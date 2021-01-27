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РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка

РФ реализует в Украине сценарий

Местные выборы осенью 2020 были лишь предварительным этапом, сейчас Москва стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Белой книге" Службы внешней разведки.

Отмечается, что ключевая угроза со стороны РФ - реализация сценария системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине. По замыслу Москвы, это должно заложить основы для реванша пророссийских сил, которые к тому времени уже будут иметь четко сложившуюся политическую вертикаль, способную взять под контроль законодательную и исполнительную ветви власти.

"Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса, который расчищает дорогу реваншу". Основные предпосылки реализации: внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки со стороны Запада", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что местные выборы осенью 2020 были лишь предварительным этапом: "Сейчас Москва стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов".

Читайте: Путин болен, в России де-факто начался период трансфера власти, - доклад СВР

Автор: 

россия (95326) СВР (129) внешняя разведка (373)


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Топ комментарии
+49
Зеленский и есть управляемый Московией хаос.
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27.01.2021 16:54
+24
РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка - Цензор.НЕТ 8665
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27.01.2021 16:54
+13
яка прикольна в нас розвідка ))) тіки рейтинг зеленого блюватіння знизився до рівня плінтуса, так одразу "це масква" хоче новий парламентських виборів ))))
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27.01.2021 17:10
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Оппа...а где это..на Украине? Ты тоже из секты накальщиков? Или так занакался, шо уже на автомате? В Украине, давай, переучивайся.
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27.01.2021 17:49 Ответить
КАцарылый Параша пишется с малой буквы , на парше за то вакцинируют новичком.
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27.01.2021 17:58 Ответить
очень новый прием - обосрамшись, валить все на рашку.
Это ж пукин тарифы поднял и украинские АЭС закрыл, раздерибанил пол-бюджета на дорогах, и "лохдаун" ввел. А зеленые так, просто рядом стояли.
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27.01.2021 17:33 Ответить
В этом тоже есть нечно полезное, потому что посреди внутриукраинской грызни, никтогда не нужно забывать, что главный враг это всё таки не зеленский с его клоунами, а россия и русские.
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27.01.2021 23:31 Ответить
Ну так, как говорится, ордер вам в руки. Если не знаете кому вручить, заходите, беспомощные, на ЦН и узнаете кому вручить.
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27.01.2021 17:34 Ответить
И В ЭТОМ ХАОСЕ ПЕРВУЮ СКРИПКУ ИГРАЕТ ТЕСНЫЙ СОЮЗ ЗАКАДЫЧНЫХ ДРУЗЕЙ ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ КОРНИ - ЗАЖОПИНЦЫ И ПОРОХОБОТЫ. 😆😅🤣😂😝🙃
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27.01.2021 17:40 Ответить
до відома,
https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука. Отже, той, хто бездоказово бреше про "ТЕСНЫЙ СОЮЗ ЗАКАДЫЧНЫХ ДРУЗЕЙ ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ КОРНИ - ЗАЖОПИНЦЫ И ПОРОХОБОТЫ" - то є подлякові боти.
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27.01.2021 18:05 Ответить
Именно так. Порошенко и Медведчук всегда были вместе. Ботам же такие методички не выдадут. А, какие могут быть сомнения? В чем? Кто реанимировал Медведчука? Кто на одну треть организовал свое БПП из регионалов? Кем был Медведчук? Главным в переговорах от СБУ. Кто летал с Левочкиным к Фирташу до выборов? В чем сомнения? Кто был в партии Регионов и ее создателем? Кто устроил котлы?
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28.01.2021 03:54 Ответить
Сомнений в том что ты лишнехромосомная набутылочница нет никаких!
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28.01.2021 11:52 Ответить
А зачем нам парламент в котором правит бал сборище идиотов и болванов,причем тут засрашка?
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27.01.2021 17:41 Ответить
Мдя... то есть местные выборы, которые проходили в строки, предусмотренные законодательством, кацапы, оказывается замутили. Штирлицы еще те.
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27.01.2021 17:44 Ответить
Так чего разведка не сделает доклад на СНБО и не требует от оного закрыть ТВ-каналы кума *****?
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27.01.2021 17:44 Ответить
Поздно. Свобода слова! Дякуйте.
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28.01.2021 03:55 Ответить
вообще не поздно
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28.01.2021 11:52 Ответить
"РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка" - про управляемый хаос ещё четыре года назад говорили. - http://osp-ua.info/vlada/62420-statja-ehkhodosa-o-sekte-khabad-v-2009-godu-timoshenko-tabachnik-turchinov-gritsenko-i-drugie.html http://osp-ua.info/vlada/62420-statja-ehkhodosa-o-sekte-khabad-v-2009-godu-timoshenko-tabachnik-turchinov-gritsenko-i-drugie.html
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27.01.2021 17:48 Ответить
РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8798
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27.01.2021 17:49 Ответить
Хаос породжує тотальна безкарність.Коли в структурі порядку відсутній ланцюжок покарання-спостерігаємо безлад і хаос. А от "управляємий", свідчить про навмисність дії,і без кацапів, 5-ї колони і олігархів тут не обходиться.
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27.01.2021 17:51 Ответить
Хаос це проект не тільки і не стільки РФ. Те, що твориться в світі це і є керований хаос. Ціль якого вбити лишні роти тих націй якіх розглядають геополітичні вовки як неперспективні, пандеміями, хаосом, розваленими економічними зв'язаками, регіональними війнами, злиднями відібраними родовищами тощо.
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27.01.2021 17:53 Ответить
ТАК А КТО ИХ КАНДИДАТ МОЖЕТ БЫТЬ !?) ОПЯТЬ ЧЕРТ БОЙКО 13% !?)
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27.01.2021 17:58 Ответить
арохам про це вже скавчав "ще б рік протриматися")))
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27.01.2021 17:59 Ответить
По коментам: доти, допоки більшість виборців (та й юзерів на цьому сайті) вважатиме чинну популістичну владу проукраїнською; а минулу коаліцію БПП+НФ з урядами Яценюка і Гройсмана - антидержавною (чи навіть ужос як корупційною);;; ----- доти буде зберігатися загроза знищення державної незалежності України (як варіант - шляхом захоплення влади клікою *****/мертвечука).
Ну, такий от нарід...

До речі, вишукування блох у фракції Європейська Солідарність та в діяльності п'ятого Президента України П.Порошенка - також "з цієї опери", здачі України ворогу.
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27.01.2021 18:01 Ответить
То что:"РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка", было и без разведки ясно, когда за вора-писюниста, проголосовало 73%...
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27.01.2021 18:03 Ответить
"Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса, который расчищает дорогу реваншу". и для реализации управляемого хаоса, протолкнула в Украине избрание " зеленых слуг"
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27.01.2021 18:10 Ответить
Тут уже и не знаешь, что лучше: ужасный конец ( новые выборы в ВР с приросшими % "зажиддя") или ужас без конца ( что вытворяют слуги уродца, принимая законы )
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27.01.2021 18:18 Ответить
оба хуже
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28.01.2021 11:53 Ответить
Тепер все сходиться. Тобто депутати "Слуги народу" які ведуть себе як дебіли насправді не є дебілами, а виконують план кремля
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27.01.2021 18:29 Ответить
Розвідка почала відкрито працювати на неЛоха.
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27.01.2021 19:02 Ответить
спасіба, кеп...
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27.01.2021 19:15 Ответить
разведка не может упредить убийство украинских солдат... а свистит о ссынарии хаоса... теоретики... аналитики-паралитики...
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27.01.2021 19:25 Ответить
когда эту падаль ликвидируют? Медведчук заявил об использовании США Украины для ослабления России - США используют Украину, чтобы через санкции ослаблять Россию и (ЕС). Такое мнение высказал председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью французскому изданию Politique Internationale, перевод которого опубликован на https://zagittya.com.ua/news/intervju/intervju_viktora_medvedchuka_vlijatelnomu_francuzskomu_izdaniju_politique_internationale.html сайте партии.
«Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз. Посмотрите, кто выиграл, а кто проиграл от санкций, введенных ЕС против РФ. Выиграли в первую очередь США. Сейчас они пытаются навязать европейцам дорогой сжиженный газ. Санкции против "Северного потока-2" носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике», - сказал он.
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27.01.2021 21:38 Ответить
Непонятно с чем он несогласен США выиграли в 1-ю мировую, во 2-ю мировую, в 3-ю "холодную" мировую - и все с пользой для своей экономики! Почему им не выиграть еще раз непонятно Плохо только что бью рашку по экономике а не по голове
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28.01.2021 11:56 Ответить
потрібно у розвідці поставити своїх 100%, щоб залякувати "керованим хаосом". аби утримати Зебільшість у ВР
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27.01.2021 21:58 Ответить
там уже друззя Люси Арештович. управляемый вброс
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28.01.2021 11:56 Ответить
Когда падаль - Медведчука ликвидируют? Дайте ответ АП!
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27.01.2021 22:50 Ответить
Всі питання до сивочолого зрадника!
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28.01.2021 03:57 Ответить
охренеть
татаров, венедиктова, дубинский, бужанский, сивохи - это не кремлёвский сценарий.
фуйню городят.
"не раскачивайте лодку, крыс тошнит"
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27.01.2021 23:03 Ответить
Одна справа хаос, а зовсім інша справа народне невдоволення. Основне завдання держави не доводити народ до масових протестів і завчасно вирішувати гострі питання, які провокують маси. Але, традиційно у нас влада хоче списати масові незадоволення владою на "руку мацкви".
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28.01.2021 11:04 Ответить
Кремлёвские телепомойки работаб день и ночь...
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28.01.2021 12:30 Ответить
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