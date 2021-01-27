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Новости Политика Украины
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власть (2641) Зеленский (16483) Подоляк Михаил (243) Арестович Алексей (327)

Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, "ржущих" над советником Ермака Подоляком: "Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник Ермака Арестович обиделся на граждан,

Советник главы Офиса Президент Алексей Арестович назвал подтрунивающих над властями украинцев "овцами", "лакеями" и личным "разочарованием года", а также заявил, что "у нас нет ничего общего, кроме власти".

Свою позицию Арестович выразил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы ведете себя, как овцы, распятые на разделочной доске. Когда вы пытаетесь ржать над Михаилом Подоляком, якобы написавшем "верноподданнический" пост на день рождения Зеленского, вам кажется, что вас много. Что вы свободны. Что вы тут, типа, живёте в свободной стране, в отличие от россиян с ершиками, и уж что-что, а высшую общественную привилегию - ржать над властями - у вас не отнять", - написал Арестович.

На самом же деле, по его мнению, "своя власть - это все, что есть у Украины".

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Советник главы ОП убежден, что подтрунивает над властями только тот, кто сам ничего не решает.

"А кудахтанье слуг в людской, которым только и остаётся скалиться, рассказывая пошлые истории из жизни хозяев, за вечерним пивком, отдыхая от трудов праведных... вы так до мышей до##етесь. До носков уже до##ались. Не надо вести себя, как лакеи. Это российский общественный архетип", - призвал Арестович.

Он предлагает "принять власть. Свою, украинскую. Поддержать ее". По его мнению, "поддерживая власть, защищая власть, Вы становитесь властью, ее частью".

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"Мы - дурноватые, инфантильные, безмозглые потеряшки, не имеющие опыта госуправления и которым всему, всему (!) приходится учиться заново: строить экономику, воевать, управлять, учиться и развиваться. Жить вместе. Жить среди других народов. У нас нет ничего общего, кроме власти, - убежден Арестович.

Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 01
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 02
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 03
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 04
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 05
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 06
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 07
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 08
Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, ржущих над советником Ермака Подоляком: Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+72
Навіть читати не буду той обурливий опус.
Кому ви треба...
З вас не сміятись треба, а садити за грати.
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27.01.2021 19:14
+61
кудахтанье слуг в людской, которым только и остаётся скалиться, рассказывая пошлые истории из жизни хозяев, за вечерним пивком, отдыхая от трудов праведных... вы так до мышей до##етесь. До носков уже до##ались. Не надо вести себя, как лакеи. Это российский общественный архетип" - это именно то, что всегда делал Квартал. Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, "ржущих" над советником Ермака Подоляком: "Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске" - Цензор.НЕТ 1538
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27.01.2021 19:16
+52
Ми ржемо над вами, Баранами, які випадково стали вирішувати долю країни.
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27.01.2021 19:16
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Страница 5 из 5
Просто,,порохоботы,, леше указали на то,что он стал смахивать на консерву,вот оно и обиделось. Теперь у него,,порохоботы,, враг номер один. Только вряд ли уже его вата с зебилами полюбит,а вот патриотов он потерял в своих сторонниках. Теперь только с горки с быдлокварталлом вниз. И отмыться не получится так легко в очередной раз переобувшись,слишком много раз уже это делал и вряд ли в этот раз кто то поверит
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28.01.2021 20:26 Ответить
Напихали аферистовичу в комментах по самые гланды. Привыкай нести ответственность и за слова и за дела, раз тебя допустили в,,бальшойдом,,.
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28.01.2021 20:18 Ответить
Не советник , а обиженка какая-то... Власть поменяется, sure, на зоне место за дальним столом зарезервировал...
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28.01.2021 20:59 Ответить
Арестович - самовлюблённый тщеславный нарцисс и ничтожество.
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29.01.2021 09:01 Ответить
Порівняння "аргументів"Арестовича з Геббельсом Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які "іржуть" над радником Єрмака Подоляком: "Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці" - Цензор.НЕТ 9364 Йозеф АРЕСТОВИЧеббельс и Генрих ПОДОЛЯКимлер: Mein Борьба или Моя Kampf
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30.01.2021 23:45 Ответить
іще один лизоблюд і лакей обізвався 😆😆😆.готовий черевики чистити аби поближче до корита(влади)підпустили.ні честі,ні совісті,ні самоповаги..."жалкое ничтожество"🤢🤮
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31.01.2021 00:20 Ответить
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