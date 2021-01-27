НАБУ призывает Венедиктову заменить старшего группы прокуроров в деле "Роттердам+" Пономаренко
НАБУ вновь призывает генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу "Роттердам+". Именно он уже неоднократно пытался закрыть данное производство.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Уместность доводов НАБУ о недопустимости выбранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержана и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу", - говорится в сообщении.
При этом, в бюро подчеркивают, что заменить старшего группы прокуроров может пока только руководство Офиса Генерального прокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведение дальнейшего беспристрастного расследования.
Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура в лице прокурора Виталия Пономаренко закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.
17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".
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Відсутність адекватної реакції ЗЕ на санкції США до члена правлячої партії, свідчить:
-Що в ЗЕ немає чим зрозуміти серйозність політичної загрози особисто для нього, як для президента.
-Що рівень його аналітичності мізерно низький.
-Що він неадекватний і як людина, яка мала б потурбуватися хоча б про своє після-президентське життя та кар'єру.
-Якщо він не здатний, чи не має чим зрозуміти, що слід радикально змінитися (хоча б -у відповідності з обставинами), щоб і надалі не наносити шкоди інтересам України, то... формально, де-юре, лишаючись на посаді президента України, він, де-факто - являється не повноцінним і як президент, і як людина.
-А якщо політики не нададуть належної політичної оцінки йому та його діям, то оцінку його розумових здібностей має давати вже психопатолог, бо при заворушеннях, повсталим народом - вона може бути спрощена до фізичного примітиву, як і варіанти її "лікування"..
Украинский подросток, которого 15 января жестоко https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/22/7118833/ избили в Париже , "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми."
Ну да - это же не истекающий кровью раненый боец на передовой...