Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нескоромному объявили подозрение в покушении на Наумова, Татаров "гулял" на дне рождения Зеленского, Путин, по данным разведки, серьезно болен, - главные новости Украины и мира 27 января 2021 года.
Заказное убийство в СБУ
Бывшему первому замглавы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили о подготовке покушения на жизнь начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. СБУ опубликовала целый пакет доказательств - в частности, переговоры Нескоромного с подельником Расюком, которого задержали при передаче денег исполнителю.
Нескоромный в бегах, его разыскивают.
Татаров поздравляет Зеленского, Арестович учит уважать власть
По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров был в Офисе Президента на праздновании 43-летия Владимира Зеленского.
ЦПК тем временем сообщает, что Офис генпрокурора изменил подозрение экс-застройщику Максиму Микитасю, в деле которого фигурирует Татаров. По данным ЦПК, это сделано, чтобы в будущем вывести Татарова из уголовного производства.
Советник главы ОП Алексей Арестович всколыхнул соцсети лонгридом об уважении к власти. Тех, кто позволяет себе подтрунивать над президентом или критиковать его, Арестович назвал "овцами", "лакеями" и "личным разочарованием года". Он считает, что у украинцев "нет ничего общего, кроме власти", и при этом призывает к объединению.
Путин серьезно болен, - разведка
По данным Службы внешней разведки, из-за проблем Путина со здоровьем в России "де-факто начался период трансфера власти". При этом в ведомстве полагают, что Россия, даже при условии ухода Путина, продолжит агрессивную политику против Украины. Также в стране будет процветать "путинизм".
Сам Путин тем временем заявляет на Давосском форуме (который из-за пандемии проходит онлайн), что санкции и барьеры "критически повышают риски одностороннего применения военной силы".
"Слуги народа" хотят двойное гражданство
Соответствующий законопроект зарегистрировали нардепы Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша. Они предлагают ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств, а также разрешить иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.
В Украине снесли последний памятник Ленину
Монумент был расположен в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Ночью его столкнули с постамента неизвестные. Больше памятников Ленину, за исключением оккупированных территорий, в Украине нет.
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Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
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Украина в этом разговоре была упомянута в числе союзников США, а вот зебильё- нет.
Штаты будут мочить }{уйло и зебилов всеми способами, быстро и очень жёстко.
Дубинский уже порохобот внедренный в партию слуг, чтоб развалить изнутри, или еще нет?
Опаньки! СБУшники обнародовали "доказательства" причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства.
В частности, Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Дословно: "Главное следственное управление, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба Юрием Расюк решили лишить жизни Андрея Наумова."
Лишить жизни! - о, как патетично!))
А ведь ещё 3 дня назад заявляли, что, мол, претензий нет, в розыск не объявляли. Но, судя, по всему, поняли, что назначенная на 2 февраля пресс-конференция Нескоромного - не блеф, и рассказать он может очень много - как про Зеленского, так и про Баканова.
Жабы против гадюк. Все на стадион - будет интересно!
Russische Welt
«Я не буду тратить государственные деньги на свое содержание... останусь в своей квартире» - Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что не будет жить в загородной резиденции президента.