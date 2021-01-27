РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка
Местные выборы осенью 2020 были лишь предварительным этапом, сейчас Москва стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Белой книге" Службы внешней разведки.
Отмечается, что ключевая угроза со стороны РФ - реализация сценария системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине. По замыслу Москвы, это должно заложить основы для реванша пророссийских сил, которые к тому времени уже будут иметь четко сложившуюся политическую вертикаль, способную взять под контроль законодательную и исполнительную ветви власти.
"Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса, который расчищает дорогу реваншу". Основные предпосылки реализации: внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки со стороны Запада", - говорится в сообщении.
В СВР отмечают, что местные выборы осенью 2020 были лишь предварительным этапом: "Сейчас Москва стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов".
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Это ж пукин тарифы поднял и украинские АЭС закрыл, раздерибанил пол-бюджета на дорогах, и "лохдаун" ввел. А зеленые так, просто рядом стояли.
https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука. Отже, той, хто бездоказово бреше про "ТЕСНЫЙ СОЮЗ ЗАКАДЫЧНЫХ ДРУЗЕЙ ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ КОРНИ - ЗАЖОПИНЦЫ И ПОРОХОБОТЫ" - то є подлякові боти.
Ну, такий от нарід...
До речі, вишукування блох у фракції Європейська Солідарність та в діяльності п'ятого Президента України П.Порошенка - також "з цієї опери", здачі України ворогу.
«Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз. Посмотрите, кто выиграл, а кто проиграл от санкций, введенных ЕС против РФ. Выиграли в первую очередь США. Сейчас они пытаются навязать европейцам дорогой сжиженный газ. Санкции против "Северного потока-2" носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике», - сказал он.
татаров, венедиктова, дубинский, бужанский, сивохи - это не кремлёвский сценарий.
фуйню городят.
"не раскачивайте лодку, крыс тошнит"