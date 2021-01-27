Украина просит объявить в международный розыск 109 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила, что обратилась в Украинское бюро Интерпола для поиска самолетов, которые нарушают украинский порядок въезда и выезда в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Вместе с тем, прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи.

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"Прокуратурой автономии установлено около 500 и наложены аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - добавили в прокуратуре.