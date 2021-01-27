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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе зафиксированы 6 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток на Донбассе зафиксированы 6 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние раненого на Донбассе воина тяжелое, - Украинская делегация в ТКГ

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.01.2021 18:10 Ответить
Хомчак не може спланувати і застосувати контрбатарейну боротьбу. Ганьба!
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27.01.2021 18:48 Ответить
Пять характерных
признаков фашизма:- Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий

- Преследование инакомыслия и политические убийства
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27.01.2021 18:15 Ответить
Одним словом лаптєрейх.
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27.01.2021 18:18 Ответить
тихої ночки, синочки.
Від початку доби на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9219

...
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27.01.2021 18:32 Ответить
надо еще потерпеть немного-три годика, пока янелох будет заглядывать в глаза уйлу...!
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27.01.2021 18:33 Ответить
 
 