В Украине готовятся к непогоде в ближайшие дни: Чистка дорог, увеличение количества патрулей, места для временных стоянок

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела и приняла ряд мер центральных и местных органов власти по противодействию угрозам во время осложнения погодных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 27 января и в течение 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные снегопады, усиление скорости ветра, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Именно поэтому по результатам заседания Комиссии принят ряд решений, главная задача которых - минимизация влияния погодных условий на жизнедеятельность населения. Это, в частности, информирование водителей, бесперебойное движение транспорта, устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения, особенно лечебных учреждений и других социальных объектов, организация работы пунктов обогрева.

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Кроме того, Комиссия заслушала представителей Укргидрометцентра, ГСЧС и регионов по готовности реагирования на ухудшение погоды.

Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областным государственным администрациям поручено на период осложнения погодных условий: перевести территориальные подсистемы в режим повышенной готовности; организовать круглосуточную работу штабов и оперативных групп для координации действий; обеспечить межобластное взаимодействие и регулирование транспортных потоков; проинформировать население через СМИ об осложнении погодных условий и порядок действий во время непогоды; обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло-, и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов и расчистку дорог.

В свою очередь Мининфраструктуры, "Укравтодор", "Укртрансбезопасности", Нацполиция и ГСЧС совместно с ОГА обеспечат профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на дорогах и в населенных пунктах; организуют информирование об ожидаемом осложнение ситуации на дорогах перевозчиков и водителей; установят контроль за организацией пассажирских перевозок, в частности, чтобы своевременно ограничить движение транспорта и не допускать выезд автобусов с людьми в период осложнения погоды; подготовят места для временных стоянок транзитного транспорта.

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Кроме того, в областях, где ожидаются интенсивные осадки, предусмотрено вывести снегоочистительную и посыпочного технику на наиболее сложные участки дорог. Также будут приведены в готовность мобильные пункты обогрева для оказания помощи в случае возникновения автомобильных заторов.

В свою очередь, Нацполиция должна увеличить количество патрулей для регулирования движения на время сильных снегопадов и гололеда, а также обеспечить на дорожных постах информирование водителей большегрузного транспорта о введенных ограничениях по маршруту движения.

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