Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Расследование отравления Навального группой сотрудников НИИ-2 ФСБ поставило вопрос о том, в каких еще операциях участвовала эта бригада убийц.

По данным расследования, подготовленного The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel, команде отравителей удалось убить как минимум трех жертв, передает Цензор.НЕТ.

В ней работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов.

Вечером 31 июля 2014 года 26-летний журналист и правозащитник из российского Нальчика Тимур Куашев собирался пойти в театр, но не пришел. На следующий день его тело было обнаружено у дороги в лесу на окраине города. Судмедэксперт обнаружил под мышкой след от шприца. Несмотря на очевидные следы насилия, официальная причина смерти - острая коронарная недостаточность.

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По данным расследователей, в Нальчик или населенные пункты неподалеку прибыли Константин Кудрявцев (тот самый, который затем прославился подробным отчетом об отравлениях "помощнику Патрушева Максиму Устинову", роль которого играл Навальный), врач Иван Осипов, Денис Мачикин и Роман Матюшин. У последних были обратные билеты на 30 июля, но они их обменяли.

"Когда отец журналиста Хамби Куашев (который еще в советские годы стал заслуженным следователем) попытался выяснить, что произошло с его сыном, он обнаружил много странностей. Так, например, все камеры по месту следования от дома Куашева до места обнаружения его тела (а там было не менее 4 камер) оказались отключены по причине "выхода из строя коммутатора", - отмечается в материале.

Отец Куашева также рассказал The Insider, что у Тимура пропали ключи (на месте убийства их не нашли, сколько ни искали). Отец полагает, что убийцы потом заходили в дом, потому что у Тимура была флешка, обычно воткнутая в компьютер, но на этот раз ее не было. Отец также настоял на проведении экспертизы, чтобы проверить версию об отравлении. Образцы крови Куашева отправили в Москву, где ее проверили сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. Ничего подозрительного они не обнаружили. Экспертизу подписал тот самый Василий Калашников, которого Кудрявцев упоминал в разговоре с Навальным.

Куашев постоянно получал угрозы - он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление.

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24 марта 2015 года в российском Каспийске (пригород Махачкалы) был найден мертвым активист общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслан Магомедрагимов. По официальной версии, он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

В январе 2015 года врач-отравитель Иван Осипов прилетал в Махачкалу дважды, каждый раз всего на пару дней. С 11 по 16 марта в Махачкалу прилетал Кудрявцев. Наконец, за несколько дней до убийства, 20 марта 2015 года, Иван Осипов прилетел во Владикавказ (4 часа на машине от Каспийска). Через 2 дня после убийства Осипов вернулся в Москву. Расследователи отмечают, что если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключает всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности, так как главным фигурантом здесь является Осипов, а у него были и другие поездки в Махачкалу.

Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "Лезгистан". Расследователи предполагают, что это могло стать причиной убийства.

16 ноября 2019 года в поезде Тамбов - Москва скончался Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия". Незадолго до поездки в Тамбов глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию, задачей Исаева в городе был подбор кандидатов в партию и подготовка их к выборам.

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Свидетельницей смерти Исаева стала его помощница и (по ее словам) возлюбленная Алина Жестовская (Львова). Ночью мужчине стало плохо. Пришлось ехать до следующей станции, что заняло еще около часа. Прибывшие врачи констатировали смерть. Еще до результатов экспертизы тело кремировали (по словам бывшей супруги, такова была воля покойного), а когда экспертиза наконец-то была закончена, официальным диагнозом стал сердечный приступ.

"Судя по анализу передвижений известных нам отравителей из ФСБ, следовать за Исаевым начали во время его поездки в Челябинск в декабре 2018 года. Сопоставляя данные из базы перелетов с известными нам поездками Исаева, о которых он писал в соцсетях, мы нашли 7 совпадений по городу и дате поездки (не считая его последнего визита в Тамбов), причем, скорее всего, пересечений было больше, если учесть неполноту базы перелетов, имеющейся в распоряжении Bellingcat. В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального - Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием). Были также трое других ФСБшников - Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов. Любопытно, что именно при поездке в Тамбов, где и произошло отравление, ни один из них под своими именами в базе не обнаруживается, что означает либо использование других имен, либо зачистку базы, либо то, что убийцы использовали автомобиль (из Москвы до Тамбова примерно 5 часов езды). Однако нам удалось узнать по метаданным телефона одного из пяти отравителей, что он действительно был в Тамбове 1 ноября 2019 года. Мы не можем сказать, кто именно из пятерых, так как Bellingcat предполагает, что эта информация может поставить под угрозу его источник", - говорится в расследовании.

Знакомые и родственники Исаева не скрывают, что он имел тесные контакты с администрацией президента еще со времен Суркова и был абсолютно лояльным Кремлю политиком, например, критиковал Навального. В то же время, его родственники и друзья вспоминают, что с июня 2019 года он обсуждал возможность вывезти семью за границу (об угрозах он не говорил, но его знакомый, общавшийся с ним в июне, утверждает, что в этот момент он "явно чувствовал себя не в своей тарелке"). В частности, он подозревал, что Жестовская "приставлена к нему". Одной из гипотетически возможных интерпретаций событий расследователи называют возможную работу Исаева не только на АП, но и на российские спецслужбы.

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Напомним, 2 января Bellingcat обнародовало данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист Христо Грозев пообещал позже сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России.