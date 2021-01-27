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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела

Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №4392, который дает возможность генпрокурору в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, чтобы в следующий раз с такими как Татаров не париться, а просто забирать дела из НАБУ и прятать их", - отметила она.

Устинова с иронией сообщила о "предохранителе", который предусмотрен в документе.

"Генпрокурор может это сделать (забрать дело. - Ред.) только по согласованию со своим заместителем - руководителем САП. Не, ну чего, классный предохранитель, когда руководитель спрашивает у зама разрешения на то, чтобы что-то сделать. Реформы по-Зеленски в действии", - написала нардеп.

Читайте также: Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела 01

НАБУ (4218) ВР (29226) комитет (559) Устинова (112) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+49
Антикорупционные орнаны не дают покоя шмаркле. Быстрее всего за такую политику никакой поддержки от США он не получит. А крест на МВФ он поставил уже давно. Всё идёт в стране по планам Бени.
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27.01.2021 16:39
+35
гниды ускоренным темпом добивают страну...
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27.01.2021 16:39
+27
Тот неловкий момент когда "свой генпрокурор" зеленского полностью уничтожит всю работу набу по борьбе с казнокрадами. Дело татарова - яркий тому пример.
зебилам уже непросто сцут в глаза, а срут
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27.01.2021 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Антикорупционные орнаны не дают покоя шмаркле. Быстрее всего за такую политику никакой поддержки от США он не получит. А крест на МВФ он поставил уже давно. Всё идёт в стране по планам Бени.
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27.01.2021 16:39 Ответить
Потрібні позачергові вибори депутатів Верховної Ради України, ці депутати діють не в інтересах народу України!
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27.01.2021 17:54 Ответить
.. слыш... кацапская консерва!!! Тебе какое дело до Украины? Что ты..провокатор кацапский .. советы тут раздаёшь? Кто не в курсе.... На вопрос за кого на выборах проголосует https://censor.net/ua/user/347491.. если выйдет пара Бойко-Порошенко...эта особь выбрала Бойко!! Несколько раз менявший ники... ранее писавший на русском и в момент перешедший на украинский... вбрасывающий провокационные мыслишки.... ))) Не посмешище это... Это реальный ВРАГ !!!
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27.01.2021 18:28 Ответить
Он кацапская консерва по умолчанию. Бо в паре Порошенко-Тимошенко голосовал бы за Йулю, в паре Порошенко-Гриценко голосовал за Гриценко, в паре Порошенко-чихуахуа голосовал бы за чихуахуа и т.д. А как мудро изрёк Петр Алексеевич есть только он любимый и неповторимый, а остальные агенты кремля. Как можно не верить такому сывочолому дядечку
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27.01.2021 22:20 Ответить
Бойко - рыг и министр в правительстве Шапковора. Порошенко - основатель партии рыгов и министр в правительстве Шапковора. Оба были кучмистами при Кучме и коньюктурщиками до мозга костей. Просто один враг сориентирован на условно дамбацкий лохторат, а другой в силу конъюнктурных соображений одел вышиванку и корчит из себя патриота. Причем при других обстоятельствах могло быть и наоборот. Что лучше - скрытый враг или явный? Вот в чем вопрос. Я на него однозначный ответ дать не могу
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27.01.2021 22:45 Ответить
Вся нынешняя верхушка была кучмистами, по другому тогда быть не могло, или в землю))Порошенко основатель, и сколько он там пробыл, почти год или меньше?))Ушел так как увидел кто влез в эту партию..))И политика обоих ясна, Петр больше проукраинский нацеленный на запад, и за время своего президентства приятно меня удивил, один переезд бени чего стоит, за что и поплатился... Бойко тут и говорить нечего, все открыто, и понятно...))
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28.01.2021 00:57 Ответить
ДВА ВАРІАНТИ ХРЕНОВІ, АЛЕ І ЗЕ НЕ КРАЩИЙ, ПОТРІБНО ЧЕТВЕРТИЙ.
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28.01.2021 06:43 Ответить
У 2014 році, коли московські шавки напали на Україну.
Якукович втік
Бойко і інша ригальна кода підспівували окупанту
Юля була проти щоб вєжлівих чєловечків у криму мочили
Гриценко аналізував аналізував та не вианалізував в телеекранах
Порошенко добився санкцій для мордору
Чіхуахуа довелось продати щоб заплатити за газ
забув про бубочку, він жартував по кацапському ТВ про Україну
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28.01.2021 08:08 Ответить
А Порошенко, когда напали кацапы и страна одевала голых-босых пацанов на фронт, обвишував бигморды со своей пыкой Пжыты по-навому
П.С. Перший раз бачу українське прізвище, яке починається з літери И
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28.01.2021 08:49 Ответить
...армію відбудував Порошенко з допомогою небайдужих!!! Сотні літаків з Канади..США з самим необхідним від взуття..до польових госпіталів...від радіостанцій до Хаммерів... Що..народ це зробив? Ті..хто воював в 2014-16... і близько не бачили того, що було в 2017-19.. Величезна різниця. І це зробив Порох ... Велика вдачність добробатам.. реальним патріотам , які стримували кацапню і дали час на створення бойових підрозділів. Ваш вкид нічого ..крім підтвердження Вашої недолугості не несе.
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28.01.2021 10:48 Ответить
Кому ви розказуєтє? Я знаю,що і скільки коштувало в 2014 році: тепловізори, приціли, безпілотники. І скидав гроші волонтерам, які все це купували для хлопців на передовій.

А Порох тоді був єдиним проукраїнським канидатом, у якого були шанси на перемогу на виборах.

І армія яка була в 14(майже не було) і та що була в 19му - це як небо і земля

Запитайте у цензора, чого не можна змінити прізвище.

І я вперше бачу українське прізвище Nighthall
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29.01.2021 08:39 Ответить
а от у діях Бойко не треба шукати нічого , що може свідчити про його проукраїнські погляди. Там звичайне руське мріяння про руський мир та відверта зрада. І він це демонструє з 2014 року.... Якщо Порох таємний ворог, то що йому заважало не розбудовувати армію... не повертати країну на захід... не будувати відносини зі Штатами... ну й вибивати санкції на рашку?! То може Ви плутаєте Порошеноко з Зеленським? То може й Ви... відповісте на те старе питання. За кого Ви проголосуєте у парі Бойко-Порошенко? Повтоюю. НЕ треба казати... що проти всіх... не піду на вибори... порву бюлетень. .. От попробуйте подумати та відповісти на питання... і все стане ясно. БОЙКО-ПОРОШЕНКО, І тільки не ховайтеся. Ваші доводи мають сенс і Ви самі собі дасте відповідь.
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28.01.2021 10:56 Ответить
Немного подкорректирую своё высказывание.......а Вы задайте вопрос ему...Если есть желание..))) Бойко-Тимошенко... Тимошенко-Зеленский... Бойко-Зеленский.... Там у него есть варианты? Там не большая разница... Открытый враг...против скрытого врага Или скрытый враг и открытый враг ..против дурака... который наверняка враг. Там ВРАГИ!!! А вот осознать ..что в варианте Бойко-Порох ...Бойко это реальная катастрофа оно не смогло...))) Оно просто НЕНАВИДИТ Пороха и готов даже понимая всю абсурдность выбора ...называет Бойко. Любой трезвомыслящий украинец знает и понимает...кто такой Бойко и что такое ЖоппоБлок.. Желудкам тупым этого не понять... Враги это приветствуют. Вот и вопрос... Оно желудок... или враг! Я склоняюсь...что враг....
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27.01.2021 22:42 Ответить
Видите, мы даже не сговариваясь аргументируем одними терминами. Скрытый враг, явный...Только фамилии разные
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27.01.2021 22:48 Ответить
.. и близко подобного нет в моих высказываниях. Попробуйте научиться осознавать написанное!!)))
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28.01.2021 11:00 Ответить
ЗА БОЙКО І СИВОЧОЛОГО ВСЕ ЗРОЗУМІЛО, ЦІКАВО ЗА ЧИЙ РАХУНОК ТИ НАПХАВ СВІЙ ШЛУНОК, І КОГО ТИ БУДЕШ ПІДТРИМУВАТЬ НА ВИБОРАХ, НАГОДОВАНИЙ.
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28.01.2021 06:48 Ответить
..у парі Бойко - Порох...я однозначно виберу Пороха. Без всяких вагань. Це питання я Вам ставити не буду ...бо нічого розумного у відповіді не буде. Та й точно знаю... що не за Ваш рахунок... бо подібні туповаті вислови можуть бекати поціновувачі Зенелохавже43... та й такої гидоти ..як тимошенко... гриценко ... І не треба себе виставляти у якості народу. Звичайний тупорилий шлунок..яким Ви є..тільки і може виставляти себе народом....(((( На жаль...
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28.01.2021 11:07 Ответить
"Єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб хороші люди нічого не робили"- Эдмунд Берк
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28.01.2021 00:30 Ответить
Какие выборы?(((Вы в своем уме, узаконить бойка,Мертвечука,киву....Посадить их в министерские кресла?(((((Наше стадо сейчас имеет правительство лучше чем заслужило!))Беня снимет новый сериал, и все наладится..(((
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28.01.2021 00:44 Ответить
ЗЕЛЕННАЯ РЕХФОРМА ИДИОТОВ В ДЕЙСТВИИ
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27.01.2021 21:10 Ответить
Це закон про нейтралізацію НАБУ і завершення боротьби з корупцією...
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28.01.2021 20:34 Ответить
ЗЕублюдкам неймется
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27.01.2021 16:39 Ответить
гниды ускоренным темпом добивают страну...
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27.01.2021 16:39 Ответить
Гниды - мои и ваши соседи. Со времен старого уголовника кучмы они убивают страну, ставя галки в бюллентенях. Буду рад, когда от бедности, КОВИДа, в ГУЛАГе рускаго мира подохнет их бОльшая часть.
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27.01.2021 20:08 Ответить
Вот и все , прощай безвиз и МВФ)
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27.01.2021 16:40 Ответить
- Берримор, а что это за ужасная вонь доносится из ВРУ?
- *****, сэр!
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27.01.2021 16:41 Ответить
Это в порядке создания новых рабочих мест для связи ГПУ - НАБУ и взад.
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27.01.2021 16:42 Ответить
От і все. Дякую 73% підерастів...
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27.01.2021 16:42 Ответить
Можете теперь публично признаться, что вы есть сексуальное меньшинство. Ничего личного - только математика
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27.01.2021 22:23 Ответить
Платежки с новыми суммами это была своего рода многоходовочка, что бы когда благодаря таким вот законом прикроют безвиз, электорат не сильно огорчался, т.к. ехать куда либо уже не за что...
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27.01.2021 16:42 Ответить
КОЗЛИ!
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27.01.2021 16:43 Ответить
Ты их привёл и они не 🐐, а кони троянские
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27.01.2021 17:40 Ответить
Ти впевнена, що я їх приводив? Свічку тримала,чи направляла?
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27.01.2021 18:02 Ответить
Этот закон - полностью УНИЧТОЖИТ самую малую независимость НАБУ.
У нас тогда точно заберут безвиз с ЕС.
И вот после этого, думаю, зе-тыпилы, даже самые отмороженные прозреют и созреют на новый Майдан.
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27.01.2021 16:44 Ответить
Безвіз ще не найгірше. А ось дограбують до краю, а потім дефолт і продадуть росії, такий був план у бєні.
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27.01.2021 19:09 Ответить
Не долетит Зеленский до Вашингтона с Ермаком и Татаровым в лужу плюхнется, одна надежда на кооперацию Порошенко-Байден иначе всё, "русский мир".
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27.01.2021 16:45 Ответить
є коментарі, що Блінкін не має довіри до петі,
після того, як петя перед Трампом робив проскінес
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27.01.2021 17:31 Ответить
Усі ці плітки та особисті стосунки не мають великого значення, у США просто немає надійних партнерів в Україні крім Порошенко, він єдиний хто має потужну, структуровану політичну силу з чіткими принципами та зрозумілими цілями, стратегічні інтереси США в Україні повністю збігаються с політичними поглядами Порошенко та тієї частини суспільства яка йому симпатизує.
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27.01.2021 18:35 Ответить
Отлично сказано, черт возьми
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28.01.2021 08:41 Ответить
Петя це это ? Петя бампер? Чи твій сусід?
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27.01.2021 19:45 Ответить
Ну... все мы понимаем что НАБУ то особо и не работало. Но... за ними серьезное влияние на противоположном полушарии. За такой выперд клоуна явно по голове не погладят. Да и тут такой момент, главное передать возможности БЕНЕДИКТОВНЕ хоть на время дела забирать. Возьмут что нужно, а потом помпезно отменят свое же решение. Яркий пример с декларациями.
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27.01.2021 16:45 Ответить
Правоохранительный комитет рф Верховной ЗРады Украины поддержал законопроект,что не удивительно
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27.01.2021 16:48 Ответить
Тот неловкий момент когда "свой генпрокурор" зеленского полностью уничтожит всю работу набу по борьбе с казнокрадами. Дело татарова - яркий тому пример.
зебилам уже непросто сцут в глаза, а срут
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27.01.2021 16:48 Ответить
А они настолько оббыдляченные 1+1 , что даже не понимают , что их используют ,как презе…
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27.01.2021 17:46 Ответить
ЗЕбилы законодательно оформили возможность организации шкодных междусобойчиков...
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27.01.2021 16:50 Ответить
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger

Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·https://twitter.com/ukrainesinger/status/1354376887066386434 4 ч

Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі. Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії. Цікаво, що на то скаже Аваков.
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27.01.2021 16:54 Ответить
Авакяшка продажный пирожок , купленный каломоем с потрохами ,и видимо на него есть компромат
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27.01.2021 17:58 Ответить
Генеральный Прокурор должен иметь право запрещать выезд из Украины любому должностному лицу и народным депутатам.Превентивно.До возбуждения дела.
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27.01.2021 17:01 Ответить
На основании чего? Какого закона? Или из-за хотелок некоторых?
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28.01.2021 00:34 Ответить
Так что, с МВФ, Евросоюзом и США, можно попрощаться?
Теперь няша№2 бенядиктовна, всё решать будет! Дебилы б#ля...
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27.01.2021 17:08 Ответить
Мне даже не интересно , кто следующий под санкции Америки попадёт , тут и так ясно ...
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27.01.2021 17:11 Ответить
сопля и его окружение окончательно разваливают институты власти и реформы....ублюдки
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27.01.2021 17:14 Ответить
Коли він говорив "Я ваш вирок!" перед виборами, то це звучало не до Порошенко, а до незалежності України. І він почав нищити з першого дня.
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27.01.2021 19:17 Ответить
вОТ И ВСЕ ЗЕЛЕНЫЙ ХАОС ВПЕРЕДИ
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27.01.2021 17:14 Ответить
зеленый спрут разбрасывает щупальца....
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27.01.2021 17:22 Ответить
Эта зЕбилка, няша№2 даже квалификационную комиссию не смогла пройти...
Зато ЗЕЛЕНО!!!
Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи - Цензор.НЕТ 335
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27.01.2021 17:33 Ответить
а вона досі живе на державній дачі?
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27.01.2021 17:39 Ответить
Такой антикоррупционной "работой" Зе пично претендует на санкции, видимо, из солидарности с дубиной.
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27.01.2021 17:46 Ответить
Мафия Зеленского все больше становится похожей на мафию Януковича. Свои суды, свои прокуроры, свое СБУ, своим прощаются все преступления и казнокрадство. Майдан был милостивый к врагам, их не добивал. Сейчас, после стольких жертв, предательств, идущей войны за само существование Украины, они даже не думают, насколько народ может быть безжалостным и страшным в своей ненависти к ним.
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27.01.2021 18:12 Ответить
Дійсно,гниди! З них виростають воші, яких приходиться змивати в Ростов!
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27.01.2021 18:12 Ответить
а толку з них усіх- забирають чи не забирають! дбр,набу,сап,гп - кого посадили? краЇну як грабували так і грабують, колаборанти,зрадники,відверті вороги УкраІни на всіх телеканалах спокійно роблять свою чорну справу,а наші органи рятують то одного негідника то іншого,по вуха в гівні! Я взагалі дивуюсь як ми ще існуємо!
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27.01.2021 18:13 Ответить
Мрази!,,,,
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27.01.2021 18:13 Ответить
Мерзотні вороги керують країною.
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27.01.2021 18:14 Ответить
Тупий Блазень-ЯнєлохМінє42/43 скільки ще зруйнує доки піде ... пздц. Наобирали "какаяразніца" . Й Порошенко провина теж є що не зміг згуртувати Українців, не зміг показати свою ефективність, й люди повірили ТВ та Блазню, а прикидатися Блазень вміє дууже добре.
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27.01.2021 18:13 Ответить
Як це він не зміг показати свою ефективність? Він стільки зробив для України! Що це за народ такий невдячний і безглуздий. Справжнього Президента, патріота і державного діяча так образили за армію, мову і українську церкву, за повагу до українців у світі! Проголосували самі проти себе, свою націю змішали з багном, свою честь і гідність. Ганьба.
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27.01.2021 19:28 Ответить
Погана пам'ять у Вас.
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27.01.2021 19:38 Ответить
А у тебе погано з сприйняттям навколишнього світу і логікою.
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28.01.2021 08:25 Ответить
Помиляєтесь.
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28.01.2021 12:56 Ответить
в Украине еще есть законны и судебная система? Полный феодальный строй.
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27.01.2021 18:20 Ответить
Только ремня давать...
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27.01.2021 18:27 Ответить
вона часом з Ірою Луценко не сестра???
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27.01.2021 18:36 Ответить
никто с Банковой и с Резницкой не хочет проходить по статье превышение служебных полномочий, вот и хотят сделать себе индульгенцию руками депутатов, а что с них никакого спросу только политическая ответственность.
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27.01.2021 19:49 Ответить
eta ****-tvarj ДОЛЖНА ВИСЕТЬ НА СТОЛБЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ!!!
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27.01.2021 19:52 Ответить
коррупция берет верх в Украине значит.
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27.01.2021 20:02 Ответить
Ну кто еще быстро и бесследно может в СБУ похерить дела против тАТАРОВА и прочих нужных СИСТЕМЕ людишек? Правильно, друг и соратник бАКАНОВ! Который, оказывается не только чертей может гонять.
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27.01.2021 20:08 Ответить
Революция не была доведена до конца и она не уничтожила коктейлями Молотова олигархов в их замках. Кто читал Аристотеля и Платона, тот знает, что олигархическая система государства ведет к нищете и злобе народа, и конец этой системы происходит, когда неизбежно произойдет восстание народа, потому что свойства олигархов - это жадность к деньгам и грабеж всего государства ненасытно никогда. Потому восстание против олигархов и народ их убьет - закидав коктейлями Молотова и сожгут этих нескольких жадных уродов. Только тогда система Украины сможет перейти к демократии и никто не будет уже влиять на законы и суды и прокуроров и СБУ и МВД. Без олигархов уже можно будет строить честную систему. Революция должна быть не разрушительна и быстрая, есть список Форбс топ 100 и в нем почти все олигархи, которые сделали свои деньги при помощи политики и ограблении Украины. Почти весь этот список должен быть казнен!!!
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27.01.2021 20:16 Ответить
Сколько же придется исправлять, переделывать после этого пианиста
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27.01.2021 20:36 Ответить
Здогадайтесь, що за смердюча зелена субстанція складає основну правоохоронного комітете, який погодився підтримати знищення антикорупційних структур держави, на користь 200% прокуроші портнова- фуйла.
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27.01.2021 21:17 Ответить
Подонки ! Вообще уже совесть потеряли!
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27.01.2021 21:26 Ответить
"Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела" - если НАБУ какого-то слугу олигарха возьмёт за жопу, то Венедиктова заберёт у НАБУ дело и закроет его как закрыто дело "Роттердам+".
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27.01.2021 21:53 Ответить
Просто ****** стране....
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27.01.2021 22:06 Ответить
Десятимильные шаги на парашу (рф - кто не вкурсе) - зелупы вы цэ зробылы разом. Но удивляться нечего,подобные земрази всю нашу историю ложат Украину под кацапов,только фамилии и стадо зебуинов бывало другое.
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28.01.2021 00:11 Ответить
Зараз ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР боротьби проти УКРАЇНИ і ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ ....офіс президента в ударі ! Думається,що до літа або країни не буде або знову будуть рятівні роботи по СПАСІННЮ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ. В таких підходах такою владою для "УКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВИ" шансів існування країни практично....не має. Думається,що наш "народ" вже зрозумів,що обрані проходимці ведуть у зворотньому напрямку до ПРІРВИ усіх НАС.
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28.01.2021 02:25 Ответить
Банда керує нашою Державою...звичайна кримінальна банда двох олігархів, під вивіскою Зе
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28.01.2021 07:57 Ответить
И что на это скажет вяликай барцун с барыгами Ссакашвили?
Как бы это противно и низько не звучало, но одна надежда на Байдена и его администрацию.
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28.01.2021 08:28 Ответить
 
 