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Новости Политика Украины
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Ленин (569) Путин (29845) СБУ (18658) двойное гражданство (145) Нескоромный Дмитрий (32) Татаров Олег (348) Наумов Андрей (48) Арестович Алексей (327)

Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского

Нескоромному объявили подозрение в покушении на Наумова, Татаров "гулял" на дне рождения Зеленского, Путин, по данным разведки, серьезно болен, - главные новости Украины и мира 27 января 2021 года.

Заказное убийство в СБУ

Бывшему первому замглавы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили о подготовке покушения на жизнь начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. СБУ опубликовала целый пакет доказательств - в частности, переговоры Нескоромного с подельником Расюком, которого задержали при передаче денег исполнителю.

Нескоромный в бегах, его разыскивают.

Татаров поздравляет Зеленского, Арестович учит уважать власть

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров был в Офисе Президента на праздновании 43-летия Владимира Зеленского.

ЦПК тем временем сообщает, что Офис генпрокурора изменил подозрение экс-застройщику Максиму Микитасю, в деле которого фигурирует Татаров. По данным ЦПК, это сделано, чтобы в будущем вывести Татарова из уголовного производства.

Советник главы ОП Алексей Арестович всколыхнул соцсети лонгридом об уважении к власти. Тех, кто позволяет себе подтрунивать над президентом или критиковать его, Арестович назвал "овцами", "лакеями" и "личным разочарованием года". Он считает, что у украинцев "нет ничего общего, кроме власти", и при этом призывает к объединению.

Путин серьезно болен, - разведка

По данным Службы внешней разведки, из-за проблем Путина со здоровьем в России "де-факто начался период трансфера власти". При этом в ведомстве полагают, что Россия, даже при условии ухода Путина, продолжит агрессивную политику против Украины. Также в стране будет процветать "путинизм".

Сам Путин тем временем заявляет на Давосском форуме (который из-за пандемии проходит онлайн), что санкции и барьеры "критически повышают риски одностороннего применения военной силы".

"Слуги народа" хотят двойное гражданство

Соответствующий законопроект зарегистрировали нардепы Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша. Они предлагают ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств, а также разрешить иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

В Украине снесли последний памятник Ленину

Монумент был расположен в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Ночью его столкнули с постамента неизвестные. Больше памятников Ленину, за исключением оккупированных территорий, в Украине нет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 2395
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27.01.2021 22:14
+8
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ).
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
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27.01.2021 22:12
+8
Що це , зебіли .?? Це шо таке бл.. ?? Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 5934 . Ви своїх скотин , думаєте на повідку тримати . ?

Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 7564 .
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27.01.2021 22:13
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Правила форума Совет форумчан
Та,та в кремлі з десяток резервних )(уйлов заначено !!!)))
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27.01.2021 22:02 Ответить
Гальоша, українці не московити і в доброго царя не вірують !!!)))
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27.01.2021 22:04 Ответить
Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 9688
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27.01.2021 22:05 Ответить
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ).
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
показать весь комментарий
27.01.2021 22:12 Ответить
Що це , зебіли .?? Це шо таке бл.. ?? Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 5934 . Ви своїх скотин , думаєте на повідку тримати . ?

Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 7564 .
показать весь комментарий
27.01.2021 22:13 Ответить
Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 2395
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27.01.2021 22:14 Ответить
Главная новость другая и прозвучала она в разговоре Байдена с }{уйлом по слёзной просьбе последнего: "Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам."
Украина в этом разговоре была упомянута в числе союзников США, а вот зебильё- нет.

Штаты будут мочить }{уйло и зебилов всеми способами, быстро и очень жёстко. Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 6440
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27.01.2021 22:15 Ответить
Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 4042.
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27.01.2021 22:18 Ответить
Роман Донік

Дубинский уже порохобот внедренный в партию слуг, чтоб развалить изнутри, или еще нет?
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27.01.2021 22:34 Ответить
Sharp`s

Опаньки! СБУшники обнародовали "доказательства" причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства.

В частности, Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Дословно: "Главное следственное управление, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба Юрием Расюк решили лишить жизни Андрея Наумова."

Лишить жизни! - о, как патетично!))

А ведь ещё 3 дня назад заявляли, что, мол, претензий нет, в розыск не объявляли. Но, судя, по всему, поняли, что назначенная на 2 февраля пресс-конференция Нескоромного - не блеф, и рассказать он может очень много - как про Зеленского, так и про Баканова.

Жабы против гадюк. Все на стадион - будет интересно!
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27.01.2021 22:33 Ответить
Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 1549
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27.01.2021 22:38 Ответить


Russische Welt



«Я не буду тратить государственные деньги на свое содержание... останусь в своей квартире» - Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что не будет жить в загородной резиденции президента.

Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 7456
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27.01.2021 22:41 Ответить
cкажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты!
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28.01.2021 01:41 Ответить
Теперь все новости Украины и главные, и не особо выглядят примерно так:
Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 2637
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28.01.2021 01:50 Ответить
 
 