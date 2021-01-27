Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского

Нескоромному объявили подозрение в покушении на Наумова, Татаров "гулял" на дне рождения Зеленского, Путин, по данным разведки, серьезно болен, - главные новости Украины и мира 27 января 2021 года.

Заказное убийство в СБУ

Бывшему первому замглавы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили о подготовке покушения на жизнь начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. СБУ опубликовала целый пакет доказательств - в частности, переговоры Нескоромного с подельником Расюком, которого задержали при передаче денег исполнителю.

Нескоромный в бегах, его разыскивают.

Татаров поздравляет Зеленского, Арестович учит уважать власть

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров был в Офисе Президента на праздновании 43-летия Владимира Зеленского.

ЦПК тем временем сообщает, что Офис генпрокурора изменил подозрение экс-застройщику Максиму Микитасю, в деле которого фигурирует Татаров. По данным ЦПК, это сделано, чтобы в будущем вывести Татарова из уголовного производства.

Советник главы ОП Алексей Арестович всколыхнул соцсети лонгридом об уважении к власти. Тех, кто позволяет себе подтрунивать над президентом или критиковать его, Арестович назвал "овцами", "лакеями" и "личным разочарованием года". Он считает, что у украинцев "нет ничего общего, кроме власти", и при этом призывает к объединению.

Путин серьезно болен, - разведка

По данным Службы внешней разведки, из-за проблем Путина со здоровьем в России "де-факто начался период трансфера власти". При этом в ведомстве полагают, что Россия, даже при условии ухода Путина, продолжит агрессивную политику против Украины. Также в стране будет процветать "путинизм".

Сам Путин тем временем заявляет на Давосском форуме (который из-за пандемии проходит онлайн), что санкции и барьеры "критически повышают риски одностороннего применения военной силы".

"Слуги народа" хотят двойное гражданство

Соответствующий законопроект зарегистрировали нардепы Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша. Они предлагают ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств, а также разрешить иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

В Украине снесли последний памятник Ленину

Монумент был расположен в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Ночью его столкнули с постамента неизвестные. Больше памятников Ленину, за исключением оккупированных территорий, в Украине нет.