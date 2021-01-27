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Учебным заведениям в семи областях рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения погодных условий, - Минобразования

Учебным заведениям в семи областях рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения погодных условий, - Минобразования

Минобразования рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Об этом говорится в срочном письме Минобразования № 1/9-34 от 27.01.2021 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.

Также в письме подчеркивается необходимость перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) единой государственной системы гражданской защиты Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в режим повышенной готовности.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления Минобразования, рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильные снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов

Также читайте: В Украине готовятся к непогоде в ближайшие дни: Чистка дорог, увеличение количества патрулей, места для временных стоянок

Автор: 

непогода (816) образование (2264) школа (3011) Минобразования (1734)


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Топ комментарии
+4
Молодец, перекличку прошёл успешно
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27.01.2021 21:00
+2
Та да, не кайлом їм в майбутньому махати, а працювати за моніторами. Уяви.
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27.01.2021 18:09
+2
В Одессе мрак - дождь, ноль градусов, все подмерзает, а ночью домерзнет.
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27.01.2021 18:14
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Правила форума Совет форумчан
Бестолковые вырастут . Это плохо . Выпадает снег , занятия отменили . Где дети ? Во дворе никого . Всё это плохо . Уткнулись в свои смартфоны и родители рады .
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27.01.2021 18:01 Ответить
Та да, не кайлом їм в майбутньому махати, а працювати за моніторами. Уяви.
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27.01.2021 18:09 Ответить
Які монітори в Польщі на полуниці?
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27.01.2021 18:15 Ответить
В кого на що клепки вистачає.
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27.01.2021 18:21 Ответить
Тільки що подивилася як міністерство культури і освіти "турбується" про психічне здоров,я і освіту дітей і на що вони витрачають мілліони з бюджету країни. https://www.youtube.com/watch?v=zl6BJCC3f3M
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28.01.2021 12:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/478939 Так не потрібно стільки тих,хто за монітором працюватиме.
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27.01.2021 18:37 Ответить
От непотрібні полуницю і збиратимуть.
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27.01.2021 19:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/478939 Так будуть збирати і ті хто відовчиться.Бо мільйони українців,які будуть за моніторами,непотрібні.Мають бути різні професії.
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27.01.2021 19:29 Ответить
Багато професій вже сьогодні без монітора неможливі, завтра їх стане тільки більше.
Щось не так?
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27.01.2021 19:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/478939 Але ж не мільйони.В станках ******** також є монітори,але ж ви ж не це мали на увазі.
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27.01.2021 19:42 Ответить
А шо ти їстимеш, як всі за моніторами будуть?
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27.01.2021 19:05 Ответить
Гідропоніку.
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27.01.2021 19:17 Ответить
Схоже, ти давно її їси і більш нічого.
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27.01.2021 19:50 Ответить
Эту дистанционку, как нечто экстраординарное, стали пытаться всунуть при каждом удобном случае. Что за чертов бред? Дети реально тупеют в интернетах.
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27.01.2021 18:45 Ответить
Тупе не тупіе.
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27.01.2021 19:18 Ответить
Кажіть правду, що величезна кількість хворих на короновірус, то і хочете хоть якось зменшити розповсюдження цієї зарази. Бо по нормальному, освіту треба по максимуму тримати на дистанційному навчанні!
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27.01.2021 18:07 Ответить
В 7 областях? От ви зараз серйозно?
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27.01.2021 18:10 Ответить
В Одессе мрак - дождь, ноль градусов, все подмерзает, а ночью домерзнет.
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27.01.2021 18:14 Ответить
В Кропивницькому також "добре": з 7ранку сипав густий сніг, котрий о 15-й перейшов в дощ. На дорогах, де не посипано - дзеркало!
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27.01.2021 18:27 Ответить
Дощ продовжується навіть зараз.
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27.01.2021 18:28 Ответить
У нас выпадет ложка снега , тут же транспортный коллапс . Зато потом спишут на уборку и вывоз снега мульёны, а растаявший снег грязной жижей через стоки попадёт в море, которое летом ответит нам своим зелёным цветом вместо синего и запахом сгнивших водорослей. Круговорот грязной воды в природе
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27.01.2021 18:48 Ответить
ЗЕ!
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27.01.2021 19:40 Ответить
Молодец, перекличку прошёл успешно
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27.01.2021 21:00 Ответить
Чернигов сухо .
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27.01.2021 18:35 Ответить
😁
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27.01.2021 18:42 Ответить
 
 