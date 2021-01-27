За год ни одно дело относительно пыток ФСБ в Крыму не доведено до суда, - правозащитник Седов
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В 2020 году в оккупированном Крыму жестокие пытки в отношении политзаключенных проводили сотрудники ФСБ, однако ни одно уголовное дело в данных случаях не было доведено до суда "за отсутствием состава преступления".
Об этом во время пресс-конференции в Укринформе рассказал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно сотрудники ФСБ используют наиболее жестокие пытки во время допросов, однако ни одно дело не дошло до суда, и все дела, которые были открыты, следственные органы оккупационной власти закрыли из-за так называемого отсутствия состава преступления", - сообщил Седов.
По его словам, в российском уголовном кодексе вообще нет статьи "Пытки".
"Даже если возбуждается дело, то используется статья "Превышение служебных полномочий", и судьи выносят условный срок, который меньше минимального, предусмотренного этой статьей", - рассказал правозащитник.
Он добавил, что из-за нечеловеческих условий содержания в симферопольском СИЗО пребывание там может рассматриваться как пытки.
"Следует признать, что условия, в которых находятся в СИЗО Симферополя, нечеловеческие и также могут рассматриваться как пытки. Это повышенная влажность в помещениях, отсутствие отопления, иногда отсутствие окон в камерах, отсутствие гигиенических условий, превышение количества людей в камерах и отсутствие медицинской помощи", - отметил Седов.
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