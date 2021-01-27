Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский пожаловался на некий "конвейер аферистов", который якобы тиражирует фейки о нем.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Конвейер аферистов выпускает очередные фейки и манипуляции против меня. Обращаю внимание всех, будьте крайне осторожны!" - сообщил нардеп.

Он также предупредил читателей, чтобы они "не давали другим стать жертвами аферистов".

Читайте также: Голосование за исключение Дубинского из фракции "СН" может состояться в ближайшие дни, - Богуцкая

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.