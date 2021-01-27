РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10887 посетителей онлайн
Новости
1 467 6

В Боснию и Герцеговину отправят украинских экспертов для исследования иконы, которую подарили Лаврову

В Боснию и Герцеговину отправят украинских экспертов для исследования иконы, которую подарили Лаврову

Украина направит в столицу Боснии и Герцеговины Сараево экспертов для исследования происхождения иконы, которую представитель Сербии Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Соответствующая договоренность достигнута во время встречи посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович. Кириличу еще предстоит встретиться с главным прокурором страны Горданой Тадич.

Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.

Автор: 

Босния (80) икона (85) эксперт (2665) Кирилич Василий (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не заметил ценности данной иконы. Обычная икона конца 19 века. Бюджетный вариант.
показать весь комментарий
27.01.2021 17:21 Ответить
Ха-ха-ха.
Дебилу Лаврову подарили банальную доску..
Николай на на щепе..
Оклад латунь..
Доска голая полностью..
Цена такой 50$ в лучшем случае..
Я за такую и 50$ не дал бы.

Вот я читаю новости, и понимаю какие дебилы у нас в государстве..
Если че то я иконами занимаюсь больше 25 лет..
показать весь комментарий
27.01.2021 17:26 Ответить
Это Додик пытался на лаврова иконку прикрутить, как на старые жигули, чтобы он так не делал?
У Боснію та Герцеговину відправлять українських експертів для дослідження ікони, яку подарували Лаврову - Цензор.НЕТ 2614
показать весь комментарий
27.01.2021 17:32 Ответить
Купите на Виолити икону покруче....За 500 $ ....Зачем таратить деньги на Экспертов?????....Она ничего не стоит....
показать весь комментарий
27.01.2021 17:32 Ответить
она ничего не стоила пока не подняли кипишь, теперь она стоит украине престижа
показать весь комментарий
27.01.2021 18:14 Ответить
Прежде чем обвинять надо было знать историю этой иконы, а не голословно,так что её у нас на Донбассе украли. Есть свидетельства того, что она была в каком-то храме на Донбассе ?
показать весь комментарий
27.01.2021 17:39 Ответить
 
 