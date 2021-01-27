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Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Расследование отравления Навального группой сотрудников НИИ-2 ФСБ поставило вопрос о том, в каких еще операциях участвовала эта бригада убийц.

По данным расследования, подготовленного The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel, команде отравителей удалось убить как минимум трех жертв, передает Цензор.НЕТ.

В ней работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов.

Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel 01

Вечером 31 июля 2014 года 26-летний журналист и правозащитник из российского Нальчика Тимур Куашев собирался пойти в театр, но не пришел. На следующий день его тело было обнаружено у дороги в лесу на окраине города. Судмедэксперт обнаружил под мышкой след от шприца. Несмотря на очевидные следы насилия, официальная причина смерти - острая коронарная недостаточность.

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По данным расследователей, в Нальчик или населенные пункты неподалеку прибыли Константин Кудрявцев (тот самый, который затем прославился подробным отчетом об отравлениях "помощнику Патрушева Максиму Устинову", роль которого играл Навальный), врач Иван Осипов, Денис Мачикин и Роман Матюшин. У последних были обратные билеты на 30 июля, но они их обменяли.

"Когда отец журналиста Хамби Куашев (который еще в советские годы стал заслуженным следователем) попытался выяснить, что произошло с его сыном, он обнаружил много странностей. Так, например, все камеры по месту следования от дома Куашева до места обнаружения его тела (а там было не менее 4 камер) оказались отключены по причине "выхода из строя коммутатора", - отмечается в материале.

Отец Куашева также рассказал The Insider, что у Тимура пропали ключи (на месте убийства их не нашли, сколько ни искали). Отец полагает, что убийцы потом заходили в дом, потому что у Тимура была флешка, обычно воткнутая в компьютер, но на этот раз ее не было. Отец также настоял на проведении экспертизы, чтобы проверить версию об отравлении. Образцы крови Куашева отправили в Москву, где ее проверили сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. Ничего подозрительного они не обнаружили. Экспертизу подписал тот самый Василий Калашников, которого Кудрявцев упоминал в разговоре с Навальным.

Куашев постоянно получал угрозы - он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление.

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Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel 02

24 марта 2015 года в российском Каспийске (пригород Махачкалы) был найден мертвым активист общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслан Магомедрагимов. По официальной версии, он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

В январе 2015 года врач-отравитель Иван Осипов прилетал в Махачкалу дважды, каждый раз всего на пару дней. С 11 по 16 марта в Махачкалу прилетал Кудрявцев. Наконец, за несколько дней до убийства, 20 марта 2015 года, Иван Осипов прилетел во Владикавказ (4 часа на машине от Каспийска). Через 2 дня после убийства Осипов вернулся в Москву. Расследователи отмечают, что если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключает всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности, так как главным фигурантом здесь является Осипов, а у него были и другие поездки в Махачкалу.

Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "Лезгистан". Расследователи предполагают, что это могло стать причиной убийства.

Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel 03

16 ноября 2019 года в поезде Тамбов - Москва скончался Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия". Незадолго до поездки в Тамбов глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию, задачей Исаева в городе был подбор кандидатов в партию и подготовка их к выборам.

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Свидетельницей смерти Исаева стала его помощница и (по ее словам) возлюбленная Алина Жестовская (Львова). Ночью мужчине стало плохо. Пришлось ехать до следующей станции, что заняло еще около часа. Прибывшие врачи констатировали смерть. Еще до результатов экспертизы тело кремировали (по словам бывшей супруги, такова была воля покойного), а когда экспертиза наконец-то была закончена, официальным диагнозом стал сердечный приступ.

"Судя по анализу передвижений известных нам отравителей из ФСБ, следовать за Исаевым начали во время его поездки в Челябинск в декабре 2018 года. Сопоставляя данные из базы перелетов с известными нам поездками Исаева, о которых он писал в соцсетях, мы нашли 7 совпадений по городу и дате поездки (не считая его последнего визита в Тамбов), причем, скорее всего, пересечений было больше, если учесть неполноту базы перелетов, имеющейся в распоряжении Bellingcat. В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального - Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием). Были также трое других ФСБшников - Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов. Любопытно, что именно при поездке в Тамбов, где и произошло отравление, ни один из них под своими именами в базе не обнаруживается, что означает либо использование других имен, либо зачистку базы, либо то, что убийцы использовали автомобиль (из Москвы до Тамбова примерно 5 часов езды). Однако нам удалось узнать по метаданным телефона одного из пяти отравителей, что он действительно был в Тамбове 1 ноября 2019 года. Мы не можем сказать, кто именно из пятерых, так как Bellingcat предполагает, что эта информация может поставить под угрозу его источник", - говорится в расследовании.

Знакомые и родственники Исаева не скрывают, что он имел тесные контакты с администрацией президента еще со времен Суркова и был абсолютно лояльным Кремлю политиком, например, критиковал Навального. В то же время, его родственники и друзья вспоминают, что с июня 2019 года он обсуждал возможность вывезти семью за границу (об угрозах он не говорил, но его знакомый, общавшийся с ним в июне, утверждает, что в этот момент он "явно чувствовал себя не в своей тарелке"). В частности, он подозревал, что Жестовская "приставлена к нему". Одной из гипотетически возможных интерпретаций событий расследователи называют возможную работу Исаева не только на АП, но и на российские спецслужбы.

Читайте: ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала это спланированной провокацией

Напомним, 2 января Bellingcat обнародовало данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист Христо Грозев пообещал позже сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России.

Автор: 

отравление (1582) расследование (3036) ФСБ (1934) Навальный (855) Bellingcat (139)


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Топ комментарии
+36
Старший научний убійца.
Младший научний убійца.
Доктор террорестических наук.
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27.01.2021 18:06
+19
https://twitter.com/JoN_TM

https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™



- Дед окончательно @банулся.
- Мы хотим убедиться, пустите к нему наших докторов.
- Зачем? Дайте ему микрофон на каком-нибудь форуме и сами всё увидите.
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27.01.2021 18:02
+13
Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel - Цензор.НЕТ 2972
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27.01.2021 18:06
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Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/JoN_TM

https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™



- Дед окончательно @банулся.
- Мы хотим убедиться, пустите к нему наших докторов.
- Зачем? Дайте ему микрофон на каком-нибудь форуме и сами всё увидите.
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27.01.2021 18:02 Ответить
Прощай немытая раССея , назови пожалуйста Путина -- ****** . )
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27.01.2021 18:20 Ответить
Я могу назвать Пукина Х@йлом даже без "пожалуста".....полегчает тебе?...
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27.01.2021 18:24 Ответить
Сорри..без "пожалуйста"..
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27.01.2021 18:29 Ответить
Не , ты не виляй хвостом , а называй вещи своим именем : - Володимир Володимирович Путін - ***** , - не причастен к отравлению Навального и вобще не имеет в Геленжике ничего , кроме своего посліда .
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27.01.2021 18:39 Ответить
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3498
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27.01.2021 19:06 Ответить
Колись , ще до правлєнія Єкатєріни другої , Петро перший запобіг воровству і казнокрадству . Клеймив налобі ВОР .
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27.01.2021 19:35 Ответить
Интересно, а наши чудо-спецслужбы готовы защитить граждан Украины от этих "химиков-путешественников" или им некогда, они финансовые потоки делят и заказными убийствами друг дружки увлечены?...
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27.01.2021 18:05 Ответить
Судя по делу Шеремета некоторые "наши" спецслужбисты в доле, а не просто некогда(
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27.01.2021 19:51 Ответить
та не кацапа...шота мне кажется,что правдоподобно тебе станет,когда сам от трусов помазанных начнешь загибаться.
а до тех пор-бесполезно обьяснять
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27.01.2021 18:27 Ответить
Дважды недотравленый смертельным Новичком? Такой большой а в чудо веришь?
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27.01.2021 18:51 Ответить
не...просто я не верю форумной кацапне...
а то шо у навального своя игра в составе одной из башен *******-то и невооруженным взглядом видно.
кацапня не зря придумала поговорку "хрен редьки не слаще"...но все равно-то хрен,то редьку наяривают. .зато померанчами и чоколадом скрепно очень брезгуют.
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27.01.2021 20:03 Ответить
Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel - Цензор.НЕТ 2972
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27.01.2021 18:06 Ответить
Старший научний убійца.
Младший научний убійца.
Доктор террорестических наук.
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27.01.2021 18:06 Ответить
Академика не упомянул . )
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27.01.2021 18:23 Ответить
Там тільки один академік, містер куйло (миша, скоріше щур, що вилізла в ^князі^), інші не прошонже.
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27.01.2021 18:30 Ответить
Та да , В. В. Путина - террористом и ****** ещё никто наверно в открытую не обвинял . ))
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27.01.2021 18:55 Ответить
Хвала Богу , что я и моя семья живёт в Украине ! Многие это ценят , а и есть такие , которые тянутся к орде .
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27.01.2021 18:09 Ответить
Фартовий,той Наваляний ! Певно,ангел-хранитель в нього крутезний
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27.01.2021 18:12 Ответить
Да ангел-хранитель Валяльного Небутерброда российский олигарх Михаил Фридман который лоббирует российских проект Музея Холокоста в Киеве в котором украинцы будут представлены антисемитами.
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27.01.2021 18:23 Ответить
ага, із ка ге бє

Մարինա Մովսեսյան
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429115167153732&set=a.398295166902429&type=3 9 октября 2020 г. ·


Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
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27.01.2021 21:55 Ответить
Ну-у-у... Це було б занадто явно Про батьків Юлії Абросімової-Фейк. Але грамотно вкинутий рос. спецслужбами.Проста технологія.В інфопростір вкидається певна кількість явно неправдивої інформації,наявність якої підриває довіру до реальних фактів.
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27.01.2021 22:29 Ответить
Интересно что российскую "вакцину" которой предатели и оккупанты собираются травить украинцев разрабатывали в том числе военные заводы на которые наложены санкции за использование химического оружия на территории ЕС.
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27.01.2021 18:17 Ответить
новичкисты
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27.01.2021 18:19 Ответить
А представьте себе сколько заключенных и простых людей было убито на этапах разработки и внедрения этих ядов в практику? Они еще о зверствах врачей-убийц типа Менгеле кому-то рассказывать будут.
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27.01.2021 18:19 Ответить
А ведь не зря на роиссе есть кричалка - Старичок съешь "новичок"..
Где-то так эта кремлевская плешивая падаль и закончит. У них так всегда было, а традиции в этом деле они свято чтут, да и ума на большее не хватает, да и зачем напрягаться. Где-то бродит его кармический "вакцинатор" со смертельной инъекцией, а может уже и на подходе.
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27.01.2021 18:21 Ответить
Гебнявый шакал , нашёл кому позавидовать , а Литвиненко и Скрипаль тоже были фартовые ?
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27.01.2021 18:21 Ответить
Кажется расследователи насмотрелись Голливуда.
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27.01.2021 18:23 Ответить
та не...кацапня выше феди крюгера не тянет
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27.01.2021 18:29 Ответить
Такие эффективные терминаторы от которых все умирали от сердечного приступа или еще чего-то, упорно(три раза) пытались отравить Навального именно Новичком, чтобы потом отправить в Берлин на анализы.
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27.01.2021 18:27 Ответить
та да...то фрау анжелка его траванула.наверное не хотела сп-2 достраивать,вот и подставила *****
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27.01.2021 18:31 Ответить
Примечательно что спутники Навального сразу заявили что повезут его в известную на всю Европу клинику для политиков Шарите напичканную црушниками. Откуда они вообще узнали про эту больницу.
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27.01.2021 18:43 Ответить
а надо было куда?в ск4лифосовского?вам не стыдно ваще там появляться,в склифосовского?

Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 537
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27.01.2021 19:55 Ответить
А он вернулся на Родину! Прямо слеза на глаз накатывает. 😨😪😥
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27.01.2021 18:56 Ответить
Если бы не вернулся это был бы конец Навального. Скорее всего его вынудили вернуться. Тихановская сидит себе в Европе и все о ней уже забыли.
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27.01.2021 19:02 Ответить
Ещё один сказочник. Водочки Навальному принеси.🍷🍶🍴
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27.01.2021 19:31 Ответить
Видели его рожу в аэропорту? Как будто под дулом автомата из любимого Запада выгнали.
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27.01.2021 19:36 Ответить
ну,кому и сев.корея любимая
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27.01.2021 19:57 Ответить
относительно недавно?это когда?когда сталин при форсировании днепра утопил сотни тысяч ,а повесили все на гитлера?
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27.01.2021 20:17 Ответить
типа ты мужык? .кацапа,твое предназначение сидеть ровно на бутылке.
а рускавыек бабы нормально и с ка дырянами сосуществуют.
иди домой,вотки нет.
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27.01.2021 20:23 Ответить
Губить другие народы это дикость, но губить свой собственный народ это настоящее безумие. Такое безумие, но с разной спецификой, сейчас и в Сев.Корее, и в рф, и к сожалению, в Украине.
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27.01.2021 22:27 Ответить
Вже вибачте на слові,затрахали з тим Навальним.Це ж такий самий орк,в якого патологічна жага влади.Що він казав про грузинів,ви забулися?
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27.01.2021 18:43 Ответить
Это только верхушка айсберга. Думаю, фактически убийств политоппонентов в раше в десятки раз больше. Уверен, что и в Украине бвло совершено таких преступлений немало. Просто потому что это всегда проходило безнаказано для исполнителей и заказчиков.
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27.01.2021 18:44 Ответить
Ну и шо?
Что за это будет:
Глубокая озабоченность?
Общее порицание?
Или построят Северный поток-3?
Просто так, для общего развития.
"Мощные санкции", возложенные на кацапию, отнимают у нее 3 процента дохода.
Это так,что б вы знали цену обещаниям...
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27.01.2021 18:45 Ответить
Bellingcat, украинцам насрать на лешу анального и всего кацапско-шовинистского кодла. Давай уже расследование по вагнеровцам. Уж очень хочется посмотреть на выражение опущенных лошар те которые сходили на выборы по-приколу
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27.01.2021 18:45 Ответить
Думаю тем кто не голосовал за Порошенко насрать на этих вагнеровцев.
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27.01.2021 18:49 Ответить
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 8901
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27.01.2021 19:05 Ответить
а ведь таких (не голосовавших за порошенко) в Украине большинство )))
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27.01.2021 19:27 Ответить
уверен, что это верхушка верхушки айсберга, за долгие годы путен столько перетравил народу, что мама не горюй..Борджиа нервно курит в стороне
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27.01.2021 18:48 Ответить
Только гебнявым вонючкам «насрать « , а нормальные люди должны разоблачать террористическую группировку ***** педофила
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27.01.2021 18:56 Ответить
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 5597
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27.01.2021 19:03 Ответить
а есть продвинутые люди что бы сделать запрос на въезд в Украину
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27.01.2021 19:05 Ответить
Ничего личного. У людей такая работа. Он Путин вообще работает "Путиным".
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27.01.2021 19:11 Ответить
в смысле ******?так это не работа,а призвание...
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27.01.2021 20:19 Ответить
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
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27.01.2021 20:57 Ответить
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27.01.2021 20:58 Ответить
Многие лета лилиПуту Сортирному!
Пусть живет долгой и мучительной жизнью калеки!
Пусть наблюдает как его дети,внуки и правнуки станут алкашами,проститутками и наркоманами!
Пусть увидит парад победоносных украинских войск на красной площади покоренной Москаль Орды!
Смерть кацапсинам - монгольским выблюдкам !
Слава Украине!
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27.01.2021 19:41 Ответить
Некоторым "товарищам" здесь якобы непонятно, почему убивали на Кавказе малоизветстных активистов. А все может быть банально, но чисто по российски. Они выполняли частные заказы. Об этом еще Литвиненко писал, это стало одной из причин почему он покинул кацапские спецслужбы, он писал что служба деградировала, что многие сотрудники превратились в киллеров, что некоторые офицеры даже цинично этим бравируют.
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27.01.2021 19:56 Ответить
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 8220
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27.01.2021 20:17 Ответить
https://twitter.com/i/status/1354425389054128131
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27.01.2021 21:14 Ответить
А праффэсор Солвей говорил, что Исаев умер по естественным причинам. Верняк, ему источник из АПХ слил инсайд.
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27.01.2021 21:30 Ответить
Дикие Азиаты что тут сказать!
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27.01.2021 22:10 Ответить
ДАЙТЕ ЗА НИХ И ИХ СЕМЬИ ПО МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ И ВСЕ !)
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28.01.2021 01:15 Ответить
 
 