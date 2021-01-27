РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости
1 932 24

Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации

Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин.

"Президент Украины последовательно придерживается своей принципиальной позиции по бескомпромиссной борьбе с коррупцией. Внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии", - сказал Костин.

Парламентарий напомнил, что проект закона рассматривался Советом национальной безопасности и обороны: "И я согласен, что борьба с коррупцией - это вопрос национальной безопасности Украины. Я полностью поддерживаю позицию президента", - подытожил он.

На сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения, Уголовный кодекс относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление информации субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления" зарегистрирован под №4651 27 января.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации.

Также читайте: Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку

Автор: 

ВР (29226) Зеленский (20196) электронное декларирование (1025) Костин (180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Ты его ..тот закон..читал что бы аплодировать??
Тут как раз больше подходит поговорка..учитывая умственные способности ***********..."что ни делает дурак..все он делает не так."..
показать весь комментарий
27.01.2021 16:44
+8
Заценіть красоту лохотрону. Збрехав у декларації про подорож до Оману.
Декриміналізував власний злочин. Облив лайном тих, хто вивів його з під криміналу, а тепер вносить проект про криміналізацію для решти..
показать весь комментарий
27.01.2021 16:44
+8
Красива "принципова позиція" - спочатку критикували Проха за введення норми про притягнення до відповідальності за неправдиву декларацію. Прийшли до влади, цю норму ліквідували. Тепер "відновлюють"...
Чисто "маланська" "принциповість" : "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад!...".
показать весь комментарий
27.01.2021 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отлично
показать весь комментарий
27.01.2021 16:41 Ответить
Ты его ..тот закон..читал что бы аплодировать??
Тут как раз больше подходит поговорка..учитывая умственные способности ***********..."что ни делает дурак..все он делает не так."..
показать весь комментарий
27.01.2021 16:44 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации - Цензор.НЕТ 3712
показать весь комментарий
27.01.2021 16:51 Ответить
Что ты убогое сказать то хотело??
показать весь комментарий
27.01.2021 16:53 Ответить
Я не читал...но я могу судить о нем по умственным способностям твоего кумира...осла оманского..
показать весь комментарий
27.01.2021 18:06 Ответить
Так об ограничении или о лишении?? Или опять вилка? Для своих одно..для чужих другое??
показать весь комментарий
27.01.2021 16:41 Ответить
Ну вот сами подумайте, если Татаров или Ермак внесет неправдивую информацию в декларацию его ограничат, лишат или есть еще вариант?
показать весь комментарий
27.01.2021 16:45 Ответить
Самый главный лжец - профессиональный, цирковой, шапитошный
показать весь комментарий
27.01.2021 16:42 Ответить
А как сам , забыл внести покупку облигаций на " н"- миллионов ?
показать весь комментарий
27.01.2021 16:43 Ответить
Заценіть красоту лохотрону. Збрехав у декларації про подорож до Оману.
Декриміналізував власний злочин. Облив лайном тих, хто вивів його з під криміналу, а тепер вносить проект про криміналізацію для решти..
показать весь комментарий
27.01.2021 16:44 Ответить
когда "карманный" прокурор, кореш - начальник СБУ и монобольшинство в раде. можно просто забыть про декларирование доходов. Кстати, Зеленский уже один раз "забыл"
показать весь комментарий
27.01.2021 16:45 Ответить
Красива "принципова позиція" - спочатку критикували Проха за введення норми про притягнення до відповідальності за неправдиву декларацію. Прийшли до влади, цю норму ліквідували. Тепер "відновлюють"...
Чисто "маланська" "принциповість" : "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад!...".
показать весь комментарий
27.01.2021 16:46 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации - Цензор.НЕТ 5334
показать весь комментарий
27.01.2021 16:46 Ответить
А воровка йуля где?? Или после последней подтяжки даже ты йулек боишься на нее смотреть??
показать весь комментарий
27.01.2021 16:50 Ответить
зеленский - вор.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:48 Ответить
Семенихин, Гриценко или Мишель Терещенко что-то не внесут в декларацию, и тут шмаркля их и жахнет.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:50 Ответить
Буде як з законом про недоторканість.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:50 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации - Цензор.НЕТ 6144
показать весь комментарий
27.01.2021 16:53 Ответить
Только ПОЖИЗНЕННОЕ !
показать весь комментарий
27.01.2021 16:56 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2021 16:58 Ответить
Не задекларировал - конфискация...
показать весь комментарий
27.01.2021 17:12 Ответить
Разыгрывается очередной дешевый спектакль (видосик): Зе вносит законопроект, а Рада не поддерживает. Зе - хороший, Рада - плохая. Но намерение ведь было хорошее, правда?
показать весь комментарий
27.01.2021 17:20 Ответить
Схоже на те .
показать весь комментарий
27.01.2021 18:16 Ответить
 
 