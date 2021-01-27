Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю, чтобы заложить фундамент для выведения из производства Татарова, - Шабунин

Дело Максима Микитася, которое ведет НАБУ и фигурантом которого является действующий замглавы Офиса президента Олег Татаров, хотят вывести из под юрисдикции ВАКС.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Венедиктовой 21.01 изменили подозрение Микитасю. Сделано это лишь с одной целью: вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для выведения из производства Татарова", - написал Шабунин.

Он напомнил, что апелляция ВАКС отказала ОГП в отзыве жалобы САП на решение Печерского суда о передаче дела от НАБУ в другой орган, поскольку в ВАКС отсутствуют материалы дела.

"Материалы в ГБР, которое изъяло все документы из Печерского суда. Изъяло также для отмазывания Татарова. Судьи ВАКС (Глотов, Калугина и Чорненька) не только отказали прокурору, но и обязали ГБР передать ВАКС оригинал обжалуемого решения Печерского суда и другие материалы дела. Невыполнение решения карается уголовным законодательством", - сообщил Шабунин.

Читайте также: Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела