Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации
Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин.
"Президент Украины последовательно придерживается своей принципиальной позиции по бескомпромиссной борьбе с коррупцией. Внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии", - сказал Костин.
Парламентарий напомнил, что проект закона рассматривался Советом национальной безопасности и обороны: "И я согласен, что борьба с коррупцией - это вопрос национальной безопасности Украины. Я полностью поддерживаю позицию президента", - подытожил он.
На сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения, Уголовный кодекс относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление информации субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления" зарегистрирован под №4651 27 января.
Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации.
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Тут как раз больше подходит поговорка..учитывая умственные способности ***********..."что ни делает дурак..все он делает не так."..
Декриміналізував власний злочин. Облив лайном тих, хто вивів його з під криміналу, а тепер вносить проект про криміналізацію для решти..
Чисто "маланська" "принциповість" : "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад!...".