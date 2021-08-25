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Украинцы Магучих и Проценко выиграли соревнования по прыжкам в высоту в Италии

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинцы Магучих и Проценко выиграли соревнования по прыжкам в высоту в Италии
Фото: НОК

Ярослава Магучих и Андрей Проценко стали победителями соревнований по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Магучих заняла первое место, покорив отметку в 2 метра. Проценко не оставил шанса соперникам с результатом в 2,28 метра.

В начале января Магучих выиграла всеукраинские соревнования в рамках "Рождественских стартов". Ярослава повторила рекорд Украины в помещении с результатом в 2,02 метра.

Проценко в прошлом году стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Риме, покорив высоту в 2,30 метра.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Молодці!!! Так тримати!! Слава Україні!!
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27.01.2021 22:01
+5
Дівчатам героям України Слава!
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27.01.2021 22:16
+5
Фантастика !
Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 4336
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27.01.2021 23:06
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Молодці!!! Так тримати!! Слава Україні!!
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27.01.2021 22:01 Ответить
Дівчатам героям України Слава!
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27.01.2021 22:16 Ответить
Андрій,гадаю що не дівчина ???))))) Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 504
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27.01.2021 22:35 Ответить
Фантастика !
Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 4336
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27.01.2021 23:06 Ответить
Драпая из ГДР через Берлинскую стену, люди прыгали ещё и не так.
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27.01.2021 22:55 Ответить
Русский легкоатлет Шубенков провалил допинг-тестВ организме российского спортсмена нашли следы фуросемида.
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27.01.2021 22:19 Ответить
Обычно спортсмены применяют это запрещённое вещество для сокрытия следов допинга.
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27.01.2021 22:20 Ответить
Влейте Путлеру МИЛЬДОНИЮ..он сиганет выше Китайской Стены...не говоря о Берлинской... Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 5813 Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 5813
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27.01.2021 22:22 Ответить
Лучше ему цианиду в обе ноздри и петарду в жопу.
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27.01.2021 22:30 Ответить
На всякий случай поясню, почему еще и петарду: чтоб по-праздничному.
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27.01.2021 22:31 Ответить
Вітаю переможців!💙💛
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27.01.2021 22:50 Ответить
 
 