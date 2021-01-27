РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости
730 25

Законопроект о промышленных выбросах не защищает экологию, а усиливает коррупцию, - "Укрметаллургпром"

Законопроект о промышленных выбросах не защищает экологию, а усиливает коррупцию, -

В законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№4167) закладываются заведомо невыполнимые требования, что приведет лишь к усилению коррупции. Поэтому проект нужно полностью переписать.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина 24", пишет РБК Украина.

"Ни к экологии, ни к загрязнениям этот проект (о промышленных выбросах, - ред.) отношения не имеет. Это создание коррупционной схемы за счет того, что выдвигаются заведомо невыполнимые требования для всех промышленных предприятий. И закладывание в ручном механизме нескольких схем, как Минприроды сможет это все потом в ручном режиме разруливать. Понятно, что это все ведет к коррупции, к извращению рынка", - сказал Каленков.

По его мнению, депутатам следует отклонить предложенный Минэкологии законопроект № 4167 и подготовить новый документ, совместно с представителями бизнеса и экспертами.

"Этот законопроект обсуждался в течение осени на нескольких круглых столах, на слушаниях. Практически на всех этих слушаниях весь реальный сектор экономики, все бизнес-ассоциации выступали за то, что этот законопроект извращает понятие государственного контроля за промышленными выбросами, создает невыполнимые условия, и он должен быть переписан с нуля", - рассказал Каленков.

Он также подчеркнул: бизнес не против ужесточения экологических норм, он выступает за их реалистичность.

"Мы за то, чтобы требования были реальными, выполнимыми, и мы готовы эти требования выполнять и идти по соответствующим графикам для каждой из отраслей", - отметил Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" напомнил: в странах Восточной Европы процесс ужесточения экологических нормативов и модернизации промышленности занял десятилетия, при том, что государства выделяли на это огромные средства.

"Они до сих пор не завершили этот процесс. А нам предлагается за полтора-четыре года, в зависимости от отрасли, провести все необходимые изменения. Я понимаю, что в это хотелось бы верить, что это глупость. Скорее всего, это злой умысел по созданию таких невыполнимых условий и вынуждению предприятий как-то договариваться, идти в министерство и т.д.", - добавил Каленков.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.

В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, поэтому документ нуждается в доработке.

Автор: 

законопроект (3219) экология (1607)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Так вы не давайте и коррупции не будет...
показать весь комментарий
27.01.2021 16:30
+2
Не понял. Тогда зачем такой закон, если в нем нет коррупционной составляющей? Здесь вам не тут!
показать весь комментарий
27.01.2021 16:44
+1
О каких выбросах может ити речь если из всехпредприятий Украины еле-еле сводят концы с концами 1-2% так еще и это хотят уничтожить.
Хотят экочистое предприятие так постройте его с нуля а не делайте еще из совкового говна конфетку.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вы не давайте и коррупции не будет...
показать весь комментарий
27.01.2021 16:30 Ответить
Да, не давайте !! Правда и работать не будете без лицензии !!! Ваше производство и ваши работники без лицензии на выбросы атмосферу ( разрешение на трубу) у предприятия (котельная, хлебзавод, ресторан и.т.д. ) будут стоять и ждать по какая-то Киреева (автор законопроекта) вам ее подпишет и выдаст бесплатно.
показать весь комментарий
27.01.2021 17:37 Ответить
Более того, придраться всегда найдут за что, а куда потом бежать? В наши суды или правоохранительные органы? так себе вариант
показать весь комментарий
27.01.2021 22:08 Ответить
О каких выбросах может ити речь если из всехпредприятий Украины еле-еле сводят концы с концами 1-2% так еще и это хотят уничтожить.
Хотят экочистое предприятие так постройте его с нуля а не делайте еще из совкового говна конфетку.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:36 Ответить
Ренат, это ты?
показать весь комментарий
27.01.2021 17:03 Ответить
Ренат Пинчук и Ахметов и другие нынишние олигархи все получили даром так что что-то строить в Украине они и не собираются.
показать весь комментарий
27.01.2021 17:12 Ответить
С такими инициативами, они и через 10 лет не привлекут ни одного инвестора, чтоб что-то тут строить. Европа сначала создавала условия для инвестиций, а потом всё остальное.
показать весь комментарий
27.01.2021 22:09 Ответить
Не понял. Тогда зачем такой закон, если в нем нет коррупционной составляющей? Здесь вам не тут!
показать весь комментарий
27.01.2021 16:44 Ответить
За время каденции шмаркли ни одного закона без корупционной составляющей не было принято. Так что успокойтесь, это не первый.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:46 Ответить
так никто иного и не ожидал среди адекватных людей)
это фанаты зели только ждали, хай разочаровываются)
показать весь комментарий
28.01.2021 01:01 Ответить
В корумпованій державі будь який захід,направлений на подолання корупціі лишень посилює її...Для прикладу,якщо в звичайний суд треба занести тисячку баксів,то в антикорупційний для вирішення аналогічної справи треба дати на порядок більше...Спиайте Дубневича,з мільйонів якого (які він якоїсь холєри стосами тримав в хаті і які були заарештовані) Вищий Антикорупційний Суд України зняв арешт...
показать весь комментарий
27.01.2021 16:55 Ответить
Цей закон не є захід, направленний на подолання корупції. Це як раз закон, що розв'язує руки корупціонерів.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:58 Ответить
Коли вартість штрафу буде перевищувати у 10 разів вартість закупівлі обладнання та виконання робіт, що не відміняє усунення порушення в стисли строки, а представникові екологічної інспекції за не винесення постанови кримінальна відповідальність - корупція зникне як не було. Бізнес вміє рахувати гроші, а поки штраф + хабар менш ніж скорочення викидів, це біг на місці!
показать весь комментарий
27.01.2021 16:56 Ответить
Когда будут такие штрафы, то рпедприятия просто будут тупо закрываться. Это вообще не так делается. Есть опыт других стран, но нужно понимать, что и там эти процессы заняли более полувека.
показать весь комментарий
27.01.2021 22:10 Ответить
Згоден, але треба створити такі умови, щоб за законом було вигідніше працювати ніж навпаки.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:01 Ответить
Интересно, если бы Ахметов не тратил деньги на всякие непрофильные активы, футбольный клуб, партии, депутатов, покупку министерских портфелей, телеканалы и газеты, всяких экспертов, лоббистов и т.п., то смог бы он построить современный, высокорентабельный, экологически чистый, производящий высококачественную продукцию металлургический завод?
показать весь комментарий
27.01.2021 16:59 Ответить
почему иностранные инвесторы не заходят в Украину, страну коррупции и беззакония? ответь на этот вопрос. П.С.: ответ кроется в самом вопросе
показать весь комментарий
27.01.2021 22:49 Ответить
"А судьи кто ?!" Вы обратили внимание на автора законопроекта ? Чья подпись там стоит как разработчика ? Это - Виктория Киреева. Та самая Киреева которая руководила еще полгода-год назад Департаментом экологии в Обласной госадминистрации Киевской области. Именно она занималась выдачей разрешений на выбросы в атмосферу в области. А кто-то помнит сколько это у нее стоило? Ох немало !!!! А результат какой ? Воздух стал чище в Области? Меньше источников загрязнения стало в области? Нет! Просто Киреева стала немножко богаче... Теперь она хочет такую же схему но в рамках всей страны.... Законопроект однозначно надо рассматривать с точки зрения коррупционных возможностей, которые получают его разработчики ! Однозначно !!!!!!!!
показать весь комментарий
27.01.2021 17:28 Ответить
Мне как то нас..ать на котельную, хлеб завод и тем более ресторан, живя в частном доме и пользуясь частными пекарнями я как то без этого проживу. А вот коррупция и отравленный воздух меня больше волнует.
показать весь комментарий
27.01.2021 17:47 Ответить
Нас**ть, потому что не понимаешь причинно-следственных связей. Мы все часть экономической системы. Там люди потеряют работу и не принесут деньги тебе.

П.С. В Частном доме и за тобой придут, не переживай.
показать весь комментарий
27.01.2021 22:06 Ответить
Послушай это все равно что оправдывать пенсионера, который ездит на 30 летнем авто, выкидывая в воздух всю таблицу Менделеева, даёт взятки мусорам что бы ездит, а ты говоришь что ему не на чем будет на дачу ездить... то есть ради детей ты готов пожертвовать своим здоровьем и здоровьем своих детей? Раз ты так глобально начал рассуждать...
показать весь комментарий
28.01.2021 06:40 Ответить
*людей
показать весь комментарий
28.01.2021 06:41 Ответить
Естественно) Как и большинство законов, которые сейчас проталкивают через Раду - это или голый популизм, или коррупция. Здесь просто тупо добивают промышленность.
показать весь комментарий
27.01.2021 22:04 Ответить
Подобные законопроекты, явно не улучшают инвестиционной привлекательности страны, а наоборот, сводят ее на нет(
показать весь комментарий
27.01.2021 22:51 Ответить
Абрамовский даже вызывает зависть
так он красиво мyтится и пытается вывести на себя как можно больше потоков - заслyживает интереса
а зеленский это, конечно, толерирyет
показать весь комментарий
28.01.2021 01:00 Ответить
 
 