Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №4392, который дает возможность генпрокурору в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, чтобы в следующий раз с такими как Татаров не париться, а просто забирать дела из НАБУ и прятать их", - отметила она.

Устинова с иронией сообщила о "предохранителе", который предусмотрен в документе.

"Генпрокурор может это сделать (забрать дело. - Ред.) только по согласованию со своим заместителем - руководителем САП. Не, ну чего, классный предохранитель, когда руководитель спрашивает у зама разрешения на то, чтобы что-то сделать. Реформы по-Зеленски в действии", - написала нардеп.

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Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.