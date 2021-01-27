РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка

Местные выборы осенью 2020 были лишь предварительным этапом, сейчас Москва стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Белой книге" Службы внешней разведки.

Отмечается, что ключевая угроза со стороны РФ - реализация сценария системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине. По замыслу Москвы, это должно заложить основы для реванша пророссийских сил, которые к тому времени уже будут иметь четко сложившуюся политическую вертикаль, способную взять под контроль законодательную и исполнительную ветви власти.

"Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса, который расчищает дорогу реваншу". Основные предпосылки реализации: внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки со стороны Запада", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что местные выборы осенью 2020 были лишь предварительным этапом: "Сейчас Москва стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов".

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