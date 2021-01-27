Учебным заведениям в семи областях рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения погодных условий, - Минобразования

Минобразования рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Об этом говорится в срочном письме Минобразования № 1/9-34 от 27.01.2021 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.

Также в письме подчеркивается необходимость перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) единой государственной системы гражданской защиты Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в режим повышенной готовности.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления Минобразования, рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильные снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов

Также читайте: В Украине готовятся к непогоде в ближайшие дни: Чистка дорог, увеличение количества патрулей, места для временных стоянок