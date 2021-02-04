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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Зеленский (16483) Бутусов Юрий (3902) Татаров Олег (348)

Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе Президента присутствовал участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров. Он продолжает работать в ОП в полном объеме.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Замглавы Офиса президента Олег Татаров, участник подавления протестов на Майдане, оправдывавший нападения на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января", - сообщил он.

По данным источников Бутусова, Татаров продолжает в полном объеме работать в ОП. Он встречается с Зеленским, выполняет его задачи и поручения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю, чтобы заложить фундамент для выведения из производства Татарова, - Шабунин

"Генпрокуратура делает все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и очевидно, что все это делается по поручению самого президента", - написал Бутусов.

"Надеюсь, Татаров сделал достаточно ценный подарок Зеленскому на его день рождения. И надеюсь, что кто-то подарил президенту часы. А мы ему на память подарим эту прекрасную пророческую речь - про "отпускать бандитов", про "жонглирование тарифами" и многие другие не искренние слова", - добавил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Окружение Татарова захватывает империю Микитася под прикрытием ОП, - Bihus.info. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+75
Было бы странно, если бы его там не было.... Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9667
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27.01.2021 19:47
+48
Даже не сомневаюсь. Посмотрите какие колоссальные усилия предпринимают Офис Президента и Генпрокуратура, чтобы "отмазать" этого сепара Татарова.
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27.01.2021 19:47
+28
Хтось здивований ?
Через кілька років виявиться, що його і хутін тепло вітав, і азіров з вітюшою.
Приїхати особисто не змогли, бо бандери ще лютують.
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27.01.2021 19:50
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лайно до лайна... дЄрьмак, татаров, шмаркля...
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27.01.2021 23:28 Ответить
на дне рождения президента Зеленского - это и есть на дне... самое дно и есть... дно и обитатели дна по****ки
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27.01.2021 23:38 Ответить
А чого дивуватись. Це не президент. Це всього лише підставна особа. Звичайна практика українських олігархів оформляти свій бізнес і майно на підставних осіб. У 2019 Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов, Медведчук посадили у крісло президента України підставну особу, коміка з 95 кварталу, а щоб "мудрому наріду" запудрити мозок ця підставна особа випускає відосики. А люди олігархів керують грабують.
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27.01.2021 23:47 Ответить
Я вам скажу так...ВИНОВАТА ЕВРОПА...надо было УКРАИНУ ПРИНИМАТЬ В НАТО ПРИ ПОРОШЕНКО....знали...что путин просто так УКРАИНУ не отпустит..Приняли же прибалтов сразу
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28.01.2021 01:17 Ответить
В українців завжди так. Хто всрався? Невістка...
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28.01.2021 13:14 Ответить
мне интересно и где это вы видели украинцев????это уже янычары...которые побывали в лапах москалей
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28.01.2021 15:42 Ответить
Я маю увазі того хто писав коментар що "ВИНОВАТА ЕВРОПА". Якщо прибалтів прийняли в НАТО зразу, то вони зразу і заявили про бажання вступу в ЄС і НАТО. А коли ви почули від української влади, про народ я вже мовчу, про бажання набути членство в НАТО? До російської агресії всі розводили теревені про "особливий шлях України".
Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 107
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28.01.2021 16:20 Ответить
при ПОРОШЕНКО БЫЛ ШАНС....его у УКРАИНЫ уже не будет никогда...Интересно..чтобудет с УКРАИНОЙ ...когда умрет путин?????
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28.01.2021 18:59 Ответить
Юра,чего идивляться, - ну как это братана лепшого не пригласить? Да и 73% зелуп это одобряет.
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28.01.2021 00:28 Ответить
шо ты звезишь..73% маскалей.....поэтому так....70 лет раша печатала маскалей...поэтому 73% и другому не будет...и где выход..ТАМ ГДЕ ВХОД....МАСКАЛИ МАСКОВСКИ СГНОЯТ МАСКАЛЕЙ УКРАИНСКИХ...а ето будет обязательно...ТОГДА РОДЯТСЯ УКРАИНЦЫ
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28.01.2021 01:21 Ответить
а 25% куда дел?? там даже 27....
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28.01.2021 05:20 Ответить
Зебобикам уже в открытую с...ут в глаза а они восхищаются!))Подготовили, приняли закон, и отмазали, а зелюбители продолжают орать свинарчуки!Барига!Кумовство!))))))))))
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28.01.2021 01:01 Ответить
Честно говоря, бесит даже не сам Зеленский с его шоблой, а продолжающееся лицемерие СМИ.
Вы вот только сейчас все узнали да?
2 года назад еще до начала выборов вам не кричали буквально в уши, что Зеленский - это марионетка, колаборант и реванш людей Януковича?
2года вы наблюдаете пошаговую сдачу интересов Украины.
За 2 года вас люди ЗЕ уже называли даже тупыми овцами.

И вот вы такие борзые до 2019 года, вдруг после 2019 стали наивными и очень деликатными.
И вот наконец под конец второго года предательства у вас открылись глаза.

Ай-яй-яй!!! И кто же это сделал? Кто этому потворствовал? Кто за него голосовал?

- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
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28.01.2021 01:34 Ответить
Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9233
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28.01.2021 01:36 Ответить
на жаль не здохло падло від передозу.
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28.01.2021 11:10 Ответить
ЧТО ТО ЦЕНЗОР ТУПИТ !) https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/27/7281401/index.amp
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28.01.2021 02:28 Ответить
Не тупит. Отрабатывает на хозяина. Поэтому тут и боты, и тролли. Болото. Грязь. Позор.
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28.01.2021 03:43 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСТО СРЕДНИМ ПАЛЬЦЕМ С КОЛЬЦОМ НЕ ТУДА ВЛЕЗ !)
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28.01.2021 02:30 Ответить
В Іспанії Начальник Генштабу армії подав у відставку,бо порушив наказ Короля про черговість отримання вакцини проти короновірусу. Там такі "антидержавні" особи,що про них лиш можна в Україні мріяти!
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28.01.2021 02:37 Ответить
а що дивного, ...дарас до ...дараса тягнеться, споріднені душі.
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28.01.2021 11:10 Ответить
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