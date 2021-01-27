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Минюст (1698) СИЗО (1352) камера (70)

Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Общество

Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст

Полученные от использования платных камер средства направляют на ремонты в бесплатных камерах.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"2 276 287 грн - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", - сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что за последний месяц платные камеры появились еще в 4 СИЗО - в Бахмуте, Мариуполе, Кропивницком и Измаиле.

Всего же платные камеры есть в 26 СИЗО по всей стране.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
я дкмал тюрьмы для изоляции опасных преступников....
а оно вон чего...прибыль
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27.01.2021 23:01
+5
Для них и строят, чтобы были спокойны и не боялись пилить бюджет.
"Мама любит платные камеры"
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27.01.2021 22:58
+3
какая офигенная сумма для государства Украина! я горько смеюсь.... как раз для того чтобы начальники кичи себе личные маетки обустроили! херней вы занимаетесь малюськи.....
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27.01.2021 23:07
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Слугам и ОПЗЖопникам не предлагали пожить?
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27.01.2021 22:57 Ответить
Для них и строят, чтобы были спокойны и не боялись пилить бюджет.
"Мама любит платные камеры"
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27.01.2021 22:58 Ответить
та прям , черга з злочинців в камеру з ремонтом. Чи це досягнення зе каманди Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7320
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27.01.2021 22:58 Ответить
Напоминаю зебилью, что человек, оказавшийся в СИЗО, преступником ещё не является.
Т.е. если в суде будет доказана его невиновность, то в любой нормальной стране он имеет полное право на компенсацию всех своих расходов, морального вреда и т.п.
В т.ч. и на компенсацию оплаты им "прибыльных" для зебилов платных камер.
Я слово "нормальной" не зря подчеркнул. Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8704
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27.01.2021 23:01 Ответить
ще підкажіть що таке нормальний суд в Україні. я їх бачу, суди, як ті камери з комфортом за окрему плату тебе і нормально засудят.
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27.01.2021 23:12 Ответить
Типа 10.000$ за год отсидки? Я написал о нормальной стране, а не о "нормальных судах". Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7827
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27.01.2021 23:22 Ответить
А сколько украли те кто за эти камеры платят наших налогов?
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27.01.2021 23:01 Ответить
я дкмал тюрьмы для изоляции опасных преступников....
а оно вон чего...прибыль
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27.01.2021 23:01 Ответить
приработок длябначальника кичи....
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27.01.2021 23:08 Ответить
какая офигенная сумма для государства Украина! я горько смеюсь.... как раз для того чтобы начальники кичи себе личные маетки обустроили! херней вы занимаетесь малюськи.....
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27.01.2021 23:07 Ответить
Так все логічно, у малюськи і доходи малюські..
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28.01.2021 09:29 Ответить
Ну, це не камери, чи тюрми стільки грошей принесли, а злочинці та підозрювані. А скільки грошей принесли правоохоронцям та судовій ситемі ті, хто туди не потрапитив - о-о-о...
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27.01.2021 23:25 Ответить
Я так понял, если всю нашу власть посадить в ети камеры то ета тюрьма будет самым прибыльным предприятием в Украине и не нужно нам кредитов и подачек МВФ
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27.01.2021 23:38 Ответить
гулаг????
нормальный бизнес был
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27.01.2021 23:42 Ответить
Ну, надо расширять бизнес, строить новые и сажать всех подряд.Одним словом Зелёная миля)
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28.01.2021 00:23 Ответить
ДА ТАМ НА ПЕРЕДАЧКАХ БОЛЬШЕ МУТЯТ !)
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28.01.2021 00:57 Ответить
Меньше 100 тыс. долларов. Ахренительная победа уровня Минюста.

Да один Татаров за один заход больше пены с госзаказов снимает.
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28.01.2021 01:47 Ответить
Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7290 А як це без фотки того придурка Малюськи ?

Бо всі новини про платні СІЗО і тюрми (воно ще, по-моєму, про сертифікати якісь плело, нє ?) завжди супроводжуються його дебільними фоточками (відосики ж зарезервовані за іншим персонажем)

Не зараховано ! Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 3284
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28.01.2021 07:10 Ответить
А у них требуют справку о происхождении доходов?
Может они коррупционными деньгами расплачиваются?
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28.01.2021 08:36 Ответить
доход в масштабах страны - ни о чем, а вот при звездах, блатные и ассортимент из кабмина получили госкомфорт за свою нелоховскую деятельность, параша - д. пете, шо потянул кг изоленты.
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28.01.2021 09:26 Ответить
Щось інформація, весь час подається тільки про "доходи" з тюремного "бізнесу", а про кількість "відремонтованих" камер чомусь відсутня !? Як так, а?
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28.01.2021 09:34 Ответить
 
 