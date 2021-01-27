Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский
Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский пожаловался на некий "конвейер аферистов", который якобы тиражирует фейки о нем.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Конвейер аферистов выпускает очередные фейки и манипуляции против меня. Обращаю внимание всех, будьте крайне осторожны!" - сообщил нардеп.
Он также предупредил читателей, чтобы они "не давали другим стать жертвами аферистов".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Дупилет уже сцыт кипятком..
не надо жалобить,псина...
Що, "Дубіна", не подобається "відбиваться", коли почався "відкат"? Підожди... Ще не вечір ... Тебе "Клован" з д"Єрмаком ще й кинуть під ноги натовпу, як "відкупну жертву"... Не тому, що ти "святий"... А щоб врятувать власну задницю...
перед тим вони вдвох зжерли сестру-повію.
І на Пороха, і на Європейську Солідарність, в т.ч.
І нехай знає, що в Америки є союзники. За яких вони ворогам порвуть сраку. Нехай болить в дубіни!