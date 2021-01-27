С начала суток на Донбассе зафиксированы 6 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.