В Боснию и Герцеговину отправят украинских экспертов для исследования иконы, которую подарили Лаврову

Украина направит в столицу Боснии и Герцеговины Сараево экспертов для исследования происхождения иконы, которую представитель Сербии Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Соответствующая договоренность достигнута во время встречи посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович. Кириличу еще предстоит встретиться с главным прокурором страны Горданой Тадич.

Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.