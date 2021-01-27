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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина просит объявить в международный розыск 109 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым, - прокуратура АРК

Украина просит объявить в международный розыск 109 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила, что обратилась в Украинское бюро Интерпола для поиска самолетов, которые нарушают украинский порядок въезда и выезда в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Вместе с тем, прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи.

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"Прокуратурой автономии установлено около 500 и наложены аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - добавили в прокуратуре.

Автор: 

Интерпол (538) Крым (26362) прокуратура (5003) самолет (3587)


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Топ комментарии
+9
А на РЖД не хотите наложить санкции? Украина накладывает санкции и аресты только на то что нам недоступно и не влияет на сотрудничество с окупантами?
- Товарищи туристы, прекратите собирать кольца кальмара возле Синагоги.
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27.01.2021 18:39
+9
Эти самолеты за пределы паРаши не вылетают...
А вот где арест на корабли которые заходят в порты Крыма??
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27.01.2021 18:40
+3
ахахаха ) а на фото Симферопольский аеропорт который кацапы отгрохали за период окупации и который в разы лучше и современнее того что есть в Киеве ) имели ьы совесть такое показывать )
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27.01.2021 19:04
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А на РЖД не хотите наложить санкции? Украина накладывает санкции и аресты только на то что нам недоступно и не влияет на сотрудничество с окупантами?
- Товарищи туристы, прекратите собирать кольца кальмара возле Синагоги.
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27.01.2021 18:39 Ответить
если бы собирали,а то покупают
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27.01.2021 19:21 Ответить
На РЖД за вагоны с углем в Киеве ?
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27.01.2021 19:25 Ответить
РЖД вагоны с ворованным украинским углем с оккупированных роССией украинских земель в Киеве например.
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27.01.2021 19:32 Ответить
Правительство Великобритания ослабило крымские санкции против России, разрешив кораблям заходить в порты оккупированного полуострова. Данной нормой британские санкции приведены в соответствие к европейским после Brexit. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованной на сайте правительства Британии.7 янв. 2021 г.
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27.01.2021 21:17 Ответить
фейк
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28.01.2021 16:31 Ответить
Да потому, что ВСЕМ НАСРАТЬ!
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27.01.2021 21:27 Ответить
Токсичность Крыма для кацапов повышается
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27.01.2021 18:40 Ответить
Эти самолеты за пределы паРаши не вылетают...
А вот где арест на корабли которые заходят в порты Крыма??
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27.01.2021 18:40 Ответить
Эти самолеты за пределы паРаши не вылетают...
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27.01.2021 18:52 Ответить
Что смешного? Авиакомпании паРаши которые осуществляют рейсы в Крым не летают по международным маршрутам...
Тебе ли винторогому этого не знать..
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27.01.2021 18:57 Ответить
Возможно и суда не ходят в другие страны?
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27.01.2021 19:03 Ответить
дело в том что если бы США просило обявить в международный розыск суда или самолеты то их бы задержали сразу бы в любой точке мира по их зову потому что США это сила и влияние,а когда просит Украина то всем насрать,потому что наша страна это слабаки,воры и коррупционеры на желания которых все плюют с высокой колокольни,как то так
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27.01.2021 19:09 Ответить
Аэрофлот не летает за пределы РФ ?
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27.01.2021 19:26 Ответить
.. речь идёт о конкретных самолётах с конкретными номерами. Именно эти самолёты стараются не использовать за пределами рашки. Они выполняют полёты как в Крым, на ЗАКРЫТЫЙ органами ICAO украинский аэропорт. И если будет доказано и подтверждено судом это нарушение, то правоохранительные органы стран, куда прилетят эти самолёты обязаны будут их банально арестовать. Всё зависит от международных правоохранительных организаций. Сам факт того, что рашка не использует эти самолёты в ВП Европы уже говорит о том, что они понимают ситуацию. А введение американских санкций против САМИХ авиакомпаний... это в обозримом будущем. Американцам бояться нечего. Они не используют массово ВП рашки ..как азиатские или европейские. Поэтому угрозы россии запретить им летать через ВП россии смешны.
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27.01.2021 20:14 Ответить
К примеру вот прямо сейчас аэрофлотовский А320 с номером VQ-BPU летит из Симферополя в Москву. А 21 января он же спокойно слетал в Стамбул.
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27.01.2021 21:18 Ответить
Так в том то и дело..что кроме Стамбула он НИКУДА более не летал.... разве что 16 января в Бухару..)))...
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27.01.2021 22:12 Ответить
В міжнародний розшук потрібно подати все майно яке було захоплено російськими терористами на Донбасі та в Криму. Чому досі не оголошені в розшук українські портові буксири, судна які належали українським підприємствам і базувались в Криму, українські вагони, тепловози, автомашини, літаки. Все вкрадене майно має бути арештоване і підлягає негайному арешту у разі потрапляння в зону юрисдикції інших держав.
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27.01.2021 18:41 Ответить
Україна просить оголосити в міжнародний розшук 109 російських літаків через польоти в окупований Крим, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8103
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27.01.2021 19:10 Ответить
кацапський самальот

Украина просит объявить в международный розыск 109 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9193
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27.01.2021 18:48 Ответить
ахахаха ) а на фото Симферопольский аеропорт который кацапы отгрохали за период окупации и который в разы лучше и современнее того что есть в Киеве ) имели ьы совесть такое показывать )
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27.01.2021 19:04 Ответить
ты когда крайний раз в Киеве бывало, чучело рашистское?
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27.01.2021 19:10 Ответить
в сентябре был,аеропорт хотя 2012 года но уже смотрится устаревшым по сравнению с тем что построили в Симферополе кацапы,был так же на центральном киевском железнодорожнем вокзале,так там вообще картина ужасающая,бомжы,алкашы,тетенки на тротуарах торгуют молоком,трусами,носками,наливаек куча,одним словом превратили столицу на помойку какую то,Львов в разы благоустроенее выглядит чем Киев
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27.01.2021 19:13 Ответить
ты, таки прав...говна много на вокзале..да и ты еще приперся....
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27.01.2021 19:19 Ответить
а шо,не нравится правда? тут такое,каждый сам решает как смотреть на этот мир,надевать розовые очки и хлопать в ладошы и кричать что все красиво и хорошо,или снять очки и трезво посмотреть по сторонам и осознать всю грусть и боль,аеропорт в Киеве неплохой,но то что построили кацапы в Симферополе покруче будет,наши на заметку в Крыму за все время независимости ничего такого не построили они только обкрадали население как делали впрочем со всей страной,может кстати и поэтому люди в Крыму не очень то и изявляли желания придерживаться украинской стороны
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27.01.2021 19:23 Ответить
А без вады и не туды , и не сюды .
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27.01.2021 19:44 Ответить
..да тут некоторые вообще в параллельной реальности живут - им что в лоб , что по лбу, без разницы!!!)))
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27.01.2021 21:27 Ответить
Такое ощущение, что картинки к статьям здесь подбирает робот. Возможно робот Фёдор.
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27.01.2021 19:11 Ответить
ты лучше с Донецким аэропортом сравнивай
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27.01.2021 19:22 Ответить
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27.01.2021 19:08 Ответить
За межі винторогії ці компанії не літають. Нічого їм не буде.
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27.01.2021 19:09 Ответить
Международный разбойник, террорист путлер думал, что все его преступления, как обычно, сойдет с рук, и сейчас он в шоке, от бессилия начал угрожать войной из-за санкций, нервы старика износились от хронических преступлений, плюс воровство в космических масштабах, не позавидуель, придется отвечать за свое кэгэбушное человеконенавистническое нутро.
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27.01.2021 19:34 Ответить
Как только арестуют хоть один остальные будут выполнять только внутренние рейсы, хотя похоже так оно и есть уже.
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27.01.2021 19:48 Ответить
да че там мелочиться, давайте гиркина заочно расстреляем, 2 раза.
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27.01.2021 21:45 Ответить
сбивать нахрен надо! А не по судам лазать!
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27.01.2021 22:09 Ответить
Ще одна шпилька в сідницю Московії. Молодці !
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27.01.2021 22:14 Ответить
Может пора для начала разорвать дипломатические отношения с фашистами и не покупать у агрессора уголь и все остальное???А то мы там воем,а тут олигархииторгуют на полную с агрессором.
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27.01.2021 22:47 Ответить
 
 