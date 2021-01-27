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Новости Политика Украины
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Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук

Всеукраинский референдум после подписания закона президентом можно провести уже в этом году. Количество референдумов, которые можно проводить в год - неограниченно. Ограничено только количество вопросов - на голосование можно вынести один.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я искренне надеюсь, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет законопроект и он станет реальностью. Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю: это проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной Рады", - отметил Стефанчук.

Он пояснил: для проведения референдума среди избирателей должны избрать 60 человек, которые войдут в инициативную группу. Критериев отбора почти нет. Главное, чтобы эти люди на момент избрания имели право голоса.

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"Этих людей должны избирать на собраниях граждан Украины при участии 300 избирателей, которые и должны выдвинуть инициативную группу. Затем инициативная группа проводит соответствующие регистрационные процедуры в Центральной избирательной комиссии и начинает собирать подписи для инициирования референдума. Уже ЦИК должен следить за тем, чтобы эти три миллиона подписей давали украинцы, которые действительно есть в реестре избирателей и тому подобное. Это большие сложные бюрократические процедуры, но они прописаны и на уровне Избирательного кодекса, и на уровне законодательства. То есть ответственность за людей, которые подписываются, на Центризбиркоме", - говорит первый вице-спикер.

Инициативная группа формирует один конкретный вопрос, который при необходимости рассматривает Конституционный Суд на предмет того, не противоречит ли Основному Закону. Всего для инициирования референдума нужно минимум 3 миллиона подписей - их инициативная группа должна собрать в течение 90 дней.

При этом в каждой области подписаться имеют по меньшей мере 100 тысяч избирателей. Решение же народа, принятое на референдуме, сразу имплементируется и не требует дополнительного принятия каким-либо органом власти.

"Мы исходили из того, что любой референдум должен сразу внедряться или была обязательность его внедрения через соответствующие нормативные акты. Именно поэтому некоторые вопросы не могут выноситься на референдум. Речь идет о вопросах налогов, бюджета, амнистии или вопросах, которыми занимаются правоохранители, прокуратура или суд. А также о тех вопросах, которые могут противоречить Конституции, подрывать защиту прав человека, независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины, - объясняет Стефанчук. - Если же народ высказался по какому-то вопросу относительно которого еще нет решения, то Кабинет Министров за полгода должен разработать соответствующий законопроект по этому вопросу и внести на рассмотрение Рады. Логика в обоих случаях одна - у нас не будет консультативных референдумов, поскольку по крайней мере это очень затратное событие".

Также читайте: Зеленский про закон о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа

Он пояснил, что проведение одного такого референдума будет стоить бюджету около 2 миллиардов гривен. Сначала референдум будут проводить, как обычные выборы: люди будут приходить на участки и голосовать.

За тем, сколько пришло людей и не нарушают ли они правила голосования, будут следить наблюдатели. Референдум признается действительным только если на него пришли более половины избирателей - 50%+1 избиратель. Это, по словам нардепа, своеобразный предохранитель от случайных голосований.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
Перше питання - хочу імпічмент президенту !
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27.01.2021 19:35
+16
Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6430
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27.01.2021 19:35
+14



Bihus.Info

@bihusinfo

·3 год

5 квартир - собі, ще 2 квартири - дорогому тестю: чого не знайти в декларації Татарова?
Звідки у родини люстрованого Татарова, який просто "надавав юридичні послуги" "Укрбуду", стільки майна?

https://www.youtube.com/watch?v=jZh8DOeX0sM&feature=youtu.be

Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1091
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27.01.2021 19:36
Комментировать
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Уявляєшь іноді ставлят в положення розуміти іноземну (російську) мову !!!))))
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27.01.2021 20:03 Ответить
Горілка по 3,62,ковбаса по 2,20 і плавлений сирок по 13 коп. !!!))))
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27.01.2021 19:55 Ответить
Це питання на референдум від вас? Не здивували.
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27.01.2021 19:57 Ответить
Хельц випустив підозрюваних в вбивстві Аміни.
Біжіть аплодувати. Це ж ваша влада зробила.
А патріотів та борців за державу вони в тюрму закривають.
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27.01.2021 20:02 Ответить
Зельц*
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27.01.2021 20:02 Ответить
Тобто нічого розумного ти не вигадав.
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27.01.2021 20:05 Ответить
Жодного адекватного комента від тебе.
Певно самому неприємно цю гидоту захищати. І не віриш в свою ж писанину.
Навіть запалу не маєш. Раніше був.
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27.01.2021 20:20 Ответить
Ксюша з ким ти розмовляєшь ???)))))
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27.01.2021 20:25 Ответить
Дмитре, хіба ти не впізнав ?
Це колись був найперший порохобот в країні )
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27.01.2021 20:32 Ответить
А я був шатуном та агентом кремля !!!)))
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27.01.2021 20:42 Ответить
Я теж ким тільки не була.
Зараз мені простіше )
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27.01.2021 20:46 Ответить
Добре, що моя адекватність тобою не сприймається, можу не хвилюватися.
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27.01.2021 20:26 Ответить
Когда то президент Чехии Вацлав Гавел сказал...
Из дискуссии никто никогда ничему не научился. Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2941
От себя добавлю...Пролетайрят ленив и туп.Хлеба и зрелищ.... Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2941Остальное Трын трава и бутылка водки...
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27.01.2021 19:52 Ответить
Теми - скасування української мови в Україні та відмова від Криму?
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27.01.2021 19:52 Ответить
Брехня.
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27.01.2021 19:56 Ответить
Оооооо, началось.......интересно, как быстро начнут «рефередить»🤔
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27.01.2021 19:55 Ответить
Це чергове мертвонароджене створіння зеленої плісняви!! Імітація рішучих рехворм !!!))))
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27.01.2021 19:57 Ответить
Да как-то срочненько хотят «продавить» и это настораживает.....
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27.01.2021 20:01 Ответить
тем более есть офигительно-подготовительный опыт "пяти вопросов от преЗЕ"..
законность? плевать...кто спонсировал? тайна... кто опрашивал? детский сад... отчетность? тишина... результаты? с потолка... возможность манипуляций? неограниченная.... и т.д.
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27.01.2021 20:09 Ответить
Это Вы в точку.....кстати буквально вчера уже писали о «забывчивости» по этому поводу («опрос» ***********)........
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27.01.2021 20:22 Ответить
тем более, что финансовая отчетность должна где-то (по нормальному))) быть - то ли у кого-то в декларации, если это частное лицо..как визжали жабы, то ли у самого Зе - как путаясь в показаниях гавкнула мендельша, то ли еще где-то в налоговых, например...
но так как это "замялось" как и небыло...то становиться еще тревожнее (ибо некоторые жабы совсем думать разучились - только кнопки нажимать и квакать по подготовленных заранее темниках)
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27.01.2021 20:29 Ответить
Лялькі спроможні щось робити лише згідно сценарія,за волею ляльковода !! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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27.01.2021 20:15 Ответить
ЗАКОН щодо КОЛАБОРАНТІВ!
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27.01.2021 19:57 Ответить
Це проти себе,чи що ???)))
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27.01.2021 19:58 Ответить
73% дибілів швидко вгроблять країну.
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27.01.2021 20:41 Ответить
Знаете,я ведь политикой никогда не занимался,но когда студентом случилась голодовка студентов в Киеве,из Харькова рванул в Киев....и почалося... Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8972 Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4631
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27.01.2021 20:01 Ответить
Я себя на єтом фот о нашел случайно...
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27.01.2021 20:02 Ответить
надеюсь что на переднем плане.
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27.01.2021 20:07 Ответить
Фото нашел мой сын случайно на каком то сайте...30 лет прошло...
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27.01.2021 20:09 Ответить
Если на переднем плане тогда респект.
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27.01.2021 20:11 Ответить
Дякую... Кількість референдумів на рік необмежена, перший можна провести вже цьогоріч, — Стефанчук - Цензор.НЕТ 665
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27.01.2021 20:12 Ответить
Це "на граниті" ,так ??))
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27.01.2021 20:17 Ответить
Так..Олесь Доний командовал парадом..
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27.01.2021 20:21 Ответить
І здається ще був такий собі Чемерис !!)))
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27.01.2021 20:23 Ответить
Я того часу робітничими страйками займався !!))
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27.01.2021 20:24 Ответить
30 лет прошло? А сколько же тогда получается лет Олесю Донию? Мне он казался совсем молодым на передачах у шустрика.
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27.01.2021 21:56 Ответить
Десь 50+ ,роки минают незворотньо !!)))
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27.01.2021 22:49 Ответить
Все референдумы это чистая манипуляция. Правильно поставленный вопрос предопределяет нужный власти ответ. И скажите как " народ" на практике может насобирать три млн. подписей. Реально это может сделать либо государство либо партия какого нибудь олигарха. Народ здесь и рядом не валялся.
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27.01.2021 20:02 Ответить
В "умелых руках" при "определенной" психологической предварительной обработке граждан - данный законопроект может стать основным инструментом раскола государства Украина.
Замечено, что зеленая слизь (в том числе Стефанчук и Разумков) проявляют нездоровую активность относительно "запуска" волны референдумов.
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27.01.2021 20:07 Ответить
Все за сценарієм кремлівських пропогандонів !!)))
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27.01.2021 20:19 Ответить
ершики путина...)
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27.01.2021 21:29 Ответить
свине не терпится на вертел?
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27.01.2021 20:08 Ответить
Гитлер тоже на референдумах выехал.
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27.01.2021 20:09 Ответить
Из Зеленского и Трампа Гитлер никогда не получится...
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27.01.2021 20:11 Ответить
Современники Гитлера уже подобное говорили...
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27.01.2021 20:15 Ответить
Это комплимент Гитлеру и его исключительной гениальности и неординарности или как?
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27.01.2021 20:37 Ответить
Нет,не могли говорить современники Гитлера...Гитлера воспитал Йосиф Джугашвили ....,накормил напоил в Рейхстаг заставил войти...
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27.01.2021 20:17 Ответить
в начале 30-х годов в Германии никто не верил что Гитлер станет тем кем стал, так что у Зеленского или какого нибудь Дубинского еще все впереди.
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27.01.2021 20:20 Ответить
Гитлер и Муссолини были в Москве на Конгрессе КОМИНТЕРНА в 1921 году...,это долгая история...
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27.01.2021 20:23 Ответить
Предлагаю незамедлительно начать собирать голоса за недоверие членограю.
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27.01.2021 20:24 Ответить
Ты собираешься играть в игру по правилам шулеров?
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27.01.2021 20:38 Ответить
в Украине нет свободы выбора очень давно - в основном кто контролирует подсчет голосов (а счетоводы этих самых голосов в основном очень небедные люди если правильно посчитали) вот и вся демократия....
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27.01.2021 21:02 Ответить
Угомоніться, припарені.
Конституція України - Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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27.01.2021 20:37 Ответить
Вытрут ноги об Конституцию, первый раз для них разве?
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27.01.2021 20:40 Ответить
В даній ситуації важливо, що ця фількина грамоти, прийнята підкацапною монобільшістю "слуг урода", буде з легкістю анульована українською владою.
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27.01.2021 20:47 Ответить
Тільки як вона з'явиться українська влада? Не треба бути наївними. Наступних вільних виборів потвори не допустять.
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27.01.2021 20:58 Ответить
Спробують, однозначно
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27.01.2021 21:01 Ответить
а референдум на тему отставки зекодлы предусмотрен?
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27.01.2021 21:01 Ответить
Надо произвести референдум о ликвидации должности президента и создание в Украине чисто парламентской республики. Страна должна меньше зависеть от тараканов в голове одного человека и от кучки посторонних людей, которых никто не избирал, тогда возможно начнутся более быстрые изменения к лучшему.
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27.01.2021 21:12 Ответить
Какой вы, право! На каждом отдельно можно кучку бабла спилить.
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27.01.2021 21:44 Ответить
дякуєм 73% дибілів за втрачену країну
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27.01.2021 21:16 Ответить
А вы прикиньте тему первого реферерундума: обязать зеленского содержать офис за свой счет (он же долларовый миллионер). Шах и мат зебилы!
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27.01.2021 21:26 Ответить
Развлєкуха для піпла,поки будуть дохнути від корони з порожніми кишенями ? Ловко.
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27.01.2021 21:30 Ответить
В референдуме выгодном власти всегда примет участие более 50 процентов избирателей....в невыгодном всегда будет менее 50 процентов..
Кто считает...тот и определяет..
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27.01.2021 21:41 Ответить
Они озабочены как поскорее диктатуру пятой колонны организовать, а вы ждете чтоб они занимались экономикой, внешней политикой и обороной страны. Но малороссы довольны, главное не Порошенко.
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27.01.2021 21:42 Ответить
В липких лапах зелених хуцпарів поняття "народовладдя" перетворюється на "народоблуддя"...
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27.01.2021 21:55 Ответить
Стефанчук свиня паскудна заткнись цука, заткнись потолоч щоб тебе курву більше не чути.
Ти потвору знищуєш цю країну , знищуєш її майбутнє і заздалегідь убезпечуєш свою паскудну свиноподібну пику від відповідальності.
Твої приклади про можливість відміни диктаторських законів при янику шляхом твого реХферендуму відкриває в тобі повного невігласа і ідіота відірваного від реальності.
Прийняли таку муйню щоб від імені 73% зебобіків приймати все що потрібно бені, Медведчука, новинському, фуйлу і іншим.
По своїй ліпосакції реХферендум проведи потвора.
До речі там вже й закон про подвійне громадянство підтягують і з корупцією вибірково вже будуть боротись Венедіктову порішає.
Вибрали ЗЕвівці жріть не замастіться.
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27.01.2021 22:50 Ответить
Кількість референдумів на рік необмежена, перший можна провести вже цьогоріч, — Стефанчук - Цензор.НЕТ 2048
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28.01.2021 07:37 Ответить
Те, кто за два года еще не понял, могут выступить с инициативой проведения референдума: Нужно ли Украине это стадо шкодных ЗЕбилов во власти?
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28.01.2021 09:40 Ответить
Это у глупости нет предела, доказано Стефанчуком.
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28.01.2021 14:36 Ответить
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