потрохами до 7 колена, и еще и придумает то, чего нет вагон с тележкой, чтобы только свою шкурку вонючую сберечь. Байден, давай, жги дальше!
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27.01.2021 16:42 Ответить
"Тебя посодют, а ты не воруй! "(С)
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27.01.2021 16:25 Ответить
Да всем уже пох на Дубинского. Эпичный ДЛБ умудрившийся за 1.5 года похоронить себя политически и медийно, ещё и санкции выхватил. Это надо уметь
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27.01.2021 16:25 Ответить
Може то повії з Майдану ополчились проти безневинного шлємазела?
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27.01.2021 16:26 Ответить
пам'ятаю цей фейк і хто це зробив !
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27.01.2021 17:05 Ответить
у Дубинского наверно уже мозоли на губах.. все кто может, и даже ленивые, ритмично трахали Дубинского в его тупую собачью пасть..
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27.01.2021 16:26 Ответить
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6914
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27.01.2021 17:11 Ответить
А когда ты скот пять лет фейками срал ты о чем думал??
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27.01.2021 16:26 Ответить
Он чем срал, тем и думал. И сейчас тем же местом думает.
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27.01.2021 16:48 Ответить
Він і зараз не думає, а ще більше бреше.
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27.01.2021 17:03 Ответить
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27.01.2021 18:41 Ответить
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ. Это, конечно, Олимп журналистского профессионализма!
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27.01.2021 16:26 Ответить
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27.01.2021 16:52 Ответить
Cаша, предупреди банкиров. А то, чего доброго, счета позакрывают.
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27.01.2021 16:26 Ответить
Монобанк точно закроет...у него сервера в Штатах....ну или закроют монобонк....
Дупилет уже сцыт кипятком..
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27.01.2021 16:28 Ответить
НБУ уже предупредил все банки о токсичности жидорумына. Теперь даже карточки не будет иметь.
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27.01.2021 20:35 Ответить
Для того хто по вуха в лайні, фейки непотрібні!
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27.01.2021 16:27 Ответить
Полилось из тупого рта конвейером дерьмо собачье.
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27.01.2021 16:27 Ответить
Я думал евреи умные, а оно вот что получается
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27.01.2021 16:28 Ответить
закрой свой тупой собачий рот.
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27.01.2021 16:28 Ответить
Лишение мандата и выдача всех фигурантов американских санкций американскому правосудию. Зачем нам эта головная боль, как и эти проходимцы.
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27.01.2021 16:28 Ответить
это все порохоботы и конвейер порохоботский, однозначно
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27.01.2021 16:29 Ответить
Не сци, Саня, з голоду не помреш, але відпочиватимеш в Сайберії в хороводах з ведмедями.
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27.01.2021 16:29 Ответить
Теперь ты,тупой собачий рот,по скорости турборежима по просеранию всего,готов посоревноваться с полшестым.
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27.01.2021 16:30 Ответить
Ага-ага американские порохоботы тебе просто так санкции влепили из-за неприязни
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27.01.2021 16:31 Ответить
Мама любит фейки. 😂😂😂
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27.01.2021 16:31 Ответить
Сказал главный аферист..
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27.01.2021 16:32 Ответить
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27.01.2021 16:50 Ответить
токсичный подонок даже нормативную лексику освоил...

не надо жалобить,псина...
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27.01.2021 16:34 Ответить
"Задниця Коломойського", яка кілька років підряд висирала "фейки" на тих, на кого вказував господар, скаржиться на "банду аферистів"? Оце поворот!...
Що, "Дубіна", не подобається "відбиваться", коли почався "відкат"? Підожди... Ще не вечір ... Тебе "Клован" з д"Єрмаком ще й кинуть під ноги натовпу, як "відкупну жертву"... Не тому, що ти "святий"... А щоб врятувать власну задницю...
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27.01.2021 16:35 Ответить
єта парашенка, адназна
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27.01.2021 16:35 Ответить
да кому этот румын нужен, его использовали и бросили
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27.01.2021 16:36 Ответить
К сожалению такие люди понимают только силу (американские санкции он не понял думает что беня ему все порешает он еще долго весь инфо простор будет загаживать своими высерами
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27.01.2021 16:42 Ответить
Плачу навзрыд. Такого парня обижают.🤣
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27.01.2021 16:43 Ответить
будьте крайне осторожны/ показал нам х#й. долбо#бизм, Дубинский/ идти нах, Дубинский / Дубинский : про#бать / " понюхал х#й", Дубинский / "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", Дубинский.- неосторожно заявляла украинцам взбесившаяся от власти и безнаказанности гнида из кодлана Коломойского.
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27.01.2021 16:44 Ответить
Дуба, закрой свой тупой собачий рот. И побрей свое рыло, а то оно похоже на женское влагалище.
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27.01.2021 16:48 Ответить
Мені от що цікаво - а кого закликає Дубінеску до " бдитеєльності"? Хто цільова аудиторія в цього лайна собачого? Бо - мабуть- навіть найзатятіші ЗЕботи не підтримують це бородате чмо!
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27.01.2021 16:50 Ответить
а як гарно починалось: немає ніякоЇ кризи,вони просто ******* наші гроші! ну то не **** га?
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27.01.2021 16:50 Ответить
маю стоводсоткову інфу (злили з 1+1), що дубинське з'їло брата-близнюка.
перед тим вони вдвох зжерли сестру-повію.
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27.01.2021 16:51 Ответить
С чего нам быть "осторожными" - нам пох, да и мы уже знаем, что за организм этот Дубинский.
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27.01.2021 16:51 Ответить
На каналі "1+1", що належить олігарху Ігорю Коломойському, Олександр Дубінський почав працювати з 2010 року керівником департаменту журналістських розслідувань. Крім того, Дубінський є керівником проекту "Українські сенсації" на "1+1", який теж позиціонується як програма журналістських розслідувань. Але при цьому окремі випуски "Українських сенсацій" виглядають, як політичні замовлення. Наприклад, одна з програм стосувалася експрезидента України Петра Порошенка. Автори звинуватили його у створенні злочинного угруповання на території Молдови та причетності до вбивства свого брата Михайла. Останнім часом Дубінський веде відеоблог на YouTube під назвою Dubinsky.Pro. Майже щодня Дубінський оприлюднює там кілька коротких відеороликів на політичні теми. Автор активно звинувачує Петра Порошенка та його соратників у корупційних схемах та зв'язках із Росією. Звинувачення часто не підкріплені фактами та є лише особистими судженнями автора.
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27.01.2021 16:52 Ответить
Сегодня евреев у корыта власти больше, чем в Израиле. Сюр какой-то. Уже тошнит от порхатых барыг.
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27.01.2021 16:57 Ответить
Дубинский делает плохую рекламу своему народу.
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27.01.2021 17:14 Ответить
как раз дубина и не делает -ожидаемо, а вот тупая бубочка- это карикатура на еврея
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27.01.2021 18:19 Ответить
Це кому він радить бути осторожними? Нам?..Боїться,що оті фейки боляче нас вразять?..Даремно,більше ніж вразила нас його любящая скорость мама нас вразити неможливо...
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27.01.2021 16:58 Ответить
А нафіга нам ця обережність?
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27.01.2021 16:59 Ответить
Вот что санкции животворящие делают!
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27.01.2021 17:01 Ответить
Кто же смеет оболгать честнейшего человека ?
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27.01.2021 17:01 Ответить
Похоже, мама уже не любит скорость, наворованные тачки надо срочно скидывать и тикать с беней к своему хозяину, бесу путлеру, а куда еще, или бабло взял вперед и еще не отработал, *******.
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27.01.2021 17:02 Ответить
Ну и Поц
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27.01.2021 17:02 Ответить
Звичайний поц, схожий на Нелоха42. Сцикливий
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27.01.2021 17:18 Ответить
Шурик, мы будем бдительны, не бзди! Пока ты гадишь Украине ,за тобой будут тщательно приглядывать ,а потом и отблагодарят!
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27.01.2021 17:04 Ответить
Саня и ты будь внимательным, на@@ешь обязательно.
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27.01.2021 17:09 Ответить
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 134
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27.01.2021 17:12 Ответить
Мама не любит фейки
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27.01.2021 17:13 Ответить
Говоряща срака Каломойського обісралася. А як дихав, як дихав.
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27.01.2021 17:16 Ответить
Дубинский, как вариант - поменяй фамилию!
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27.01.2021 17:17 Ответить
Уже. Кажуть що в румунському паспорті він "Дубінеску".
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27.01.2021 19:01 Ответить
Ну такого афериста як ти ще пошукати треба!!!
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27.01.2021 17:22 Ответить
Як казав один відомий клоун, іди в сраку
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27.01.2021 17:41 Ответить
Неугамонный не дремлет врах,ревалюционный держите шаг,товарисчи.Кругом врахи и Порошенко!.
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27.01.2021 18:03 Ответить
Хахаха вот и прилетело тебе тем же концом, тварь
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27.01.2021 18:05 Ответить
Тоді - мої вітання конвеєру аферистів . ..
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27.01.2021 18:10 Ответить
стенания дубины уже задрали
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27.01.2021 18:17 Ответить
Министерство финансов США -аферисты? Как и Офис генпрокурора Украины? - "Да кто они такие что значат в сравнении с благожелательностью Бени Коломойского" - да Дубинский?
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27.01.2021 18:33 Ответить
Этот Дуб ещё пошумит ветвями!
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27.01.2021 18:43 Ответить
Хіба що "прошелестит остатками волос"...
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27.01.2021 18:59 Ответить
закрыл бы уже свой собачий рот...
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27.01.2021 18:52 Ответить
дубіна допрехався.
І на Пороха, і на Європейську Солідарність, в т.ч.
І нехай знає, що в Америки є союзники. За яких вони ворогам порвуть сраку. Нехай болить в дубіни!
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27.01.2021 18:56 Ответить
Які ж вони в один момент стають білі та пухнасті, а " нефік шастать"
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27.01.2021 19:01 Ответить
От такі вони наслідки хуцпи... Тепер це чмо токсичне і нікому не потрібне.
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27.01.2021 19:02 Ответить
саня, не ссы в кампот... сдадут тебя не с потрохами... передадут тебя даже с неслитой мочой...
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27.01.2021 19:27 Ответить
А ну, жидорумын, давай, жги! Произнеси это! "Байден своим тупым собачим ртом огласил мне санкции с подачи Порошенко!". Ты же хочешь!
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27.01.2021 20:39 Ответить
А ДУБИНСКИЙ "ОПЕКУН" )))
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28.01.2021 01:48 Ответить
Гаварящая дупа коломойського колись закриє свій тупий собачий рот?
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28.01.2021 02:04 Ответить
Та вже б "зжалилися" над ним. Скільки можна так "мучити"!
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28.01.2021 06:53 Ответить
...саша любит скорость... саня, тормоза для дураков... гони, дави на гашетку... круче поворот - поглубже вдавливай гашетку и не забывай ручкой ручника работать...
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28.01.2021 07:16 Ответить
 
 