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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю, чтобы заложить фундамент для выведения из производства Татарова, - Шабунин

Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю, чтобы заложить фундамент для выведения из производства Татарова, - Шабунин

Дело Максима Микитася, которое ведет НАБУ и фигурантом которого является действующий замглавы Офиса президента Олег Татаров, хотят вывести из под юрисдикции ВАКС.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Венедиктовой 21.01 изменили подозрение Микитасю. Сделано это лишь с одной целью: вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для выведения из производства Татарова", - написал Шабунин.

Он напомнил, что апелляция ВАКС отказала ОГП в отзыве жалобы САП на решение Печерского суда о передаче дела от НАБУ в другой орган, поскольку в ВАКС отсутствуют материалы дела.

"Материалы в ГБР, которое изъяло все документы из Печерского суда. Изъяло также для отмазывания Татарова. Судьи ВАКС (Глотов, Калугина и Чорненька) не только отказали прокурору, но и обязали ГБР передать ВАКС оригинал обжалуемого решения Печерского суда и другие материалы дела. Невыполнение решения карается уголовным законодательством", - сообщил Шабунин.

Читайте также: Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела

Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю, чтобы заложить фундамент для выведения из производства Татарова, - Шабунин 01

Антикоррупционный суд (1200) Микитась (153) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+11
Многих устроит в виде фонарных столбов 😄
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27.01.2021 17:06
+10
Татаров пригрозив, що почне говорити...тому такі сили кинули...
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27.01.2021 17:18
+9
Татаров ты что ли ?😎
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27.01.2021 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Коррупционер шабунин мартышка истерит что микитасю хвост прижали?!
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27.01.2021 17:04 Ответить
"Прокуроры Венедиктовой 21.01 изменили подозрение Микитасю. Сделано это лишь с одной целью: вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для выведения из производства Татарова" Источник: https://censor.net/ru/n3244436
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27.01.2021 17:05 Ответить
Татаров ты что ли ?😎
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27.01.2021 17:05 Ответить
татарова надо вместе с микитасём только на разные сроуи и бабло вернуть. И шабунина тоже пора на нары....
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27.01.2021 17:12 Ответить
А вы что в набу работаете , вот например шабунина за что ?
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27.01.2021 17:13 Ответить
бабло получает из за бугра, агент внешнего влияния. работающий не на Украину. Плюс...на фиктивные ФОПы и родственников своих и сотрудников бабло крысит . И что хорошего и тем более результат его деятельности за 7 лет. как и НАБУ трутней и саботажников с коррупционером во главе.
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27.01.2021 17:19 Ответить
Агент внешнего влияния ? Так у нас нет такой статьи в отличие от параши , но я думаю , что вы скоро в офисе преЗедента пощадите такую инициативу , вам же так близка по духу кацапия
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27.01.2021 17:21 Ответить
Зато в США есть...и за это тюрьма.
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27.01.2021 17:26 Ответить
А бабло от своих Бень можно?
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27.01.2021 17:32 Ответить
Это где вам в кремле сказали ? У них даже официально узаконено лоббирование , чтобы налоги с этого платили
Т е когда наши можновладці обращаются в штатах к лобистам , чтобы помешать свои вопросы - то с ваших слов они агенты иностранного влияния , которые в Америке уже все сидят - ерунда какая-то получается 🙂
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27.01.2021 17:32 Ответить
Офис приЗЕдента и его работник Генрих Ричи поэтому поводу хранят молчание , проходят консультации с кремлём , как ответить 😄
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27.01.2021 17:51 Ответить
я навіть не знаю у якій формі має бути наступна люстрація...
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27.01.2021 17:04 Ответить
Многих устроит в виде фонарных столбов 😄
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27.01.2021 17:06 Ответить
Лично меня и ветви каштанов устроят..
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27.01.2021 17:11 Ответить
Девяти миллиметровая... С перекрыванием всех аэропортов и пунктов перехода границ.
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27.01.2021 17:07 Ответить
Вам , что патронов не жалко - они ещё для свинособак из-за паребрика пригодятся
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27.01.2021 17:17 Ответить
Татаров пригрозив, що почне говорити...тому такі сили кинули...
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27.01.2021 17:18 Ответить
знайти би плівочку, на яку він наговорив... знайти би раніше, ніж бенедіктові
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27.01.2021 17:46 Ответить
А можно покороче, всех фигурантов этой статьи, включая автора, от 5 до 10?
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27.01.2021 17:44 Ответить
И чем вас в офисе преЗедента так шабунин обидел ? 🤔
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27.01.2021 17:53 Ответить
З -за поребрика , на кого їм потрібно , пальцем тикають , а ці ,росо- грантоїди , гавкають на українців ...
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27.01.2021 18:09 Ответить
Там написано ВСЕХ и МЫ не с офиса.
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27.01.2021 18:12 Ответить
У вас спросили конкретно по шабунину , а то как в собачьем сердце , когда у шарикова спрашивал профессор с чем вы не согласны конкретно - он отвечал со всем
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27.01.2021 18:21 Ответить
Крысы!
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27.01.2021 22:12 Ответить
 
 