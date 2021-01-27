Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст
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Полученные от использования платных камер средства направляют на ремонты в бесплатных камерах.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
"2 276 287 грн - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", - сказано в сообщении.
В Минюсте отметили, что за последний месяц платные камеры появились еще в 4 СИЗО - в Бахмуте, Мариуполе, Кропивницком и Измаиле.
Всего же платные камеры есть в 26 СИЗО по всей стране.
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Топ комментарии
+7 Гыг с Вами
показать весь комментарий27.01.2021 23:01
+5 sany
показать весь комментарий27.01.2021 22:58
+3 Sharl
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"Мама любит платные камеры"
Т.е. если в суде будет доказана его невиновность, то в любой нормальной стране он имеет полное право на компенсацию всех своих расходов, морального вреда и т.п.
В т.ч. и на компенсацию оплаты им "прибыльных" для зебилов платных камер.
Я слово "нормальной" не зря подчеркнул.
а оно вон чего...прибыль
нормальный бизнес был
Да один Татаров за один заход больше пены с госзаказов снимает.
Бо всі новини про платні СІЗО і тюрми (воно ще, по-моєму, про сертифікати якісь плело, нє ?) завжди супроводжуються його дебільними фоточками (відосики ж зарезервовані за іншим персонажем)
Не зараховано !
Может они коррупционными деньгами расплачиваются?