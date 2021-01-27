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"ЕС" предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты 4645, 4646 и 4647, которые предусматривают меры по преодолению последствий пандемии коронавируса.

О деталях "антиковидного" плана рассказала во время брифинга народный депутат Мария Ионова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Вчера власть Зеленского пообещала украинцам начать вакцинацию уже с февраля. Но февраль через четыре дня, и мы понимаем, что чуда не произойдет. Резервация вакцин, их регистрация, закупка, подготовка кампании вакцинации, логистика в регионах. Все эти стадии провалены. Мы только слышим новости, теорию, обещания", - отметила Ионова.

ЕС предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине 01

В "Евросолидарности" предлагают провести тотальное тестирование, определить приоритетные группы граждан для прививки от коронавируса, запретить закупку вакцины в России, установить уголовную ответственность за махинации с вакциной. Также "ЕС" предлагает предоставлять в 2021 и 2022 годах налоговую скидку на расходы по диагностике и тестированию COVID-19, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения.

"Европейская Солидарность" уже год предлагает план Порошенко по борьбе с COVID, чтобы все медики получили надбавки к зарплате, чтобы все, кто работает с ковидными пациентами, получили не одну зарплату, а три. Мы предлагаем увеличить в бюджете средства на вакцинацию и немедленно начать просветительскую программу. Иначе Украина надолго окажется за новой ковидной стеной", - напомнила Ионова.

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ЕС предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине 02

"Первое - это тотальное тестирование, контролируемая самоизоляция бессимптомных, бесплатное лечение больных, попавших на госпитализацию. Это вакцинация здоровых. Прекращение антиковидного мародерства со стороны власти и злоупотреблений на "Большом крадивництве", - отмечает Ионова.

"Вопрос общего тестирования абсолютно реально провести в течение месяца. Таким образом мы остановим распространение вируса, и не надо тогда держать всю страну в локдауне, не надо изолировать всю страну ", - подчеркивает Ионова.

ЕС предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине 03

Кабмин должен разработать Национальную программу иммунизации граждан от коронавируса и обеспечить финансирование учреждений здравоохранения, привлеченных к вакцинации, - говорится в одном из законопроектов. Правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на приобретение вакцины не менее 15 млрд грн.

Также необходимо утвердить критерии приоритетности - первыми должны вакцинироваться медработники, военнослужащие; пожилые люди; работники учреждений образования и социальной сферы. Завершить прививки этих социальных групп необходимо до 1 сентября 2021 года.

ЕС предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине 04

Правительство должно установить и контролировать предельные цены для товаров и услуг противоэпидемического назначения - в том числе вакцин и тестов.

"Европейская Солидарность" призывает запретить ввоз, распространение и реализацию в Украине вакцины, разработанной или произведенной на территории или с участием государства, признанного в установленном порядке государством-агрессором. "Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

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Законопроектом предлагается установить, что прививки осуществляются бесплатно - оплата прививки в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения в любой форме запрещена. "Европейская Солидарность" также требует запретить перепродажу вакцины, которая была приобретена за бюджетные средства.

В то же время проект закона предусматривает возможность для частных учреждений здравоохранения за свой счет ввозить разрешеные для использования в Украине вакцины, распространять и использовать их для прививки граждан против коронавируса.

ЕС предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине 05

"Евросолидарнисть" предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, установив уголовную ответственность за нарушение порядка прививки, за использование в коммерческих целях вакцин и тестов, приобретенных за бюджетные средства.

За эти преступные действия предлагаеися штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные представителем власти, повторно или по предварительному сговору группой лиц, - предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

ЕС предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине 06

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"Штаб борьбы с COVID-19 возглавляет Зеленский. Хотелось бы услышать отчет этого штаба. Как так случилось, что Украина - единственная страна в Европе, которая не начала вакцинацию, не закупила ее и не начала прививки? Кто за это несет ответственность? В других странах и правительства, и премьеры, и президенты боролись за бронирование достаточного количества вакцин для своих граждан. А у нас боролись за то, какая "прокладка" будет это делать. Пока власть без конца обещает и ничего не делает, болеют тысячи украинцев. И все эти жертвы коронавируса - они являются жертвами власти", - подчеркнула Ионова.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
"Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

А через Словакию можно кацапскую вакцину купить как газ?
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27.01.2021 21:13
+6
Танунах, колитесь сами.
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27.01.2021 22:08
+5
Природній.
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27.01.2021 21:22
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"Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

А через Словакию можно кацапскую вакцину купить как газ?
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27.01.2021 21:13 Ответить
а чей газ покупался в Словакии?
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27.01.2021 21:14 Ответить
Природній.
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27.01.2021 21:22 Ответить
У природы покупали в Словакии?
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27.01.2021 21:23 Ответить
У власника.
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27.01.2021 21:24 Ответить
и хто ж власник?
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27.01.2021 21:25 Ответить
Той. кому за контрактом гроші платили. Ще багато питань, бо я вже майже заснув.
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27.01.2021 21:33 Ответить
Якщо ти купиш б/у Ладу у Словаччині, то чия вона вважатиметься?
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27.01.2021 22:01 Ответить
А если ты купишь Мартини в Сильпо, то оно уже украинский вермут?
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27.01.2021 22:07 Ответить
А в них давно ні хрестика, ні трусів нема.
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27.01.2021 21:23 Ответить
Газ належить трейдерам, але для зебілів це за межами розуміння.
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27.01.2021 22:06 Ответить
изюмским бабкам спутник вне очереди.
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27.01.2021 21:13 Ответить
Після слів про газ кинув читати. Знову повністю заполітизована заява-самовихваляння. Остогидло.
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27.01.2021 21:20 Ответить
Что значит тотальное тестирование? А если я к примеру не хочу тотально тестироваться? Ну и второй момент. А это самое тотальное тестирование вообще возможно организовать тем ресурсом, что есть в Украине? Или это так сказано - для красного словца?
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27.01.2021 21:24 Ответить
Там усе заради нього сказано.
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27.01.2021 21:34 Ответить
З Порошенка получився б непоганий міністр охорони здоров`я
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27.01.2021 21:31 Ответить
Та да, при Порошенку вже була б у нас і комендантська година, і дозвіл, щоб вийти на 10 хвилин з дому, і обов"язкове тестування і вакцинація.
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27.01.2021 23:01 Ответить
Чітко та мудро.
"ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 6040
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27.01.2021 21:40 Ответить
Танунах, колитесь сами.
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27.01.2021 22:08 Ответить
И шо дало массовое тестирование в Словакии? Как вы будете тестить бомжей и нарков?
"ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 9750
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27.01.2021 23:12 Ответить
Идите нафиг нафиг идите нафиг идите нафиг со своим «планом», и ширяйтесь сами, госпожа
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28.01.2021 00:02 Ответить
когда заговорят эпидемиологи за и против в публичном споре. Задолбала реклама ковида от продажных политшаманав и санитаров с их страшилками. Где научный диспут???
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28.01.2021 02:13 Ответить
Антиковидный паспорт) показились точно. Потом че? Социальная черта? Типа как трудовая? Без прививки никуда? Но мы не заставляем. Огненный бред.
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28.01.2021 03:54 Ответить
Даремно Порошенко поліз у це гімно. Ти ж в опозиції? - ну й сиди тихо, менше дурниць говори (особливо коли не в темі), виглядатимеш розумним. А тепер все - рівень зеленського.
Криттикуючи зеленських за недолуге правління під час пандемії мали надію мати собі більше прихильників? Так тупі зелеботи підуть скоріше до зажопів. А розумні і освічені - пошлють таку партію з такими поглядами (як у ЄС) на пуйла. ПОП, подякуй южаніній, гонтаревій, муженку за свій рейтинг. Ну й розенблату з дубневичами, як же без них.
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28.01.2021 05:33 Ответить
І шо? Он Юлька - одна з хитрожопів: ніби і підтримує, та ************ загальними фразами - все погано, треба шось міняти, треба шось робити. Тобто ця ниша вже зайнята: ані вашим, ані нашим. Все заперечити або мовчати - теж для нього не вихід - теж втратить частину своїх...
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28.01.2021 08:37 Ответить
Ну мене він вже давно втратив. Як правильно сказав один із коментаторів: Та да, при Порошенку вже була б у нас і комендантська година, і дозвіл, щоб вийти на 10 хвилин з дому, і обов"язкове тестування і вакцинація. Неадекватна оцінка ситуації і безпринципність - скільки можна терпіти? Ну спитай в людей: чи ви згодні вакцинуватися? Навіть у Європі багато мають сумнів. А ми - більш треновані пілостю влади і ще менш довірямо.
Ну хоч хтось там у ВР є інший - справжній? Окремі депутати...
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28.01.2021 12:15 Ответить
Як один з тутешніх казав, Порох - заручник системи, не тіки нашої, а й світової. Я це можу прийняти, та не треба перегинати палку - з масовим тестуванням одни вже давно обгадились і мовчать. Ці згадали це, ще й щеплення прилепили для надійності.
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28.01.2021 12:32 Ответить
Мені сподобалася думка (ідея) когось із видатних медиків-державників: замість витрачати гроші на ненадійні тести (яких треба у кілька разів більше ніж населення країни і то через ненадійність ефективність навіть такого тестування сумнівна), краще ці бюджетні кошти використати на розширення спеціалізованих ліжок та приміщень для лікування важких. Не лишньою була б і стимуляція підвищеною оплатою і страховкою медпрацівників ланцюжка - від бригад швидкої і сімейників до медсестер, що чергують біля пацієнтів.
Все є в мережі ( на цензорі також): одноразовий комбінезон - дурня. Такий же із бавовни подвійний, що насичений вологою тіла вішається в спеціальний шкаф і сушиться нагрітим повітрям вище ста градусів. Який там вірус? А медпрацівник із задоволенням через пару годин роботи перевдягається і відчуває свіжість негіршу ніж у відомій рекламі. "ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4211
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28.01.2021 12:57 Ответить
Дурня це все теж. За весь цей час жоден медик не трапився, який б вірусу боявся, хоч в держустановах, хоч в приватних. Важким - ставити людські діагнози, лікувати очно, якшо амбулаторно, не перекладати виклики швидкої на когось... Ці всі комбінезони мають бути завжди в інфекціонках. Все, як і до цього часу. Всі ці ковідні доплати часто тіки стимулюють ставити хибний діагноз, як і страховка для хворого. Моя думка - хворі лікуються, здорові працюють.
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28.01.2021 13:21 Ответить
про пороха - дуже справедливо. Він танцює разом із європейськими та іншими партнерами.
Ну хоч не з московськими.
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28.01.2021 13:02 Ответить
ЕС, вы задрали своей вакцинацией. Идите уже на свалку истории.
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28.01.2021 08:26 Ответить
Молодцы, пишите есче! "ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 1827
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28.01.2021 17:19 Ответить
 
 