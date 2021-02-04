Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов
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На праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе Президента присутствовал участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров. Он продолжает работать в ОП в полном объеме.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Замглавы Офиса президента Олег Татаров, участник подавления протестов на Майдане, оправдывавший нападения на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января", - сообщил он.
По данным источников Бутусова, Татаров продолжает в полном объеме работать в ОП. Он встречается с Зеленским, выполняет его задачи и поручения.
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"Генпрокуратура делает все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и очевидно, что все это делается по поручению самого президента", - написал Бутусов.
"Надеюсь, Татаров сделал достаточно ценный подарок Зеленскому на его день рождения. И надеюсь, что кто-то подарил президенту часы. А мы ему на память подарим эту прекрасную пророческую речь - про "отпускать бандитов", про "жонглирование тарифами" и многие другие не искренние слова", - добавил журналист.
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керуютьграбують.
Вы вот только сейчас все узнали да?
2 года назад еще до начала выборов вам не кричали буквально в уши, что Зеленский - это марионетка, колаборант и реванш людей Януковича?
2года вы наблюдаете пошаговую сдачу интересов Украины.
За 2 года вас люди ЗЕ уже называли даже тупыми овцами.
И вот вы такие борзые до 2019 года, вдруг после 2019 стали наивными и очень деликатными.
И вот наконец под конец второго года предательства у вас открылись глаза.
Ай-яй-яй!!! И кто же это сделал? Кто этому потворствовал? Кто за него голосовал?
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.