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НАБУ призывает Венедиктову заменить старшего группы прокуроров в деле "Роттердам+" Пономаренко

НАБУ призывает Венедиктову заменить старшего группы прокуроров в деле

НАБУ вновь призывает генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу "Роттердам+". Именно он уже неоднократно пытался закрыть данное производство.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ

"Уместность доводов НАБУ о недопустимости выбранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержана и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу", - говорится в сообщении.

При этом, в бюро подчеркивают, что заменить старшего группы прокуроров может пока только руководство Офиса Генерального прокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведение дальнейшего беспристрастного расследования.

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Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура в лице прокурора Виталия Пономаренко закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

НАБУ призывает Венедиктову заменить старшего группы прокуроров в деле Роттердам+ Пономаренко 01

НАБУ (4218) Роттердам+ (165) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+6
НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка - Цензор.НЕТ 6478
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27.01.2021 18:23
+5
Симпатяга, прокурор! Где-то на полтора центнера живого веса потянет. Наверное, так там надо...
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27.01.2021 17:47
+3
за щеками закрома родины
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27.01.2021 17:51
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Симпатяга, прокурор! Где-то на полтора центнера живого веса потянет. Наверное, так там надо...
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27.01.2021 17:47 Ответить
за щеками закрома родины
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27.01.2021 17:51 Ответить
Тоді його кишечник переводить "закрома Родіни" у звичайне лайно? 😲
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27.01.2021 17:55 Ответить
А НАБУ не хоче зайнятися ********* злодіями, які, відмінивши той "Роттердам+" підкрутили ціни до Космосу. Притім у часи Роттердам аз на хабі був майже вдвічі дорожчий, ніж зараз.
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27.01.2021 17:53 Ответить
Які злодії? Це бізнес!
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27.01.2021 17:54 Ответить
Справа вже не в НАБУ, і навіть - не в Венедіктовій...

Відсутність адекватної реакції ЗЕ на санкції США до члена правлячої партії, свідчить:

-Що в ЗЕ немає чим зрозуміти серйозність політичної загрози особисто для нього, як для президента.

-Що рівень його аналітичності мізерно низький.

-Що він неадекватний і як людина, яка мала б потурбуватися хоча б про своє після-президентське життя та кар'єру.

-Якщо він не здатний, чи не має чим зрозуміти, що слід радикально змінитися (хоча б -у відповідності з обставинами), щоб і надалі не наносити шкоди інтересам України, то... формально, де-юре, лишаючись на посаді президента України, він, де-факто - являється не повноцінним і як президент, і як людина.

-А якщо політики не нададуть належної політичної оцінки йому та його діям, то оцінку його розумових здібностей має давати вже психопатолог, бо при заворушеннях, повсталим народом - вона може бути спрощена до фізичного примітиву, як і варіанти її "лікування"..
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27.01.2021 18:33 Ответить
-В парламенті є кілька фракцій, які могли б вийти з подібною колективною заявою, до якої приєдналася б і частина депутатів СН.... Це був би серйозний політичний крок і "сигнал" суспільству.,,
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27.01.2021 18:55 Ответить
"НАБУ призывает"... Може треба референдум провести? Щоб та **** віддала справу?
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27.01.2021 17:53 Ответить
НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка - Цензор.НЕТ 6478
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27.01.2021 18:23 Ответить
"Мать избитого в Париже украинца подозревается в торговле людьми, а подросток "известен полиции" - СМИ

Украинский подросток, которого 15 января жестоко https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/22/7118833/ избили в Париже , "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми."
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27.01.2021 17:58 Ответить
а я то думал почему шимпанЗе кинулось брать под контроль...
Ну да - это же не истекающий кровью раненый боец на передовой...
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27.01.2021 18:07 Ответить
Вот вы мне скажите: когда Венедиктова отмазывает Татарова она редиска, а когда Порошенко, то она принцесса-вишенка. Как так получается?
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27.01.2021 18:09 Ответить
Да, венедикта молодец, нашла редкое свинячее рыло, пономаренко в деле Ротердам+, похоже эту тупую, алчную тетку ожидает судьба императора Шокина.
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27.01.2021 18:33 Ответить
Какая все-таки мерзкая власть в Украине. Поголовно свинарчуки и мрази.
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27.01.2021 19:15 Ответить
были, есть и будут (есть) ))))
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27.01.2021 19:28 Ответить
При усій повазі до НАБУ та його очільників не розумію, чому вони так до того Роттердама+ прикіпили. Ну, не має його зараз, а ціни зросли
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27.01.2021 20:21 Ответить
Тут и такой вариант допустим возможен. Судя по будке, хлопец натрамбовал и настоговал. Дело то на лярды затеялось---там и кормовые запределные фигуранты запускают. Фото б этого выложить каким был за пол года как назначили копать. Другим тоже захотелось---мол пора кабан, уходи с тропы желудёвой! А оно конечно нет. Вот вам и интрига и готовый сценарий. Бабло побеждает всё!
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27.01.2021 21:52 Ответить
 
 