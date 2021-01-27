Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела
Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №4392, который дает возможность генпрокурору в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ.
Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, чтобы в следующий раз с такими как Татаров не париться, а просто забирать дела из НАБУ и прятать их", - отметила она.
Устинова с иронией сообщила о "предохранителе", который предусмотрен в документе.
"Генпрокурор может это сделать (забрать дело. - Ред.) только по согласованию со своим заместителем - руководителем САП. Не, ну чего, классный предохранитель, когда руководитель спрашивает у зама разрешения на то, чтобы что-то сделать. Реформы по-Зеленски в действии", - написала нардеп.
Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.
Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.
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Якукович втік
Бойко і інша ригальна кода підспівували окупанту
Юля була проти щоб вєжлівих чєловечків у криму мочили
Гриценко аналізував аналізував та не вианалізував в телеекранах
Порошенко добився санкцій для мордору
Чіхуахуа довелось продати щоб заплатити за газ
забув про бубочку, він жартував по кацапському ТВ про Україну
П.С. Перший раз бачу українське прізвище, яке починається з літери И
А Порох тоді був єдиним проукраїнським канидатом, у якого були шанси на перемогу на виборах.
І армія яка була в 14(майже не було) і та що була в 19му - це як небо і земля
Запитайте у цензора, чого не можна змінити прізвище.
І я вперше бачу українське прізвище Nighthall
- *****, сэр!
У нас тогда точно заберут безвиз с ЕС.
И вот после этого, думаю, зе-тыпилы, даже самые отмороженные прозреют и созреют на новый Майдан.
після того, як петя перед Трампом робив проскінес
зебилам уже непросто сцут в глаза, а срут
https://twitter.com/ukrainesinger
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·https://twitter.com/ukrainesinger/status/1354376887066386434 4 ч
Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі. Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії. Цікаво, що на то скаже Аваков.
Теперь няша№2 бенядиктовна, всё решать будет! Дебилы б#ля...
Зато ЗЕЛЕНО!!!
Как бы это противно и низько не звучало, но одна надежда на Байдена и его администрацию.