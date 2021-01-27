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Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарств за 2020 год, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарств за 2020 год, -

Счетная палата Украины намерена провести аудит государственных закупок лекарственных средств за 2020 год.

Об этом на своей странице в Фейсук сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году Украина не успела закупить лекарств почти на миллиард гривен. Вовремя не заключены контракты по 108 позициям из 483. Счетная палата обещает провести аудит государственных закупок лекарственных средств 2020 года. Но уже сегодня мы видим две основные проблемы.

Первая - отсутствие механизма долгосрочного планирования тендеров. Для ее решения в декабре 2020 года по инициативе Комитета Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс. От планирования закупок на текущий бюджетный год мы перешли на среднесрочные договоры. Я очень надеюсь, что новый механизм позволит нашим закупщикам работать более эффективно и исправить ошибки.

Вторая проблема - определенная несогласованность действий между Минздравом и ГП. Конечно, это не функция Комитета, но при необходимости мы готовы помочь руководству двух структур в налаживании диалога", - написал Радуцкий.

Читайте: В Украине сейчас нет лаборатории, способной выявлять штаммы COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Также нардеп не исключил, что в случае, если ситуация не стабилизируется, правительство будет вынуждено вновь вернуться к практике делегирования закупок международным агентствам.

"По моему мнению, это шаг назад. В конце концов, мы не страна третьего мира. В прошлом году государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продемонстрировало, что Украине намного выгоднее производить закупки самостоятельно. Сэкономлено почти 1,5 млрд грн. По некоторым позициям достигли снижения стоимости лекарств на 80%. Поэтому наша общая задача - сохранить все, что смогла достичь команда ГП", - подчеркнул Радуцкий.

Также читайте: Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
шо, іщо нє всьо докрадуцькал, дістрібутор разморожених вакцин..?
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27.01.2021 22:18
+1
Крадуцький,в чиїй лікарні ширялися контрабандною вакциною,буде мочити ДП "Медзакупівлі",щоб перенаправити медзакупівлі (вже з відкатами) на Стєпанова,й подібних рєшал-сволочєй.
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27.01.2021 22:47
+1
От жеж чесна людина, сам себе за руку зібравля ловити, я так розумію в кінці ці слуги будуть палити документи щоб замести сліди.
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27.01.2021 23:35
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27.01.2021 22:14 Ответить
Зеленский на свой день рождения сказал друзьям, что пойдет на второй срок - нардеп
27 января, 2021Без рубрикиКомментарии: 4


Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарств за 2020 год, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4327

Новость о том, Владимир Зеленский заявил на днях о намерении идти
на второй президентский срок, сообщил полчаса назад парламентарий Гео
Лерос.

Читать да
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27.01.2021 22:18 Ответить
Та і на третій піде, після того як попередні два в тюрьмі відсидить.
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27.01.2021 22:31 Ответить
Нехай спочатку своїх 12 з конфіскацією відсидить
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27.01.2021 22:31 Ответить
Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2506 Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 331
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27.01.2021 22:40 Ответить
шо, іщо нє всьо докрадуцькал, дістрібутор разморожених вакцин..?
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27.01.2021 22:18 Ответить
Счетная палата Украины намерена провести аудит государственных закупок лекарственных средств за 2020 год в пользу Радуцкого.
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27.01.2021 22:24 Ответить
Крадуцький,в чиїй лікарні ширялися контрабандною вакциною,буде мочити ДП "Медзакупівлі",щоб перенаправити медзакупівлі (вже з відкатами) на Стєпанова,й подібних рєшал-сволочєй.
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27.01.2021 22:47 Ответить
От жеж чесна людина, сам себе за руку зібравля ловити, я так розумію в кінці ці слуги будуть палити документи щоб замести сліди.
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27.01.2021 23:35 Ответить
Когда эти твари проведут аудит соотношения пенсии и стоимости лекарств? Людям начхать на их кулуарные игры обогащения.
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27.01.2021 23:38 Ответить
Просто феерические сволочи эти зеленожопые! И простые, как ситцевые трусы- свято верят в то, что могут творить адскую херню всегда и везде, и все это проглотят. Это тот крадуцкий , который тырил и продавал за копейки из госрезерва мед.защиту перед карантином, люди которого приглашали "прибарахлиться" у государства так, что внукам хватит, этот тот хрен ,клиника которого Борис лечит за космические деньги, правда все равно херово, который снюхался с фарм мафией и повязан с незабвенной рихтованной алкоголичкой богатыревой, я уже не говорю про полный трэш с вакцинами и т.п.? Тогда верим! Святой человек! Верим, что обокрав Украину до трусов, он конечно ей помог! Экономный наш ыкономыст. Наверно поэтому с прошлой весны все лекарства в аптеках подорожали минимум на 50%.
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28.01.2021 00:12 Ответить
 
 